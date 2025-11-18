มีตเดอะเพรสซีเกมส์ได้บทสรุป ทัพไทยประกาศคว้า 241 เหรียญทอง

มีต เดอะ เพรส ซีเกมส์ 2025 ได้บทสรุป 50 สมาคมกีฬา ประกาศเป้าคว้ารวม 241 เหรียญทอง หลังในการแถลงความพร้อมครั้งสุดท้าย 8 สมาคมตั้งธงเก็บเพิ่ม 33 เหรียญทอง แบ่งเป็นฟุตบอลและฟุตซอล ที่ขอกวาดทั้งหมด 4 ทอง, เรือพาย หวังโกยถึง 18 ทอง, ยิงธนูและยิงเป้าบิน 3 ทอง, คริกเกตและรักบี้ 2 ทอง, โบว์ลิ่ง 1 ทอง และ เนตบอล หวัง 1 ใน 3
นายไพฑูร ชุติมากรกุล นายกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานในงานแถลงข่าว มีต เดอะ เพรส ซีเกมส์ 2025 ที่ห้องประชุม 222 โซนอี4-อี5 สนามราชมังคลากีฬาสถาน กกท. เมื่อ 18 พ.ย.2568 โดยครั้งนี้ถือเป็นการจัดงานแถลงความพร้อมครั้งที่ 9 (รอบสุดท้าย) มี 8 สมาคมกีฬา ร่วมประกาศความพร้อม และยังได้รับเกียรติจาก ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เข้าร่วมด้วย
ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการกกท. เผยว่า ในการเตรียมการซีเกมส์ครั้งนี้ อาจจะมีการขรุขระไปบ้างในเรื่องงบประมาณ ซึ่งต้องเรียนว่าหลายเรื่องติดขัดในเรื่องของปีงบประมาณ และเราเพิ่งได้รับงบประมาณมาในช่วงเดือนต.ค.ที่ผ่านมา ทำให้หลายเรื่องอาจจะเห็นว่ามาเร่งทำเอาในช่วงสุดท้าย อย่างไรก็ตามขอยืนยันว่าทุกเรื่องเดินหน้าทันตามกรอบเวลาแน่นอน ส่วนเรื่องของเงินรางวัลอัดฉีดหลังมีการหารือกับ คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย คณะรัฐมนตรีไทย ขอยืนยันว่าจะมีการเพิ่มให้ในซีเกมส์ครั้งนี้ ส่วนในครั้งต่อๆไป ก็จะมีหารือเพื่อปรับให้เป็นหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่ชัดเจนต่อไป ซึ่งซีเกมส์ครั้งนี้ ไทยเราเน้นมาตรฐานสากลในทุกๆด้าน และพร้อมจะเผยแพร่ให้พี่น้องชาวไทยได้รับชมมากที่สุด
”โค้ชวัง“ ธวัชชัย ดำรงค์อ่องตระกูล หัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทย เผยว่า ครั้งนี้ทุกสโมสรพร้อมปล่อยตัวนักกีฬาที่ทีมชาติไทยต้องการมาร่วมซีเกมส์ แม้จะไม่ทุกแมตช์ก็ตาม อย่างไรก็ตามโดยรวม ทีมชาติจะได้นักเตะที่ต้องการมารับใช้ชาติ เป้าหมายเดียวของทีมชายครั้งนี้ เราต้องการจะกลับมาคว้าเหรียญทองอีกครั้ง หลังห่างหายความสำเร็จมาตั้งแต่ปี 2017
มิเกล โรดริโก้ หัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตซอลชายไทย เผยว่า การแข่งขันซีเกมส์ครั้งนี้ ตนและทีมงานมุ่งมั่นที่จะคว้าเหรียญทองมาครองให้ได้ เพราะตระหนักดีว่าทัวร์นาเมนต์นี้มีความสำคัญ และเราจะใช้ผู้เล่นชุดที่ดีที่สุดทำศึก ขณะเดียวกันในครั้งนี้ มูฮัมเหม็ด อุสมานมูซา ผู้เล่นตัวหลักที่เล่นอยู่ในลีกสเปน ก็จะเดินทางกลับมาช่วยทีมด้วย ซึ่งเป้าหมายของทีมก็คือเหรียญทองเท่านั้น
ด้านฟุตซอลหญิงที่แม้ไม่ได้ส่งตัวแทนมาเข้าร่วม เนื่องจากติดภารกิจทำศึกฟุตซอลโลก แต่ได้แจ้งประกาศความหวังจะคว้า 1 เหรียญทอง ส่วนฟุตบอลหญิง ที่ติดภารกิจไม่ได้เข้าร่วมเช่นกัน ก็ยืนยันจะคว้า 1 เหรียญทอง รวมสมาคมกีฬาฟุตบอลฯประกาศเป้าจะคว้ารวม 4 เหรียญทอง
นฤมล ศิริวัฒน์ นายกสมาคมกีฬาเนตบอลแห่งประเทศไทย เผยว่า สำหรับทีมเนตบอล เราเตรียมการและฝึกซ้อมมาอย่างต่อเนื่อง ผู้เล่นชุดนี้เป็นการผสมผสานกันของนักกีฬาชุดเก่าและชุดใหม่เกือบครึ่งทีม ซึ่งยังเชื่อว่าด้วยศักยภาพของผู้เล่น บวกการเตรียมทีม และการได้เล่นในบ้าน ยังเชื่อว่าจะมีลุ้นติด 1 ใน 3 เป็นอย่างน้อย
โกมล จันทรารักษ์ นายกสมาคมกีฬาคริกเกตแห่งประเทศไทย เผยว่า คริกเกตในซีเกมส์ 2025 มีชิง 4 เหรียญทอง เป้าหมายของทีมหญิง ซึ่งในระดับอาเซียน เรามีศักยภาพสูง เชื่อว่าจะมี 2 เหรียญทอง ส่วนทีมชาย ต้องยอมรับว่าไทยยังเป็นรองมาเลเซีย เบื้องต้นขอตั้งเป้าเอาไว้ที่ 1 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง
นาวาเอก นรพัชร์ ทาอินทร์ รองเลขาธิการสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย เผยว่า เรือพายในซีเกมส์ 2025 มีแข่งขันทั้งสิ้น 5 ประเภท รวม 30 เหรียญทอง ในด้านของความคาดหวังรวมทั้ง 18 เหรียญทอง ซึ่งที่มีลุ้นชัวร์ๆ ก็จะมาจากแคนูสลาลอม 4 เหรียญทอง, บีชสปรินท์ 2 เหรียญทอง, แคนู-คายัค 6 เหรียญทอง, กรรเชียง หวัง 3 เหรียญทอง และเรือยาวสากล 3 เหรียญทอง
วิวัฒน์ชัย รัตนะรัต อุปนายกสมาคมกีฬาโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทย ในฐานะผู้จัดการทีมชุดซีเกมส์ ครั้งที่ 33 เผยว่า กีฬาโบว์ลิ่งในซีเกมส์รอบนี้มีชิงชัย 6 เหรียญทอง กำหนดแข่งขัน 13-19 ธ.ค.นี้ ที่เมเจอร์โบว์ล รัชโยธิน ที่ผ่านๆมาทีมมักจะมีเหรียญทองติดมือตลอด และรอบนี้สมาคมขอตั้งเป้าอย่างน้อยที่ 1 เหรียญทอง
สงวน โฆษะวินทะ นายกสมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย เผยว่า ในการแข่งขันยิงธนูซีเกมส์ครั้งนี้มีชิงชัยทั้งสิ้น 10 เหรียญทอง ล่าสุดในศึกชิงแชมป์เอเชีย 2025 นักกีฬาไทยทำผลงานได้ดีทีเดียว หลังทำคะแนนรวมมาเป็นอันดับ 4 ในเอเชีย และเป็นเบอร์ 1 ในอาเซียน ซึ่งก็พอจะทำให้มั่นใจว่าจะคว้าได้อย่างน้อย 3 เหรียญทอง
รวิช วทานิยกุล ผู้จัดการทีมยิงเป้าบินไทย เผยว่า ทีมชุดนี้จะมีนักกีฬาที่คุ้นเคย อย่าง เศวต เศรษฐาภรณ์ และ อิศราภา อิ่มประเสริฐสุข ที่ผ่านเวทีโอลิมปิกเกมส์มาแล้วนำทีม โดยยิงเป้าบินแข่งขัน 11-18 ธ.ค.นี้ ที่สนามยิงปืนและยิงเป้าบินโพธาราม ซึ่งสมาคมยังเชื่อมั่นว่าจะคว้าได้ 3 เหรียญทอง จากทั้งหมด 6 รายการที่ชิงชัย
พันตำรวจโท กุลธน ประจวบเหมาะ นายกสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย เผยว่า ในส่วนของรักบี้ไทยนั้นมั่นใจทั้มทีมชายและทีมหญิงจะคว้าได้ 2 เหรียญทอง ซึ่งในส่วนของทีมหญิงมั่นใจ 1000 เปอร์เซ็นต์ ว่าจะได้เหรียญทองแน่นอน ส่วนการแข่งขันครั้งนี้ ต้องขอบคุณ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และ นาวาเอก (พิเศษ) อนุดิษฐ์ นาครทรรพ ที่ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่ช่วยประสานงานเรื่องการถ่ายทอดสด ให้รักบี้ที่เป็นกีฬายอดนิยม 1 ใน 3 ของโลก มีถ่ายทอดสดในซีเกมส์ รวมถึงต้องขอบคุณ พลตำรวจโท คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ที่อำนวยความสะดวกช่วยเหลือจัดเตรียมสนามกีฬาธูปะเตมีย์ ซึ่งเป็นสนามแข่งขัน
นายไพฑูร ชุติมากรกุล นายกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย ได้กล่าวสรุปภาพรวมของการแถลงความพร้อมครั้งสุดท้ายอีก 8 สมาคมกีฬานั้น ตั้งเป้าคว้าอีก 33 เหรียญทอง แบ่งเป็นฟุตบอลและฟุตซอล 4 เหรียญทอง, เรือพาย 18 เหรียญทอง, คริกเกต 2 เหรียญทอง, เนตบอล หวัง 1 ใน 3, โบว์ลิ่ง 1 เหรียญทอง, ยิงธนู 3 เหรียญทอง, ยิงเป้าบิน 3 เหรียญทอง และ รักบี้ 2 เหรียญทอง ทำให้รวมมีตเดอะเพรสซีเกมส์ 2025 รวมทั้ง 9 ครั้ง เป้าหมายของทัพไทยอยู่ที่ 241 เหรียญทอง ซึ่งตนก็เชื่อว่าถ้าหากทัพไทยทำได้ตามเป้าจะคว้าเจ้าเหรียญทองได้แน่นอน ซึ่งก็ถือเป็นการสร้างความสุขให้แฟนกีฬาชาวไทยส่งท้าย ก่อนเทศกาลปีใหม่
สรุปความคาดหวังของสมาคมกีฬาต่างๆในงาน มีต เดอะ เพรส ซีเกมส์ 2025 ทั้ง 9 ครั้ง โดย 50 ชนิดกีฬาที่มีชิงชัยเหรียญทอง แบ่งเป็น กรีฑา 17 เหรียญทอง, จักรยาน 6 เหรียญทอง, ขี่ม้า 5 เหรียญทอง, ขี่ม้าโปโล 2 เหรียญทอง, ไตรกีฬา หวัง 2-4 เหรียญทอง, ปัญจกีฬา 2 เหรียญทอง, ฮอกกี้และฟลอร์บอล 6 เหรียญทอง, ยิงปืนรณยุทธ์ 4 เหรียญทอง, สควอช 1 เหรียญทอง, เทนนิส 4 เหรียญทอง, ยิมนาสติก 5 เหรียญทอง, เทเบิลเทนนิส 2 เหรียญทอง, แบดมินตัน 2 เหรียญทอง, มวยปล้ำ 2 เหรียญทอง, เอ็กซ์ตรีม 6 เหรียญทอง, ปีนหน้าผา 2 เหรียญทอง, เจ็ตสกี 4 เหรียญทอง, กีฬาทางน้ำ 4 เหรียญทอง, บิลเลียดและสนุกเกอร์ 4 เหรียญทอง
อีสปอร์ต 2 เหรียญทอง, คิกบ็อกซิ่ง 5 เหรียญทอง, ปันจักสีลัต 3 เหรียญทอง, คาราเต้ 5 เหรียญทอง, ยูโด 3 เหรียญทอง, เทควันโด 7 เหรียญทอง, ซอฟท์บอล หวังเหรียญเงิน, เบสบอล 2 เหรียญทอง, แฮนด์บอล 2 เหรียญทอง, วู้ดบอล 5 เหรียญทอง, เทคบอล 5 เหรียญทอง, บาสเกตบอล 2 เหรียญทอง, วอลเลย์บอล 2 เหรียญทอง, มวยสากล 9 เหรียญทอง, ยูยิตสู 10 เหรียญทอง, เปตอง 4 เหรียญทอง, วูซู 2 เหรียญทอง และมวยไทย 10 เหรียญทอง
ฮอกกี้น้ำแข็ง 2 เหรียญทอง,ฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตติ้ง 2 เหรียญทอง, หมากรุกสากล 5 เหรียญทอง, ฟันดาบ 2-4 เหรียญทอง, กาบัดดี้ 4 เหรียญทอง, ตะกร้อ 11 เหรียญทอง, วินด์เซิร์ฟ 4 เหรียญทอง, เรือใบ 4-5 เหรียญทอง, ยิงปืน 5 เหรียญทอง, กอล์ฟ 2 เหรียญทอง, ไคท์บอร์ด 1 เหรียญเงิน, ฟุตบอลและฟุตซอล 4 เหรียญทอง, เรือพาย 18 เหรียญทอง, คริกเกต 2 เหรียญทอง, เนตบอล หวัง 1 ใน 3, โบว์ลิ่ง 1 เหรียญทอง, ยิงธนู 3 เหรียญทอง, ยิงเป้าบิน 3 เหรียญทอง และ รักบี้ 2 เหรียญทอง ส่วนกีฬาสาธิต คือ กีฬาทางอากาศ หวัง 2 เหรียญทอง, MMA 1 เหรียญทอง, ชักกะเย่อ หวังสร้างผลงานให้ดีที่สุด และจานร่อน 1 เหรียญทอง