อีสปอร์ต "Free Fire" ทีมชาติไทย คว้าเหรียญทองซีเกมส์!

ปิดฉากการแข่งขันอีสปอร์ตเกม Free Fire ในมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ทีมชาติไทย 1 ผงาดคว้าเหรียญทอง โชว์ฟอร์มเหนือความคาดหมาย เอาชนะตัวแทนทีมชาติอื่นอีก 10 ทีม ด้วยจำนวน 3 บูย่าห์ และ 127 คะแนน
การแข่งขันอีสปอร์ตเกม Free Fire ในมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 จัดขึ้นที่ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม ที่ผ่านมา โดยเหรียญเงินและเหรียญทองแดง เป็นของทีมชาติอินโดนีเซีย 2 และอินโดนีเซีย 1 ตามลำดับ ขณะที่ทีม Thailand 1 ทำผลงานได้อย่างโดดเด่น ทิ้งห่างรางวัลเหรียญเงินถึง 12 คะแนน คว้าเหรียญทองมาได้สำเร็จ ด้านทีม Thailand 2 ได้อันดับที่ 4 ในการแข่งขัน ห่างจากรางวัลเหรียญทองแดงเพียง 2 คะแนน พลาดเหรียญรางวัลไปอย่างน่าเสียดาย
การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 รายการอีสปอร์ต Free Fire มีผู้เข้าร่วมแข่งขันจาก 6 ประเทศ ประเทศละ 2 ทีม รวมทั้งสิ้น 12 ทีม โดยทีม Thailand 1 ผู้คว้าเหรียญทองไปครอง นำทัพโดย นายจีระศักดิ์ มูลสาร, นายรัชชานนท์ กัลยาสนธิ์, นายมริวัตร ปัญญาไว, นายรชตะ แซ่เถียน และโค้ช นายวัฒติพงษ์ งามโรจน์
สิ่งที่รออยู่สำหรับแฟน ๆ และผู้เล่น Free Fire
วงการอีสปอร์ตเตรียมก้าวสู่บทใหม่ในปี 2569 โดย Free Fire เตรียมประกาศ Roadmap ทัวร์นาเมนต์การแข่งขันประจำปี 2569 อย่างเป็นทางการในเดือนมกราคม ที่จะถึงนี้ ครอบคลุมเส้นทางการแข่งขันตลอดทั้งปี ตั้งแต่ลีกระดับประเทศ การแข่งขันระดับภูมิภาค ไปจนถึงทัวร์นาเมนต์ระดับโลก เพื่อค้นหาสุดยอดทีมเพียงหนึ่งเดียว
Roadmap ดังกล่าวนับเป็นหมุดหมายสำคัญสำหรับนักกีฬาอีสปอร์ต ผู้เข้าแข่งขันหน้าใหม่ และแฟนเกม Free Fire ที่มีความฝันในการก้าวสู่เวทีระดับสูงสุด โดยปี 2569 จะเป็นปีที่เต็มไปด้วยโอกาส ความท้าทาย และการแข่งขันในเวทีที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เคยมีมา การเดินทางบทใหม่ของ Free Fire อีสปอร์ตกำลังจะเริ่มต้นขึ้นในเร็ว ๆ นี้
แฟนเกม Free Fire และแฟนอีสปอร์ตสามารถรับชมบันทึกการถ่ายทอดสดการแข่งขันอีสปอร์ต Free Fire ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ย้อนหลังได้ทาง YouTube และ Facebook
ติดตามช่องทางทางการของ Free Fire เพื่ออัปเดตความเคลื่อนไหวสุดตื่นเต้นเร็ว ๆ นี้
Website: Garena Free Fire
YouTube: Free Fire Esports TH
Facebook: Free Fire Esports TH
Instagram: Free Fire Esports TH
TikTok: FreeFireEsportsTH
สามารถดาวน์โหลด Free Fire ได้ ทาง Apple iOS App และ Google Play
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารวงการเกมครับ*