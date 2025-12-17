ปิดฉากสนุกเกอร์ไทยกวาด 6 ทอง มากที่สุดตั้งแต่ส่งแข่งซีเกมส์

การแข่งขันสนุกเกอร์ 15 แดง หญิง ประเภทบุคคล ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ธันเดอร์โดม เมืองทองธานี รอบชิงชนะเลิศ แข่งระบบ 3 ใน 5 เฟรม เป็นการพบกันเองระหว่าง “มิ้งค์ สระบุรี” ณัชชารัตน์ วงศ์หฤทัย มืออันดับ 1 ของโลก ที่ได้เหรียญทองประเภททีม 15 แดงหญิง พบกับ “มายด์ สากล” ปัณชญา จันทร์น้อย แชมป์โลก ยู-21 ที่ได้เหรียญทองประเภททีม 15 แดงหญิงเช่นเดียวกัน โดยมี สมศักดิ์ เทพสุทิน อดีตรองนายกรัฐมนตรี ประธานที่ปรึกษาสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการมอบเหรียญรางวัล โดยมี "บิ๊กฮง"สุนทร จารุมนต์ นายกสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทย ร่วมด้วย
ในเฟรมแรกทั้งคู่ยังดูเชิงกัน แต่เป็นทาง มายด์ ที่นำอยู่ 6-1 จากนั้น มิ้งค์ มาเข้าเบรกทำ 26 แต้ม พลิกแซง 27-6 จากนั้น มิ้งค์ ยังออกคิวได้แม่นกว่าเอาชนะไป 75-7 ขึ้นนำ 1-0 เฟรม ขณะที่ เฟรมสอง มิ้งค์ นำ 30-0 แต่ มายด์ เข้าเบรกพลิกนำ 64-30 จากนั้นมาเก็บอีกเอาชนะไป 91-39 ตีเสมอ 1-1 เฟรม
เฟรมสามเป็น มิ้งค์ เอาชนะไป 58-49 ขึ้นนำ 2-1 เฟรม ส่วนเฟรมสี่ มิ้งค์ นำ 34-0 โดน มายด์ ไล่มา แล้วมาจบกันที่ 58-58 แบบหมดโต๊ะ ทำให้ต้องมาแข่งชิงดำ แล้วเป็น มายด์ แทงขาวเปลี่ยน ทำให้ มิ้งค์ ชนะไป 65-58 ส่งผลให้ “มิ้งค์ สระบุรี” ณัชชารัตน์ วงศ์หฤทัย เอาชนะไป 3-1 เฟรม 75-7, 39-91, 58-49 และ 65-58 ทำให้ ณัชชารัตน์ คว้าเหรียญทองซีเกมส์เหรียญที่ 2 ของตัวเอง
ขณะที่ สนุกเกอร์ 15 แดง ชาย ประเภทบุคคล แข่งระบบ 4 ใน 7 เฟรม เป็นการชิงกันเองระหว่าง "กร นครปฐม" ภาสกร สุวรรณวัฒน์ พบกับ "นุก สงขลา" กฤษณัส เลิศสัตยาทร ซึ่งผลปรากฎว่า กฤษณัส ออกนำไปก่อน 2 เฟรม ก่อนที่ ภาสกร จะไล่เก็บ 4 เฟรมรวด เอาชนะไป 4-2 เฟรม สกอร์ 48-61, 50-55, 100-34, 63-1, 73-62 และ 70-17 ทำให้คว้าเหรียญทองไปครอง และยังเป็นแชมป์ 15 แดงซีเกมส์ครั้งแรกของ ภาสกร สุวรรณวัฒน์ อีกด้วย ด้าน สมศักดิ์ เทพสุทิน ก็แสดงความยินดีกับสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยที่สามารถทำได้ถึง 6 เหรียญทอง ซึ่งถือว่าได้มากที่สุดตั้งแต่ที่ส่งแข่งซีเกมส์
จบเกม ณัชชารัตน์ วงศ์หฤทัย กล่าวว่า ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี แต่อาจจะมีต่ำกว่ามาตรฐานบ้าง หลังจากนี้ก็หวังว่าจะรักษาเบอร์ 1 โลกให้นานที่สุด และถ้ามีโอกาสรับใช้ชาติอีกก็ตั้งใจจะคว้าเหรียญทองให้ประเทศไทยอีก ส่วนในระดับอาชีพก็จจะพัฒนาฝีมือตัวเองเพื่อให้สู้กับผู้ชายได้ ส่วน ภาสกร สุวรรณวัฒน์ กล่าวว่า ปีนี้ก็ตั้งใจเต็มที่และมีความกระหายเป็นพิเศษ เนื่องด้วยที่ตนเล่นซีเกมส์มา 3 สมัย แต่ยังไม่ได้เหรียญทองเลย แต่มาครั้งนี้ก็ปลดล็อกตัวเองได้คว้า 2 ทอง
ด้าน "บิ๊กฮง"สุนทร จารุมนต์ ได้กล่าวว่า ซีเกมส์ครั้งต่อไปที่มาเลเซียไม่จัดแข่งสนุกเกอร์หญิงเพราะตอนนี้ไทยถือว่าเป็นเบอร์ 1 อาเซียนไม่มีใครสู้เราได้ ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดาย ส่วนผลงานรอบนี้ก็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่ได้มากถึง 6 เหรียญทอง ส่วนเอเชียนอินดอร์แอนด์มาเชียลอาร์ตเกมส์นั้นก็จะต้องมาดูกันอีกทีอาจจะมีทีมชุดซีเกมส์บ้าง