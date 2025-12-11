สนุกเกอร์ทีมหญิงไทยผงาดคว้าทองซีเกมส์ “บิ๊กฮง” ลั่นครองเจ้าทองแน่

สนุกเกอร์ประเภททีมหญิงซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ธันเดอร์โดม เมืองทองธานี รอบชิงชนะเลิศ แข่งระบบ 3 ใน 5 เฟรม เป็นการพบกันระหว่าง ไทย พบกับ อินโดนีเซีย
ไทยถือว่าเป็นทีมเต็งมีดาวดังเพียบ นำโดย “มิ้งค์ สระบุรี” ณัชชารัตน์ วงศ์หฤทัย มืออันดับ 1 ของโลก, “มายด์ สากล” ปัณชญา จันทร์น้อย แชมป์โลก ยู-21 และ “พลอย ขอนแก่น“ พลอยชมพู เหล่าเกียรติพงษ์ แชมป์โลกสมัครเล่นหญิงปี 2024 และแชมป์สนุกเกอร์อาชีพหญิง "ออสเตรเลียน โอเพ่น" ปี 2025 ส่วน อินโดนีเซีย ส่ง เอมมิเลีย ปุตรี ราห์มาด้า กับ ลงดวล
เฟรมแรกไทยส่ง “มายด์ สากล” ปัณชญา จันทร์น้อย ลงพบกับ อันนาเบลล่า ปุตรี โยฮาน่า ซึ่งเป็นทาง มายด์ สากล เอาชนะไปขาดลอย 80-22 ขึ้นนำก่อน 1-0 เฟรม ขณะที่เฟรมสอง “มิ้งค์ สระบุรี” ณัชชารัตน์ วงศ์หฤทัย พบกับ เอมมิเลีย ปุตรี ราห์มาด้า โดย มิ้งค์ นำอยู่ 65-28 แล้ว เอมมิเลีย ปุตรี วางสนุ้กทำให้ มิ้งค์ แก้อยู่สองรอบจึงผ่านมาได้ ทำให้สาวสอยคิวอิเหนาไล่มา 32-65 จากนั้น มิ้งค์ โชว์ฟอร์มได้อย่างเหนือชั้นสมราคาเบอร์ 1 โลก ชนะ เอมมิเลีย ปุตรี ราห์มาด้า 83-50 นำห่าง 2-0 เฟรม
เฟรมสามเป็นประเภทคู่ไทยส่ง “พลอย ขอนแก่น“ พลอยชมพู เหล่าเกียรติพงษ์ คู่กับ “มิ้ง สระบุรี” และก็เป็นไปตามคาด เมื่อ พลอย ขอนแก่น ตบไม้เดียวหมดโต๊ะ ส่งผลให้ คู่สาวไทยเอาชนะไปขาดลอย 116-0 ชนะ 3 เฟรมรวด คว้าแชมป์ประเภททีมหญิงซีเกมส์ครั้งแรก
หลังจบเกม "บิ๊กฮง" นายสุนทร จารุมนต์ นายกสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า เหรียญทองเหรียญแรกของกีฬาสนุกเกอร์ ก็ทำให้เรามีความสุขมาก ซึ่งนักกีฬาผู้หญิงไทยถือว่าแข็งแกร่งที่สุดในเอเชีย และถือว่าประเทศไทยมีนักกีฬาหญิงมากที่สุดในโลกแล้วตอนนี้ สำหรับนักกีฬาหญิงไทยจะคว้าเหรียญซีเกมส์ได้เยอะ ก็หวังว่าจะคว้าเจ้าเหรียญทองของกีฬาสนุกเกอร์
ด้าน “มิ้งค์ สระบุรี” ณัชชารัตน์ วงศ์หฤทัย เปิดเผยว่า การเล่นซีเกมส์มันไม่เหมือนอาชีพที่เราเล่นด้วยตัวเอง เพราะเรามีทีมและต้องทำเพื่อประเทศไทยการแข่งขันดูยิ่งใหญ่ทางด้านจิตใจ ส่วนตัวแล้วรู้สึกดีใจที่เล่นซีเกมส์ และประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ คิดว่าทีมเรามีความสามารถและเตรียมพร้อมกันมาดี ถ้าตามเป้าก็หวังว่าจะคว้า 3 ทอง อยากจะขอบคุณสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทย ผ้ใหญ่ทุกท่าน และ ผู้จัดการทีม รวมถึงทุกๆคนที่ส่งกำลังใจเชียร์