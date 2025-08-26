ข่าวปลอม อย่าแชร์! กฟภ.เปิด Line ID 0613800848 ให้ติดต่อได้นั้น ไม่เป็นความจริง

จากที่มีการเผยแพร่เรื่อง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ประชาชนติดต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ผ่าน Line ID 0613800848 นั้น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบโดย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย พบว่า เป็นข้อมูลเท็จ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) แจ้งเตือนว่า Line ID 0613800848 ไม่ใช่บัญชีไลน์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จึงขอให้ผู้ใช้ไฟฟ้าอย่าหลงเชื่อบุคคลหรือผู้แอบอ้างดังกล่าว ทั้งนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มี LINE Official เพียงบัญชีเดียวเท่านั้น คือ @PEAThailand
ที่มีโล่สีเขียวเท่านั้น
