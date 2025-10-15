เปิดฉาก 2 งานใหญ่กระตุ้นภาคธุรกิจท่องเที่ยวและกีฬา TAAPE & TBE 2025

ในโอกาสครบรอบ 50 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย–จีน ภาคธุรกิจท่องเที่ยวและกีฬา ผนึกกำลังจัดงาน Thailand Amusement & Attraction Parks Expo (TAAPE)2025 วันที่ 15-17 ตุลาคม นี้ ณ อาคาร 6-7 อิมแพ็ค เมืองทองธานี คาดมีผู้เข้าร่วมงาน 10,000 คน สร้างมูลค่าซื้อขายกว่า 100 ล้านบาท
ในโอกาสครบรอบ 50 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย–จีนภาคธุรกิจท่องเที่ยวและกีฬา ผนึกกำลังจัดงานแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติ เพื่ออุตสาหกรรมเครื่องเล่น สวนสนุก และแหล่งท่องเที่ยว หรือ Thailand Amusement & Attraction Parks Expo (TAAPE)2025 พร้อมกับงานแสดงสินค้าบริการเพื่ออุตสาหกรรมกีฬาบิลเลียด หรือ Thailand Billiards Expo (TBE)2025 ครั้งแรกในประเทศไทย นำผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องเล่น สวนสนุก และกีฬาบิลเลียดกว่า 300 แบรนด์ชั้นนำ จาก 20 ประเทศ ร่วมจัดแสดงสินค้าพร้อมกิจกรรมเสวนาให้ความรู้และสาธิตเครื่องเล่นที่น่าสนใจ คาดตลอด 3 วันจัดงานระหว่างวันที่ 15-17 ตุลาคม 2568 ณ อาคาร 6-7 อิมแพ็ค เมืองทองธานี มีผู้เข้าร่วมงานถึง10,000 คน สร้างมูลค่าซื้อขายรวมกว่า 100 ล้านบาท
นายสุนทร จารุมนต์ นายกสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทย (BSAT) กล่าวถึงความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจท่องเที่ยวและกีฬาของประเทศไทยและจีน ในการจัดงาน Thailand Amusement & Attraction Parks Expo (TAAPE) 2025 และงาน Thailand Billiards Expo (TBE)2025 ซึ่งจัดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย ว่า ทั้งสองงานถือว่าสำคัญในการส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและกีฬาที่ยิ่งใหญ่และครบวงจรระดับภูมิภาค และจะเป็นอีกก้าวที่สำคัญของวงการบิลเลียดในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ได้มีเวทีในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยีด้านอุปกรณ์กีฬาในกลุ่มคิวสปอร์ต อาทิ สนุกเกอร์ พูล และบิลเลียด จากทั้งผู้ประกอบการในประเทศไทยและจากนานาประเทศทั่วโลก
โดยสมาคมฯ จัดงานร่วมกับ บริษัท กวางตง แกรนเดอร์ เอ็กซิบิชั่น กรุ๊ป ซึ่งเป็นผู้จัดงานบิลเลียด Guangzhou Billiards Expo ที่เมืองกวางเจา ประเทศจีน และยังเป็นผู้จัดงาน TAAPE หรืองานแสดงสินค้าบริการที่มุ่งเน้นอุตสาหกรรมเครื่องเล่น สวนสนุก วิดีโอเกม และผลิตภัณฑ์เพื่อความบันเทิง เพื่อเป็นเวทีแสดงสินค้าสำหรับบริษัทผู้ผลิตและออกแบบผลิตภัณฑ์สำหรับสวนสนุก/แหล่งท่องเที่ยว โดยนำผู้ประกอบการแบรนด์สวนสนุน เครื่องเล่น ของเล่น และบริการกีฬาบิลเลียดกว่า 300 บริษัท จาก 20 ประเทศ อาทิ ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย เวียดนาม ญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร อินเดีย เคนยา สหรัฐอเมริกา ฯลฯ เข้าร่วมจัดแสดงสินค้าบริการเครื่องเล่น เช่น รถไฟเหาะ เครื่องเล่นทางน้ำ เกมวิดีโอ ประสบการณ์เสมือนจริง เกมความบันเทิงตามธีม สวนสนุกสำหรับเด็ก ของเล่นเสริมพัฒนาการ รวมถึงอาหารและเครื่องดื่มอื่นๆ อีกมากมาย พร้อมกันนี้ในงานยังจัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ และการสาธิตเกี่ยวกับความก้าวหน้าของเกมกีฬา เครื่องเล่นที่ทันสมัยด้วย
“กีฬาบิลเลียดเป็นกีฬาที่คนไทยรักและนิยมเล่นกันมาอย่างยาวนาน ประเทศไทยถือเป็นประเทศแรกในเอเชียที่พานักกีฬาก้าวเข้าสู่ระดับโลก และยังเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน สนุกเกอร์ชิงแชมป์เอเชีย ครั้งแรกในปี ค.ศ.1984 ซึ่งคุณศักดิ์ชัย ซิมงาม ได้สร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์เอเชียเป็นคนแรก และจุดประกายความนิยมของกีฬานี้ในหมู่คนไทยและประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันกีฬาบิลเลียดได้รับความนิยมแพร่หลายในทั่วโลก มีการแข่งขันชิงแชมป์เอเซีย ชิงแชมป์โลกหลากหลายระดับ ทั้งระดับเยาวชนชาย–หญิง ทั้งประเภท 15 แดง 6 แดง เดี่ยวและทีม ทำให้อุปกรณ์ที่ใช้ในการเล่นก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผู้ผลิตไม้คิวชาวไทยที่สามารถผลิตสินค้าคุณภาพสูงส่งออกไปจำหน่ายทั่วโลก ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติอย่างแพร่หลาย เชื่อมั่นว่า การจัดงานนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นความร่วมมือที่แข็งแกร่งขับเคลื่อนวงการบิลเลียดให้ก้าวหน้าต่อไป”
นายหวัง เจ้าหยุน ประธานบริหาร บริษัท กวางตง แกรนเดอร์ เอ็กซิบิชั่น กรุ๊ป กล่าวถึงวาระครบรอบ 50 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย–จีนว่า การจัดงาน TAAPE 2025 และ TBE 2025 ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการให้เป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี ความสัมพันธ์ไทย–จีน ถือเป็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม รวมทั้งแสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างมิตรภาพไทย–จีนผ่านพลังของอุตสาหกรรมด้วยมูลค่าการค้าจีน–ไทยเติบโตอย่างต่อเนื่อง
งาน TAAPE และ TBE 2025 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “จับมืออาเซียน เชื่อมโลกอัจฉริยะ” (Join Hands with ASEAN to Smartly Link the World) โดยประเทศไทยถือเป็น “ศูนย์กลางยุทธศาสตร์ของอาเซียน” และ “ประตูสู่เครือข่ายโลจิสติกส์ระดับโลก” เป้าหมายของงาน คือการสร้างแพลตฟอร์มระดับนานาชาติแบบครบวงจร ที่ผสานทั้ง การแลกเปลี่ยน การค้า ความร่วมมือ และการเชื่อมโยงทรัพยากร ซึ่งไม่เพียงเป็นเวทีจัดแสดงผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยที่สุดเท่านั้น แต่ยังเป็นแรงผลักดันสำคัญในการบูรณาการเชิงลึกของอุตสาหกรรม วัฒนธรรม การท่องเที่ยว และกีฬารวมถึงส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค และยกระดับการค้าทางวัฒนธรรมในระดับนานาชาติให้เจริญก้าวหน้า
การจัดงานครั้งนี้ทางบริษัทร่วมกับ บริษัท คอมพาสเอ็กซิบิชั่น จำกัด จัดงานขึ้นพร้อมด้วยตัวแทนองค์กรให้การสนับสนุนจากทั้งไทยและจีน อาทิ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (TCEB)สมาคมการค้าของเล่นและผลิตภัณฑ์เด็กไทย สมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทย (BSAT) สำนักงานเศรษฐกิจและการค้ามณฑลกวางตุ้งประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สมาคมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและบันเทิงแห่งประเทศจีน สมาคมการค้าไทย-จีน สมาคมสวนสนุกและสถานบันเทิงสำหรับครอบครัวแห่งมาเลเซีย สมาคมนันทนาการสำหรับครอบครัวอินโดนีเซีย (ARKI) จาก Funworld สมาคมบิลเลียดและสนุกเกอร์เวียดนาม สมาคมบิลเลียด-สนุกเกอร์ลาว สภาส่งเสริมการลงทุนระหว่างประเทศจีน สมาคมอุตสาหกรรมของเล่นเพื่อการเรียนรู้เวินโจว สมาคมเกมและเครื่องเล่นจงซาน รวมไปถึงบริษัท Jinma Amusement บริษัท MACROMOS AIRSTAR บริษัท บริษัท โซลิด เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด บริษัท Gabenate Co., Ltd. เป็นต้น
อย่างไรก็ตามด้วยความร่วมมือต้องการสร้างมาตรฐานร่วมแบ่งปันเทคโนโลยี และขยายตลาดร่วมกัน ทั้งหมดนี้เพื่อการบูรณาการอุตสาหกรรมวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และกีฬา ให้ความบันเทิงช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยว และกีฬาเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาค คาดว่าตลอด 3 วันจัดงานระหว่างวันที่ 15-17 ตุลาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 10.00-17.00 น. ณ อาคาร 6-7 อิมแพ็ค เมืองทองธานี จะได้ต้อนรับผู้เข้าร่วมงานถึง 10,000 คน และสามารถสร้างมูลค่าซื้อขายรวมกว่า 100 ล้านบาท
นายคง หมิง เลขาธิการสมาคมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและบันเทิงแห่งประเทศจีน กล่าวเสริมถึงการสนับสนุนการจัดงาน TAAPE และ TBE ว่า ถือเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญภายใต้ “แผนปฏิบัติการ Thousands of Sails Go to Sea Action Plan และยังเป็นหมุดหมายสำคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวจีน–ไทยที่กำลังเปลี่ยนผ่านจาก “ความร่วมมือเชิงเดี่ยว” ไปสู่ “ระบบนิเวศทางอุตสาหกรรมที่บูรณาการกันอย่างแท้จริง” ในฐานะที่เป็นการจัดงานในชุดกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตจีน–ไทยงานนี้จึงมีความหมายลึกซึ้ง ทั้งในแง่ของการสืบสานมิตรภาพและการแสวงหาการพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมกัน
สมาคมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและบันเทิงแห่งประเทศจีน ในฐานะองค์กรระดับชาติ ยึดมั่นในแนวคิด “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ส่งเสริมความร่วมมือในอุตสาหกรรม” จึงจะทำหน้าที่ช่วยให้แบรนด์จีนสามารถถ่ายทอด “เรื่องราวของจีน” ไปสู่สากล และเปิดประตูต้อนรับนักลงทุนจากทั่วโลก เข้าร่วมความร่วมมือทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวภายใต้กรอบ “Belt and Road Initiative” ผ่านเวทีของ TAAPE และ TBE การเฉลิมฉลองครบรอบ “ห้าทศวรรษแห่งมิตรภาพจีน–ไทย” คือสัญลักษณ์ของการเติบโตร่วมกันในตลอด 50 ปีที่ผ่านมา
นางสาวยู เจียหลี่ รองประธานสมาคมวิสาหกิจจีนในประเทศไทย กล่าวถึงบทบาทของสมาคมฯ ว่า ได้ร่วมช่วยเหลือผู้ประกอบการจีนในประเทศไทยในการรับมือกับสภาวะเศรษฐกิจที่ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งสนับสนุนให้ธุรกิจเหล่านี้ปรับตัวเข้าสู่สังคมไทยอย่างราบรื่น ผ่านการดำเนินงานใน 4 ด้านหลัก ได้แก่ ความร่วมมือทางการค้า การบูรณาการด้านข้อมูลข่าวสาร การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งการจัดงาน TAAPE และ TBE อยู่ในช่วงเวลาสำคัญของความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีระหว่างจีนกับไทย และงานทั้งสองยังได้รับการบรรจุอยู่ในโครงการ Thousands of Sails Go to Sea Action Plan ซึ่งถือเป็นเวทีสำคัญด้านการค้าทางวัฒนธรรม
ในฐานะที่เป็นจุดเชื่อมสำคัญของโครงการดังกล่าว งานแสดงสินค้าทั้งสองไม่เพียงนำเสนออุปกรณ์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี และบริการคุณภาพจากจีนเท่านั้น แต่ยังทำหน้าที่เป็นช่องทางเชื่อมโยงการค้าเชิงมืออาชีพที่ขับเคลื่อนด้วยกลไกใหม่ เพื่อขยายขอบเขตความร่วมมือระหว่างจีน–ไทยให้ก้าวข้ามรูปแบบการค้าดั้งเดิม และสร้างการบูรณาการระหว่างการส่งออกเทคโนโลยีและวัฒนธรรมอย่างแท้จริง งานนี้จะเป็นแพลตฟอร์มที่ได้รับการสนับสนุนโดยยุทธศาสตร์ระดับชาติเช่นนี้ ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการกระตุ้นพลังของตลาด ส่งเสริมการยกระดับอุตสาหกรรม และขยายความร่วมมือข้ามพรมแดน ซึ่งมีบทบาทที่ไม่อาจทดแทนได้ต่อการผสานเทคโนโลยีของทั้งสองประเทศ และต่อการเผยแพร่วัฒนธรรมจีนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างกว้างขวาง.