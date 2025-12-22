ไทยต้อนรับคณะผู้บริหารรัฐซาราวัก ศึกษาดูงาน IBC– MPC ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 เตรียมพร้อมซีเกมส์ 2027

กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ให้การต้อนรับ ดาโต เจอรัลด์ เรนแท็ป จาบู รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเยาวชน กีฬา และการพัฒนาผู้ประกอบการ รัฐซาราวัก พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงของรัฐซาราวัก สหพันธรัฐมาเลเซีย ในการเดินทางมาศึกษาดูงานศูนย์ถ่ายทอดวิทยุและโทรทัศน์นานาชาติ (International Broadcast Center: IBC) และศูนย์ประสานงานสื่อมวลชน (Main Press Center: MPC) การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศ การกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ กรมประชาสัมพันธ์ (PRD Media Center) โดยมี นายกรฐรัช ธนะนนท์กุล ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนงานสื่อ ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อเร็วๆ นี้
ดาโต เจอรัลด์ กล่าวว่า การเดินทางมาศึกษาดูงานที่ IBC และศูนย์สื่อประสานงานสื่อมวลชน MPC ในครั้งนี้ ช่วยให้เห็นภาพรวมอย่างครบถ้วนของการดำเนินงานด้านการถ่ายทอดสดในระดับขนาดใหญ่ ซึ่งมีความจำเป็นต่อการจัดมหกรรมกีฬาระดับภูมิภาค ซึ่งสหพันธรัฐมาเลเซียจะเป็นเจ้าภาพในการจัดแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 34 ในปี 2027 พร้อมทั้งกล่าวชื่นชมว่าประเทศไทยแสดงให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพในระดับสูง ผ่านการใช้เทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย ระบบการทำงานที่เป็นระเบียบ รวมถึงศักยภาพในการบริหารจัดการการถ่ายทอดสดจากสนามแข่งขัน 31 แห่ง และรองรับผู้แพร่ภาพกระจายเสียงนานาชาติ 13 ราย ที่ถ่ายทอดสดจากกรุงเทพฯ และชลบุรี
“สิ่งที่เราเห็นในวันนี้คือมาตรฐานที่ซาราวักต้องยึดเป็นต้นแบบ สำหรับการจัดการแข่งขันซีเกมส์ในปี 2027 คุณภาพสัญญาณถ่ายทอดสด การบริหารจัดการข้อมูลข่าวสาร และการสนับสนุนด้านเทคนิคแก่สื่อมวลชน เป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องให้ความสำคัญเป็นลำดับแรก เพราะการสื่อสารที่ดี คือหัวใจของการแข่งขันกีฬา ข้อมูลต้องถูกนำเสนออย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นระบบ สิ่งที่ประเทศไทยดำเนินการอยู่ในขณะนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมในฐานะเจ้าภาพ และซาราวักควรนำแนวทางนี้ไปปรับใช้ในการจัดการแข่งขันในปี 2027” ดาโต เจอรัลด์ กล่าว
นายกรฐรัช ธนะนนท์กุล ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนงานสื่อ กล่าวว่า ศูนย์ประสานงานสื่อมวลชน (Main Press Center: MPC) จะมีทั้งหมด 2 แห่ง คือ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่บริเวณชั้น 1 อาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศ การกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ และที่จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 แห่ง ที่ถนนพัทยาใต้ นอกจากนี้ยังมีศูนย์ประสานงานสื่อมวลชนประจำสนามแข่ง (Sub Press Center: SPC) อีกจำนวน 19 แห่ง ได้แก่ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สาขาศาลาพระเกี้ยว, ห้องสมาคมผู้สื่อข่าวราชมังคลากีฬาสถาน, Island Hall ชั้น 3 แฟชั่นไอซ์แลนด์, สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดนนทบุรี, VS Sports Club & Siam Polo Park จังหวัดสมุทรปราการ, Nakhon Pathom Gymnasium Stadium จังหวัดนครปฐม และมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จังหวัดชลบุรี ซึ่งทั้งหมดถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนข้อมูลข่าวสารและภาพความประทับใจจากมหกรรมกีฬาแห่งอาเซียนในครั้งนี้ โดยผ่านการรายงานข่าวจากสื่อมวลชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจากทั้ง 10 ประเทศ ที่สามารถเชื่อมต่อทุกข้อมูลการแข่งขันแบบเรียลไทม์ไปสู่ผู้ชมทั่วโลก