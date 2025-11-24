กฟภ.พลิกชนะไฮน์เอนด์ฯ 3-2 คว้าแชมป์สนุกเกอร์ 6 แดง ชิงแชมป์สโมสรปี 68

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) พลิกสถานการณ์จากที่ตามหลัง 1-2 เฟรม กลับมาเบียดเอาชนะ ไฮน์ เอนด์ สนุกเกอร์ คลับ ไป 3-2 เฟรม คว้าแชมป์สนุกเกอร์ 6 แดง ชิงแชมป์สโมสรสมาชิก สมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 ประจำปี 2568 พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท ไปครอง
การแข่งขันสนุกเกอร์ 6 แดง ชิงแชมป์สโมสรสมาชิก สมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 ประจำปี 2568 ที่สโมสรเกียรติธาดา ถ.สุคนธสวัสดิ์ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อ 22-23 พ.ย.ที่ผ่านมา ได้บทสรุปของการแข่งขันในปีนี้แล้ว โดยในวันสุดท้ายนั้น ได้รับเกียรติจาก นายสุนทร จารุมนต์ นายกสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทย ร่วมรับชมและเป็นประธานมอบรางวัลด้วย
ผลการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ ซึ่งแข่งขันระบบ 3 ใน 5 เฟรม เป็นทางผู้เล่นจาก ทีมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ที่ช่วยกันพลิกเกม จากที่ตามหลัง 1-2 เฟรม กลับมาเบียดเอาชนะ ไฮน์ เอนด์ สนุกเกอร์ คลับ 3-2 เฟรม ทำให้คว้าแชมป์ประจำปีนี้ พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท ไปครอง ส่วนทีมรองแชมป์ ไฮน์ เอนด์ สนุกเกอร์ ได้รับเงินรางวัลปลอบใจ 30,000 บาท ด้านอันดับ 3 เป็นของทีมโปโลคลับ ที่ชนะ สวนกุหลาบ 3-2 เฟรม คว้าเงินรางวัล 10,000 บาท ไปครอง
“บิ๊กฮง” สุนทร จารุมนต์ นายกสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ครั้งนี้การแข่งขันประสบความสำเร็จและเป็นไปอย่างคึกคัก เพราะมีสโมสรเข้าร่วมจำนวนมากถึง 20 ทีม ซึ่งก็ถือว่ามากขึ้น และเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 6 ทีม ซึ่งการจัดการแข่งขันในปีนี้ถือว่าช่วยบูมกระแสในวงการสนุกเกอร์ไทยได้เป็นอย่างดี และกิจกรรมการแข่งขันดีๆที่เปิดให้ชมรมสมาชิกได้เข้าร่วม ก็จะมีขึ้นอีกอย่างแน่นอนในปีถัดๆไป