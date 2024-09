“ศุภมาส” มอบประกาศนียบัตรแสดงความยินดีแก่นักประดิษฐ์นักวิจัยไทยที่คว้ารางวัลจากเวทีนานาชาติ และแสดงความยินดีที่นักประดิษฐ์นักวิจัยสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย

เมื่อวันที่ 16 ก.ย. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแสดงความยินดี แก่นักประดิษฐ์และนักวิจัยไทยที่คว้ารางวัลจากเวทีนานาชาติ (Internationally Outstanding Inventors Awards Ceremony) โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแสดงความยินดีแก่นักประดิษฐ์และนักวิจัยไทยที่ได้รับรางวัลจากเวทีนานาชาติ พร้อมทั้งกล่าวแสดงความยินดีแก่นักประดิษฐ์และนักวิจัยไทยที่ได้รับรางวัลฯโดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ซึ่งมีผู้บริหารหน่วยงานจากหน่วยงานต่าง ๆ นักประดิษฐ์ และนักวิจัยเข้าร่วม ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก วิภาวดีนางสาวศุภมาส อิศรภักดี รมว.อว. กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีแก่นักประดิษฐ์และนักวิจัยไทยที่คว้ารางวัลจากเวทีนานาชาติ โดย วช. ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแสดงความยินดี แก่นักประดิษฐ์และนักวิจัยไทยที่คว้ารางวัลจากเวทีนานาชาติ (Internationally Outstanding Inventors Awards Ceremony)ในวันนี้ ซึ่งเป็นการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสู่เวทีระดับนานาชาติ เป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุนให้นักประดิษฐ์และนักวิจัยไทยได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เทคโนโลยี และประสบการณ์กับนักประดิษฐ์และนักวิจัยจากนานาประเทศ อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ผลงานและแสดงศักยภาพในการประดิษฐ์คิดค้นของคนไทย ต่อสายตาชาวโลก ตลอดจนผลักดันความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างประเทศ ทำให้ไทยได้เข้าไปมีบทบาทสำคัญในเวทีระดับนานาชาติ ซึ่ง วช. ได้ทำหน้าที่สนับสนุนโครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสู่เวทีระดับนานาชาติมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี โดยทำหน้าที่เสนอชื่อและคัดเลือกผลงานจากประเทศไทยสู่เวทีการประกวดแข่งขันและจัดแสดงในเวทีระดับนานาชาติ และขอขอบคุณสถาบันการศึกษาทั้งในระดับอุดมศึกษา มัธยมศึกษา หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ที่ได้ให้ความร่วมมือนับเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนสู่การพัฒนาประเทศไทย สร้างความเข้มแข็ง และร่วมกันพัฒนาประเทศให้ยั่งยืนต่อไปดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า พิธีมอบประกาศนียบัตรแสดงความยินดี แก่นักประดิษฐ์และนักวิจัยไทยที่คว้ารางวัลจากเวทีนานาชาติ (Internationally Outstanding Inventors Awards Ceremony) ที่จัดขึ้น มีวัตถุประสงค์ในการแสดงความยินดีแก่นักประดิษฐ์นักวิจัยไทยในการสร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้กับประเทศไทย พร้อมทั้ง สร้างแรงจูงใจให้แก่นักประดิษฐ์และนักวิจัยไทย ในการสร้างสรรค์ประดิษฐกรรมและนวัตกรรมที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง วช.ได้ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักประดิษฐ์นักวิจัยไทย พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของผลงาน เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ โดยกลไกในการแข่งขันและประกวดในเวทีนานาติ ได้สร้างแรงกระตุ้นในการพัฒนาคุณภาพผลงานประดิษฐ์คิดค้น นวัตกรรม และผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยวช.ได้รับการประสานงานและได้รับมอบหมาย จากองค์กรด้านการประดิษฐ์คิดค้นจากนานาประเทศ อาทิ International Federation of Inventors' Associations หรือ IFIA , World Invention Intellectual Property associations หรือ WIIPA , Korea Invention Promotion Association หรือ KIPA เป็นต้น ในการนำผลงานประดิษฐกรรมและนวัตกรรมจากประเทศไทยเข้าร่วมประกวดแข่งขันและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ พร้อมกันนี้ จากกลไกคุณภาพในการดำเนินงานและมาตรฐานของผลงานของไทย นานาประเทศได้ตอบรับการนำผลงานเข้าร่วมเวทีการประกวดและแข่งขันระดับนานาชาติของประเทศไทยเช่นเดียวกันพิธีมอบประกาศนียบัตรฯ ในครั้งนี้ เป็นผลสำเร็จของนักประดิษฐ์และนักวิจัยไทยในการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่ระดับสากล ซึ่งเป็นความร่วมมือของหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา นอกจากนี้ เป็นการกระตุ้นให้มีการยกระดับศักยภาพมาตรฐานของประเทศไทยในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และส่งเสริมให้เกิดการนำประดิษฐกรรม นวัตกรรมและผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยในปีนี้ นักประดิษฐ์และนักวิจัยไทยที่สามารถคว้ารางวัลจากการประกวด รวมจำนวนทั้งสิ้น 385 ผลงาน จาก 7 เวทีระดับนานาชาติ ประกอบด้วยเวที1.เวที "The 49th International Exhibition of Inventions Geneva" ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส2.เวที "The 35th International Invention, Innovation & Technology Exhibition" (ITEX 2024) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ สหพันธรัฐมาเลเซีย3.เวที “The 17th International Invention and Innovation Show” (INTARG 2024) ณ เมืองคาโตไวซ์ สาธารณรัฐโปแลนด์4.เวที “The 7th China (Shanghai) International Invention & Innovation Expo 2024” ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน5.เวที “Japan Design, Idea and Invention Expo” (JDIE 2024) ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น6.เวที "WorldInventTM Singapore 2024″ (WoSG) ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์7.เวที “Indonesia Inventors Day 2024” (IID 2024) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย