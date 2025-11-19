บิลเลียดกัมพูชาประกาศไม่ส่งนักกีฬาร่วมแข่งซีเกมส์ในไทย อ้างกังวลเรื่องความปลอดภัย

MGR ออนไลน์ - สมาพันธ์กีฬาบิลเลียดกัมพูชา (CBSF) ได้ตัดสินใจไม่ส่งตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่จะจัดขึ้นในประเทศไทยในเดือนธ.ค.นี้ และทางสมาพันธ์ยังประกาศว่าจะไม่เข่าร่วมการแข่งขันกีฬาอื่นๆ ในประเทศไทยในปีนี้ด้วย
คำแถลงของ CBSF ที่ออกเมื่อวันที่ 18 พ.ย. ระบุว่ามีเหตุผลหลัก 2 ประกาศสำหรับการตัดสินใจครั้งนี้ โดยประการแรกคือความกังวลเรื่องความมั่นคงและความปลอดภัย
ชุม โกสาล ประธานสมาพันธ์ระบุว่าสถานการณ์ในปัจจุบันระหว่างกัมพูชาและไทยยังไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของนักกีฬากัมพูชาได้อย่างเพียงพอ โดยอ้างถึงข้อพิพาทชายแดนที่ยังคงดำเนินอยู่ การปิดด่านชายแดนอย่างต่อเนื่อง และเหตุการณ์ความรุนแรงข้ามพรมแดนที่กองกำลังทหารของไทยโจมตีพลเรือนกัมพูชา เขาระบุว่าข้อกังวลเหล่านี้ก่อให้เกิดความกังวลอย่างมากเกี่ยวกับความปลอดภัยขอคณะผู้แทนกัมพูชา
ประการที่ 2 คือประเด็นเรื่องบูรณภาพของชาติและศีลธรรม โดยโกสาลย้ำว่าในฐานะตัวแทนของชาติและประชาชนชาวกัมพูชา สมาพันธ์ไม่สามารถมีส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬาได้ในขณะที่ประชาชนกัมพูชากำลังทุกข์ทรมาน และสูญเสียชีวิตจากกิจกรรมต่างๆ ตามแนวชายแดน ซึ่งเขาอธิบายว่าการเข้าร่วมการแข่งขันเช่นนี้ ภายใต้สถานการณ์เหล่านี้ เป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้ในทางศีลธรรม และจะเป็นการมองข้ามความทุกข์ทรมานของชาวกัมพูชา
คำแถลงยังระบุว่า การแข่งขันกีฬาทั้งหมดที่จัดขึ้นในประเทศไทยในสถานการณ์ปัจจุบัน ทางสมาพันธ์จะไม่เข้าร่วม โดยจะไม่มีนักกีฬา เจ้าหน้าที่ หรือตัวแทนอื่นๆ จาก CBSF เดินทางไปยังประเทศไทย
นอกจากนี้ สมาพันธ์ยังเตือนว่าจะไม่รับผิดชอบต่อบุคคลใดๆ ก็ตาม ซึ่งรวมถึงนักกีฬากัมพูชา หรือผู้ที่มีความรู้ด้านบิลเลียด ที่เลือกจะเข้าร่วมในการแข่งขันในไทยด้วยตนเอง บุคคลเหล่านี้จะถือว่าไม่ได้เป็นตัวแทนของกัมพูชาหรือสมาพันธ์อย่างเป็นทางการ
CBSF ยังย้ำว่าพวกเขาจะพิจารณาการเข้าร่วมในกิจกรรมการแข่งขันในอนาคตอีกครั้งต่อเมื่อมีการรับประกันความมั่งคงและความปลอดภัยอย่างเต็มรูปแบบ และสถานการณ์ชายแดนระหว่างสองประเทศกลับสู่ความสงบสุขและเป็นปกติ.