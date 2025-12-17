กกท.เตรียมเปิดจอยักษ์ให้เชียร์ หลังตั๋วชมฟุตบอล-บาสเกตบอลนัดชิงถูกจองเกลี้ยงระบบ

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เตรียมเปิดจอยักษ์ให้แฟนกีฬาเชียร์ฟุตบอล ที่กกท. หัวหมาก และบาสเกตบอล ที่หน้าอาคารนิมิบุตร หลังที่นั่งในสนามถูกจับจองจนเต็มแล้ว พร้อมแจงฝ่ายจัด รับผิดชอบมอบแค่เหรียญรางวัล และมาสคอต ให้นักกีฬาเท่านั้น ส่วนของที่ระลึก ที่ถูกวิจารณ์ เป็นในส่วนของสปอนเซอร์ ที่แสดงน้ำใจมอบให้ต่างหาก เป็นคนละส่วนกัน
ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการกากรีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เปิดเผยว่า จากกระแสความนิยมในการเข้าชมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมานั้น เป็นเรื่องที่ต้องชื่นชมพี่น้องประชาชนชาวไทย ที่มีใจรักกีฬา ต้องการมาให้กำลังใจนักกีฬาของไทย ซึ่งทราบว่าในส่วนของกีฬายอดนิยม อย่าง ฟุตบอลชาย รอบชิงชนะเลิศ และ บาสเกตบอล รอบชิงชนะเลิศ ที่นั่งในสนามถูกจับจองจนเต็มแล้ว ดังนั้น กกท. จึงอำนวยความสะดวกให้แฟนกีฬาที่ไม่สามารถจับจองที่นั่งได้ทัน ด้วยการเปิดจอยักษ์ ในส่วนของฟุตบอล ที่กกท. หัวหมาก และ บาสเกตบอล ที่หน้าอาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ เพื่อร่วมกันส่งกำลังใจให้นักกีฬาไทยคว้าเหรียญทองมาครองไปด้วยกัน
“ส่วนประเด็นของที่ระลึก ที่นักกีฬาต่างชาติได้รับ และมีการรีวิวถุงที่ระลึก จนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ว่า ไม่สมศักดิ์ศรีในการเป็นเจ้าภาพของไทย เรื่องนี้ต้องทำความเข้าใจก่อนว่า ฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ มอบแค่เหรียญรางวัล และมาสคอต ให้นักกีฬาอันดับ 1-3 เท่านั้น ส่วนของที่ระลึก ที่กำลังถูกพูดถึงนั้น เป็นในส่วนของสปอนเซอร์ ที่แสดงน้ำใจมอบให้นักกีฬา ซึ่งเป็นคนละส่วนกับที่ฝ่ายจัดการแข่งขันรับผิดชอบ” ผู้ว่าการ กกท. กล่าว