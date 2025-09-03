สะเทือนตลาดคริปโต! “วาฬบิทคอยน์พลิกเกม! เทขาย BTC ทุ่มซื้อ Ethereum กว่า 4 พันล้านดอลลาร์

รายงาน On-chain สะท้านวงการคริปโต เมื่อวาฬบิทคอยน์รุ่นเก๋า (Bitcoin OG) เดินเกมรุกเทขาย BTC มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ แล้วหันไปสะสม Ethereum จนพอร์ตสะสมพุ่งเกิน 886,000 ETH หรือกว่า 4.07 พันล้านดอลลาร์ สะท้อนทิศทางการลงทุนที่เปลี่ยนโฟกัสจาก “ราชาแห่งคริปโต” มาสู่ ETH ที่นักลงทุนรายใหญ่กำลังมั่นใจว่าจะเป็นคลื่นลูกใหม่ของตลาด
ข้อมูลจาก Lookonchain บริษัทติดตามธุรกรรมบนบล็อกเชน เผยว่า วาฬบิทคอยน์รายหนึ่งที่ถูกจัดว่าเป็น “OG” หรือผู้ถือครอง BTC ยุคแรก ได้เทขาย BTC จำนวน 2,000 เหรียญ คิดเป็นมูลค่าราว 215 ล้านดอลลาร์ เพื่อนำไปซื้อ Ethereum เพิ่มอีก 48,942 ETH ส่งผลให้ยอดถือครอง ETH ของวาฬรายนี้พุ่งแตะ 886,371 ETH คิดเป็นกว่า 4.07 พันล้านดอลลาร์ในปัจจุบัน
Lookonchain ระบุว่า กระเป๋าเงินที่เกี่ยวโยงกับวาฬรายเดียวกันนี้ ได้ทยอยขาย BTC ปริมาณมหาศาลต่อเนื่องตลอดช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา เพื่อสะสม ETH ทั้งในรูปแบบการซื้อสปอตและการเปิดสัญญายาว (Long) สะท้อนความเชื่อมั่นต่ออนาคตของเครือข่าย Ethereum
การเทขายครั้งประวัติศาสตร์
ขณะที่เมื่อปลายเดือนที่ผ่านมา วาฬปริศนารายเดียวกันได้สร้างแรงกระเพื่อมครั้งใหญ่ในตลาด หลังเทขาย BTC มูลค่ากว่า 2 พันล้านดอลลาร์บนแพลตฟอร์ม DEX อย่าง Hyperliquid เพื่อนำไปซื้อเกือบ 473,000 ETH พร้อมเปิดสัญญา Long ETH ปริมาณสูงถึง 135,265 ETH คิดเป็น 577 ล้านดอลลาร์
รายงานเพิ่มเติมว่า วาฬรายนี้เป็นผู้ที่เคยได้รับ BTC จำนวน 100,784 เหรียญ มูลค่าเพียง 642 ล้านดอลลาร์เมื่อ 7 ปีก่อน ซึ่งปัจจุบันมีมูลค่าทะยานแตะกว่า 11.4 พันล้านดอลลาร์ ทำให้ทุกการเคลื่อนไหวของเขากลายเป็นแรงสั่นสะเทือนที่ตลาดจับตาอย่างใกล้ชิด
วาฬเปิดเกมรุกหนักต่อเนื่อง
ไม่เพียงเท่านั้น วาฬ Bitcoin OG ยังเดินหน้าทุ่มเงินอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดได้ขาย BTC เพิ่มอีก 2,970 เหรียญ แล้วหันมาเปิดสัญญา Long ETH จำนวนรวม 135,265 ETH พร้อมกับซื้อ ETH สปอตอีกกว่า 50,472 ETH คิดเป็นเงินกว่า 215 ล้านดอลลาร์ ตอกย้ำท่าทีที่เชื่อมั่นว่า Ethereum จะมีบทบาทเหนือกว่า BTC ในระยะยาว
แรงซื้อ-ขายสะเทือนตลาด
ขณะนี้ Ethereum มีราคาซื้อขายอยู่ที่ราว 4,382 ดอลลาร์ต่อเหรียญ ลดลงเล็กน้อยราว 2% ในวันเดียว แต่กระแสการสะสมของวาฬรายนี้กำลังสร้างแรงกดดันและความคาดหวังใหม่ต่อทิศทางราคาในอนาคต ท่ามกลางการถกเถียงว่า ETH กำลังจะกลายเป็น “เจ้าตลาดรายใหม่” หรือเป็นเพียงการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ของนักลงทุนรายใหญ่
อย่างไรก็ดีแรงกระเพื่อมครั้งนี้ไม่เพียงสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพของ Ethereum แต่ยังเปิดคำถามใหญ่ต่อบทบาทของบิทคอยน์ว่าในยุคที่โครงสร้างตลาดคริปโตเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สถานะ “ราชาแห่งคริปโต” จะมั่นคงเหมือนเดิมหรือไม่