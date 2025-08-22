อัยการเกาหลีใต้ขอศาลตัดสินจำคุก 3 ปี “ฮวังจองอึม” คดียักยอกเงินบริษัทตัวเอง 115 ล้านบาท

อัยการเกาหลีใต้ยื่นคำร้องต่อศาลให้ลงโทษจำคุก ฮวังจองอึม (40 ปี) นักแสดงชื่อดังจากซีรีส์ High Kick เป็นเวลา 3 ปี ในคดียักยอกเงินจากต้นสังกัดส่วนตัวเป็นจำนวนกว่า 4.34 พันล้านวอน (ประมาณ 115 ล้านบาท)
คดีนี้พิจารณาที่ศาลแขวงเชจู โดยอัยการระบุว่า ระหว่างต้นปี 2022 ถึงเดือนธันวาคมปีเดียวกัน ฮวังจองอึมได้เบียดบังเงินบริษัท Hunminjeongeum Entertainment ซึ่งเป็นเอเจนซีครอบครัวที่เธอถือหุ้น 100% ไปใช้ส่วนตัว โดยแบ่งเป็นเงิน 700 ล้านวอน (ประมาณ 18.6 ล้านบาท) ที่อ้างว่าเป็นการเบิกจ่ายชั่วคราว และอีกเกือบ 4.2 พันล้านวอน (ประมาณ 111 ล้านบาท) ถูกนำไปลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล
ฮวังจองอึมรับสารภาพในชั้นศาลตั้งแต่การพิจารณาครั้งแรกเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ต่อมาได้ประกาศผ่านต้นสังกัดว่า ได้ทยอยชำระคืนเต็มจำนวนแล้ว โดยชำระสองงวดเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม และ 5 มิถุนายน พร้อมเอกสารยืนยันส่งต่อศาล
“ฉันก่อตั้งต้นสังกัดขึ้นเพื่อสนับสนุนเส้นทางในวงการบันเทิงของตัวเอง และด้วยความหวังอยากให้บริษัทเติบโต จึงได้รับการชักชวนจากคนใกล้ชิดเมื่อปี 2021 ให้ลองลงทุนในคริปโทเคอร์เรนซี ด้วยความคิดว่าจะช่วยเพิ่มทุนให้บริษัท แต่เนื่องจากขาดความเข้าใจที่ถูกต้อง จึงตัดสินใจผิดพลาด แม้เงินจะอยู่ในนามบริษัท แต่ก็มาจากรายได้ส่วนตัวของฉันเอง จึงกลายเป็นการตัดสินใจที่สะเพร่า”
ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างรอคำพิพากษาจากศาลแขวงเชจู ภายใต้พระราชบัญญัติการลงโทษพิเศษต่ออาชญากรรมทางเศรษฐกิจ