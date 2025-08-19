Bitgetเผยเหตุบิตคอยน์ทำราคาสูงสุดใหม่-เตือนยังเสี่ยงปรับฐานได้ตลอด

Bitget เผยสาเหตุบิตคอยน์ทำจดสูงสุดใหม่หลังพบนักลงทุนสถาบันแห่ซื้อบิตคอยน์รับปัจจัยบวกโดนัลด์ ทรัมป์ผลักดันบิตคอยน์เป็นสินทรัพย์การลงทุนในกองทุนเพื่อการเกษียณและมีโอกาสสูงที่ธนาคารกลางสหรัฐ ฯ จะลดดอกเบี้ยสามครั้งในปีนี้ จับตาอีธีเรียมยังปรับตัวขึ้นต่อเนื่องดันให้เกิด Altcoin Season แต่ยังต้องจับตาความผันผวนที่มาจากเศรษฐกิจมหภาคอาจกดดันราคาคริปโทในระยะสั้น
นางสาวเกรซี่ เฉิน กรรมการผู้จัดการของ บิตเก็ต (Bitget) แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโทเคอร์เรนซีและบริษัท Web3 กล่าวว่า ราคาบิตคอยน์ปรับขึ้นมาสร้างจุดสูงสุดใหม่ที่ 124,000 ดอลลาร์สหรัฐ ฯ และผลักดันให้มูลค่าตลาดคริปโทแตะ 4.1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ฯ ปัจจัยหลักมาจากการที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เตรียมผลักดันให้กองทุนเพื่อการเกษียณในสหรัฐ ฯ หรือบัญชี 401(k) สามารถบรรจุคริปโทเป็นสินทรัพย์การลงทุนได้ ทำให้เกิดแรงซื้อเข้ามาจากนักลงทุนสถาบัน รวมถึงโอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐ ฯ จะปรับลดดอกเบี้ยสามครั้งในปีนี้จากตัวเลขเศรษฐกิจที่อ่อนแอลงและดัชนีเงินเฟ้อหรือ CPI ของสหรัฐ ฯ ที่ผ่อนคลายขึ้น โดยการประกาศล่าสุดเงินเฟ้อสหรัฐ ฯ อยู่ที่ 2.8% ซึ่งไม่ได้ปรับตัวขึ้นมากอย่างที่คิด เปิดโอกาสให้สามารถลดดอกเบี้ยได้และหนุนราคาของสินทรัพย์เสี่ยง
ขณะที่ราคาอีธีเรียมขึ้นมาแตะ 4,700 ดอลลาร์ใกล้เคียงกับจุดสูงสุดเดิม มาจากความเชื่อมั่นของนักลงทุนสถาบันที่เติบโตต่อเนื่องในระบบนิเวศของอีธีเรียมโดยได้แรงหนุนจากบทบาทของในอุตสาหกรรม DeFi และ Web3 โดยวันที่ 11 สิงหาคม ที่ผ่านมามีกระแสเงินไหลเข้าสู่กองทุนEthereum ETF ทะลุ 1 พันล้านดอลลาร์ ในวันเดียวเป็นครั้งแรก ตลอดจนบริษัทเอกชนเริ่มที่จะถือครองอีธีเรียมในงบการเงินช่วยเสริมบทบาทของคริปโทในฐานะทางเลือกใหม่ในการลงทุน และอาจขับเคลื่อนเงินทุนไหลเข้าอย่างต่อเนื่องในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า
"ราคาอีธีเรียมปรับตัวเพิ่มขึ้นพร้อมกับการปรับตัวขึ้นของเหรียญอื่น ๆ อย่าง XRP, Solana และ Dogecoin บ่งชี้ถึงสัญญาณเริ่มต้นของการไหลออกจากบิตคอยน์ไปยัง Altcoin ประกอบกับดัชนี Bitcoin Dominance หรือสัดส่วนของบิตคอยน์เทียบกับมูลค่าตลาดรวมลดลงจาก 62% เหลือต่ำกว่า58% บ่งบอกว่าเราใกล้จะเข้าสู่ช่วงของ Altcoin Season ในเร็ว ๆ นี้”
นายไรอัน ลี หัวหน้านักวิเคราะห์ ของ บิตเก็ต กล่าวว่าแม้ตลาดคริปโทในภาพรวมจะเป็นขาขึ้นแต่ยังมีความเสี่ยงที่จะทำให้ตลาดมีการปรับฐานได้ตลอดเวลา อย่างเช่น การประกาศตัวเลขดัชนีภาคการผลิตหรือ PPI ล่าสุดที่ออกมาสูงกว่าคาดทำให้ตลาดกลับมากังวลว่าธนาคารกลางสหรัฐ ฯ อาจกลับท่าทีไม่ลดดอกเบี้ยในการประชุมครั้งต่อไปทำให้ราคาบิตคอยน์ปรับตัวลงแตะระดับ 117,000 ดอลลาร์สหรัฐ ฯ และเกิดการชำระบัญชีในตลาดล่วงหน้ากว่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ฯ บ่งบอกว่าปัจจัยด้านเศรษฐกิจมหภาคยังมีความผันผวนและส่งผลต่อราคาบิตคอยน์ค่อนข้างมาก นักลงทุนจึงยังต้องมีวินัยในการเทรดและบริหารความเสี่ยงไปด้วยกัน