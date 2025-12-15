“ใบพัด” ทิ้งทวนคว้าทองสนุกเกอร์ 6 แดงซีเกมส์ เตรียมเปลี่ยนเล่นไชนีส 8 บอล

สนุกเกอร์ 6 แดง หญิง ในกีฬาซีเกมส์ 2025 ที่ธันเดอร์โดม รอบชิงชนะเลิศ เมื่อ 15 ธ.ค.68 "มิ้งค์ สระบุรี" ณัชชารัตน์ วงศ์หฤทัย นักสอยคิวหญิงมือ 1 ของโลก ผ่านเข้ามาดวลกันเองกับเพื่อนทีมชาติไทย "ใบพัด ศรีราชา" ศิริภาพร นวนทะคำจัน มืออันดับ 9 ของโลก
เปิดฉากเฟรมแรก ใบพัด แทงพลาด เปิดโอกาศให้ "มิ้งค์ สระบุรี" แทงจนแต้มขาด เอาชนะไปก่อน 53-1 จากนั้นเฟรมที่สอง ใบพัด แทงอย่างรัดกุมมากขึ้น แต่ก็โดน มิ้งค์ ตีเสมอ 26-26 ต้องชิงดำต้องชิงดำ และเป็น "มิ้งค์ สระบุรี" ที่ตบดำ ปล้นเฟรมชนะไป 33-26 มิ้งค์ ขึ้นนำ 2-0 เฟรม
แต่มาในเฟรมที่สามและสี่ ใบพัด แทงได้ดีกว่า เอาชนะไป 33-26 และ 46-8 เสมอกัน 2-2 เฟรม และในเฟรมตัดสิน "ใบพัด ศรีราชา" ออกมาแทงเบรกเดียว 49 แต้ม แซงชนะไปได้ 3-2 เฟรม คว้าเหรียญทองได้สำเร็จ เป็นเหรียญที่ 2 ต่อจาก สนุกเกอร์ 6 แดงทีมหญิงที่ได้มาก่อนหน้านี้
หลังการหลังการแข่งขัน "ใบพัด ศรีราชา" กล่าวว่า หลังโดนนำ 2-0 เฟรม แล้วมาได้เฟรมแรกก็ทำให้มีกำลังใจ ทำให้เก็บเฟรมที่เหลือได้ ดีใจที่คว้าเหรียญทองได้เป็นการส่งท้ายกีฬาสนุกเกอร์ เพราะหลังจากนี้ จะเปลี่ยนไปเล่นกีฬา "ไชนีส 8 บอล" เริ่มรายการแรกเดือนมกราคมนี้ ที่ประเทศออสเตรเลีย