เมอร์เคิล ชี้ บิทคอยน์ทำสถิติใหม่ก่อนย่อระยะสั้น Ethereum Ecosystem ฉายแววโตระยะยาว

เดือนสิงหาคมที่ผ่านมา Bitcoin ทำสถิติสูงสุง (All-Time High) ที่บริเวณ 124,400 ดอลลาร์ฯ ส่งผลให้กระแสเงินไหลเข้าสินทรัพย์ดิจิทัล และมูลค่าตลาดรวมทุกสกุลทำสถิติ All-Time High อย่างมีนัยสำคัญ ภายหลังทดสอบสถิติสูงสุด มูลค่าของ $BTC ปรับตัวลงกว่า 13% จากปัจจัยจำนวนมาก เช่น การแก้ไขข้อมูลตลาดแรงงานของสหรัฐฯ (Non-Farm Payroll), การปรับการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยสหรัฐฯ, แรงขายจากกลุ่มนักลงทุนสถาบัน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม แม้ภาพรวมการลงทุนยังคงถูกกดดันจากปัจจัยเศรษฐศาสตร์มหภาค (Macroeconomics) แต่กระแสเงินยังคงไหลเข้าสู่ Ethereum
นายวรเมธ จันทร์เสน ที่ปรึกษาการลงทุน บริษัท เมอร์เคิล แคปปิตอล จำกัด เปิดเผยว่า Merkle Capital มองว่าเดือนกันยายน Bitcoin และภาพรวมตลาดคริปโทฯ มีโอกาสปรับตัวลงระยะสั้นเล็กน้อยแต่ยังคงเติบโตได้ในระยะยาว โดยเฉพาะกลุ่ม Ethereum ecosystem ด้วยเหตุผลดังนี้
1. โอกาสการลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบ 9 เดือน
วันที่ 17 กันยายนนี้ จะมีการประกาศอัตราดอกเบี้ยสหรัฐฯ ซึ่งนักลงทุนคาดการณ์ว่าจะลดอัตราดอกเบี้ยที่ 0.25% แม้ตลาดจะรับรู้ข่าวจากการคาดการณ์ล่วงหน้าแล้ว แต่การลดอัตราดอกเบี้ยจะส่งผลให้สภาพคล่องกลับมาเข้าสู่สินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้นในระยะกลางถึงระยะยาว อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาคู่กับสถิติของมูลค่า Bitcoin จะพบว่า $BTC ปรับตัวลง 8 จาก 12 ครั้งในทุกเดือนกันยายนที่ผ่านมา ดังนั้น Bitcoin อาจเข้าสู่บริเวณ Local Bottom จากปัจจัยนี้
2. การทดสอบแนวรับสำคัญของ Bitcoin Dominance ที่แสดงถึงโอกาสกลับตัว
จากปัจจัยข้อ 1 แสดงถึงการถูกกดดันระยะสั้นในเดือนกันยายน อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาข้อมูล อัตรา Bitcoin Dominance ที่แสดงถึงมูลค่ารวมของ Bitcoin เทียบกับมูลค่าทั้งตลาดจะพบว่า อัตราBTC.D ทดสอบแนวรับสำคัญที่ 58% ทำสถิติต่ำสุดในรอบ 8 เดือน ดังนั้น อัตรา BTC.D มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นในเดือนกันยายนนี้ และเป็นปัจจัยบวกต่อมูลค่า $BTC อย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ ข้อมูลของ Bitcoin Short-term MVRV ที่แสดงถึงต้นทุนของนักลงทุนระยะสั้นยังทำสถิติต่ำสุดในรอบ 4 เดือนซึ่งแสดงถึงโอกาสของการปรับตัวขึ้นของราคา $BTC
3. แรงขาย Ethereum ล่วงหน้าจากกลุ่ม Hedge fund
ในเดือนสิงหาคม แม้มีแรงซื้อ Ethereum spot ETF สูงถึง 3.87 พันล้านดอลลาร์ฯ แต่เมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลตามภาพด้านล่าง (Net future positions ของ Ethereum บน CME) จะพบว่ามีการขาย Ethereum ล่วงหน้าเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมกว่า 2 พันล้านดอลลาร์ฯ ซึ่งเป็น 52% ของแรงซื้อ Ethereum spot ETF และเพิ่มขึ้น 87% จากแรงขายสะสมทั้งหมด แสดงถึงแรงขายที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในระยะสั้น แม้บางส่วนจะมาจาก Hedge fund ที่เปิด Positions เพื่อเป็นกลยุทธ์ในการลงทุนก็ตาม
จากข้อมูลดังกล่าว แสดงถึงการใช้งาน Ethereum ในรูปแบบใหม่ของสถาบัน (กลยุทธ์ซื้อ Spot และ Hedge ผ่านสัญญาล่วงหน้าเพื่อรักษากำไร) ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญที่จะเพิ่มการเข้าถึง Ethereum มากขึ้นในระยะยาว
หมายเหตุ คริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจำนวน โปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้