"เอกนิติ" ขอรอผลเฟส 1 คนละครึ่งพลัสจบ ธ.ค. ยังไม่เพิ่มสิทธิ รับกระแสดีจ่อคุยนายกฯ ลุยเฟส 2

รมว.คลัง เผย ขอรอผลเฟส 1 คนละครึ่งพลัสจบ ธ.ค.นี้ ยังไม่เพิ่มสิทธิ ชี้กระแสดีจ่อคุยนายกฯ ลุยเฟส 2 ขอดูก่อนช่วงใด-ใช้งบกลางหรือไม่
วันที่ (20 ตุลาคม) เมื่อเวลา 14.57 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึง การดําเนินการโครงการคนละครึ่งพลัสเฟส 2 ว่า รอเฟสแรกเต็ม และถ้าประชาชนสนใจมากก็จะกราบเรียน นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย แต่คิดว่าเฟส 1 อาจจะยังไม่มีการเพิ่มสิทธิ ขอรอดูให้ครบก่อน
เมื่อถามย้ำว่า เฟส1 จะไม่มีการเพิ่มจาก 20 ล้านสิทธิใช่หรือไม่ นายเอกนิติ ระบุว่า ตอนนี้ยังไม่เพิ่ม เพราะเราของบประมาณไว้เพียงเท่านี้ ส่วนเฟส 2 จะอยู่ในช่วงใด ขอรอการประเมินในช่วงเดือนธันวาคมนี้ก่อน ซึ่งจะใช้งบกลางในการดําเนินการหรือไม่ขอดูก่อน