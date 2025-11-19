บิลเลียดกัมพูชาไม่ส่งทีมมาแข่งซีเกมส์แล้ว กลัวไม่ปลอดภัย

ทัพนักกีฬากัมพูชา มีถอนตัวจากซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพในเดือน ธ.ค.นี้เแล้ว โดย สหพันธ์กีฬาบิลเลียดกัมพูชา ตัดสินใจไม่ส่งผู้แทนเข้าร่วมแข่งขัน
โดยให้เหตุผล 2 ข้อ คือ ข้อกังวลด้านความมั่นคงและความปลอดภัย เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันระหว่าง กัมพูชา กับ ไทย ไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของนักกีฬาได้เพียงพอ โดยอ้างถึงข้อพิพาทชายแดนที่ยังคงดำเนินอยู่ การปิดด่านชายแดนอย่างต่อเนื่อง และเหตุการณ์ความรุนแรงข้ามพรมแดนที่กองกำลังทหารไทยได้โจมตีพลเรือนกัมพูชา ซึ่งทั้งหมดนี้ก่อให้เกิดความกังวลด้านความปลอดภัยอย่างรุนแรงต่อคณะผู้แทนกัมพูชา
ข้อสอง คือประเด็นเกี่ยวกับศักดิ์ศรีและศีลธรรมของชาติ โดย ชุม โกสาล ประธานสหพันธ์ ระบุว่า ในฐานะผู้แทนของประเทศและประชาชนกัมพูชา สหพันธ์ฯ ไม่สามารถเข้าร่วมแข่งขันกีฬาได้ในขณะที่ประชาชนกัมพูชากำลังเผชิญความเดือดร้อนและสูญเสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามแนวชายแดน การเข้าร่วมการแข่งขันในสถานการณ์เช่นนี้ถือเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมทางศีลธรรม และเป็นการมองข้ามความทุกข์ของประชาชน
แถลงการณ์ยังระบุว่า ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน นกีฬาใด ๆ ที่จัดขึ้นในประเทศไทย สหพันธ์บิลเลียด กัมพูชา จะไม่เข้าร่วม หรือส่งผู้แทนมา พร้อมเตือนว่าองค์กรจะไม่รับผิดชอบต่อบุคคลใด ๆ รวมถึงนักกีฬากัมพูชา หรือผู้เชี่ยวชาญด้านบิลเลียดที่ตัดสินใจเข้าร่วมการแข่งขันในประเทศไทยด้วยตนเอง บุคคลเหล่านี้จะไม่ถือเป็นผู้แทนของประเทศกัมพูชาหรือของสหพันธ์ฯ ในทางการ
พร้อมเน้นย้ำว่า จะพิจารณาเข้าแข่งในอนาคต เมื่อได้รับการรับประกันความปลอดภัยอย่างเต็มที่ และเมื่อสถานการณ์ชายแดนระหว่าง 2 ประเทศกลับคืนสู่ภาวะสงบและปกติ หวังว่าจะมีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันอีกครั้งในสภาพแวดล้อมแห่งมิตรภาพ ความสามัคคี และสันติภาพที่ยั่งยืน
สำหรับซีเกมส์ครั้งที่ 32 ที่กัมพูชาเมื่อปี 2023 ทีมบิลเลียดกัมพูชาคว้าไป 2 เหรียญทอง และ 4 เหรียญเงิน