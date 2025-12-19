ก.ล.ต.แจงUSDT เดือนพ.ย.เทรดปกติ ย้ำKYCมาตรบังคับส่งข้อมูลสกัดฟอกเงิน

ก.ล.ต.แจงเทรด USDT เดือน พ.ย.ไม่พุ่งผิดปกติ หลังถูกตั้งข้อสังเกตโยงฟอกเงินขบวนการสแกมเมอร์–กระทบบาทแข็ง ย้ำยังติดตามใกล้ชิด
คุมเข้มมาตรการ KYC/CDD สกัดฟอกเงินผ่านสินทรัพย์ดิจิทัล พร้อผนึก ปปง.เดินหน้า Travel Rule บังคับส่งต่อข้อมูลผู้โอน-ผู้รับ หากโอนสินทรัพย์ดิจิทัลเกินเกณฑ์
นายเอนก อยู่ยืน รองเลขาธิการ ในฐานะโฆษกสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยถึงกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตในการซื้อ-ขายเหรียญ USDT ที่อาจมีปริมาณสูงผิดปกติจากธุรกรรมการฟอกเงินของขบวนการสแกมเมอร์และเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้เงินบาทแข็งค่าว่า การซื้อขายเหรียญ USDT จากข้อมูลการซื้อขายประเดือน พ.ย. ไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้านี้ (ม.ค. - ต.ค.) อย่างไรก็ดี ก.ล.ต. ยังคงติดตามข้อมูลการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างใกล้ชิดต่อไป
ก.ล.ต. มีมาตรการที่เข้มข้นในการป้องกันและยับยั้งการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลเป็นช่องทางการฟอกเงิน โดยกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องทำความรู้จักตัวตนของลูกค้า (KYC) และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (CDD) อย่างเข้มงวด เพื่อคัดกรองลูกค้า
นอกจากนี้ ได้ยกระดับมาตรการความรู้จักลูกค้าเพื่อคัดกรองลูกค้าและจัดการบัญชีม้า โดยประสานและทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล และสมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไทย (TDO) เพื่อกำหนดมาตรฐานหรือมาตรการป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยี เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจดำเนินการ เช่น การห้ามเปิดบัญชีสินทรัพย์ดิจิทัลให้กับผู้ที่มีรายชื่อเป็นบัญชีม้าดำและบัญชีม้าเทาซึ่งเป็นบัญชีที่ความเสี่ยงสูง ซึ่งต้องได้รับการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดตามกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2563 การเพิ่มความเข้มข้นของการทำ Enhanced Customer Due Diligence กับลูกค้าต้องสงสัย และการจัดกลุ่มประเภทลูกค้า (customer profiling) ตามความเสี่ยง โดยลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูงจะมีการจำกัดมูลค่าการถอนสินทรัพย์ต่อวัน เป็นต้น โดย ก.ล.ต. ได้มีการตรวจสอบการดำเนินการของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลตามความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และหากพบการปฏิบับติที่ไม่ถูกต้อง ก็จะบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ ผู้ประกอบธุรกิจยังต้องร่วมชดใช้ความเสียหาย (shared responsibility) ต่อผู้ที่ได้รับความเสียหายจากกลุ่มมิจฉาชีพ หากไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานหรือมาตรการป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่สำนักงานกำหนดด้วย
ขณะเดียวกัน ก.ล.ต. ได้ประสานงานร่วมกับสำนักงาน ปปง. ในการออกเกณฑ์เรื่อง Travel rule เพื่อกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องรวบรวมและส่งต่อข้อมูลเกี่ยวกับผู้ส่งและผู้รับเมื่อมีการโอนสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีมูลค่าเกินเกณฑ์ที่กำหนด