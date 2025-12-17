เปิดประสบการณ์ใหม่ “จ้าวเสือใหญ่” รับงานเอ็มวีศิลปินดัง “ไผ่ พงศธร”

“จ้าวเสือใหญ่ ม.กรุงเทพธนบุรี” ดาวบู๊ไฟแรงจากเมืองกรุง เจ้าของตำแหน่งผู้ท้าชิงอันดับ 5 ของแรงกิง ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) เผยประสบการณ์ทำงานในวงการบันเทิงเป็นครั้งแรก หลังร่วมแสดงเป็นส่วนหนึ่งของมิวสิควิดีโอเพลง “อ้ายมีเจ้า แต่เจ้ามีผัว” ของศิลปินลูกทุ่งชื่อดัง “ไผ่ พงศธร”
นับตั้งแต่เข้ามาโลดแล่นใน ONE ชื่อเสียงของ “จ้าวเสือใหญ่” ก็ดังไกลไปทั่วโลก จนนำมาซึ่งโอกาสในการสร้างรายได้ในหลากหลายช่องทางนอกเหนือจากการชกมวย รวมถึงล่าสุดเจ้าตัวยังได้เปิดประสบการณ์ใหม่ในวงการบันเทิง ด้วยการร่วมแสดงในมิวสิกวิดีโอเพลง “อ้ายมีเจ้า แต่เจ้ามีผัว” ที่เพิ่งปล่อยให้แฟนเพลงทั่วประเทศได้รับชมเมื่อวันที่ 8 ธ.ค. ที่ผ่านมา
“ผมได้รับการติดต่อให้มาร่วมแสดงในเอ็มวีของ ไผ่ พงศธร ซึ่งเป็นศิลปินที่คุณพ่อผมชื่นชอบมาก เลยไม่ลังเลรีบตอบรับงานนี้ทันที วันถ่ายจริงรู้สึกตื่นเต้นมาก เพราะไม่เคยทำงานด้านนี้มาก่อน แต่พี่ ๆ ทุกคนในกองเป็นกันเองสุด ๆ ทำให้บรรยากาศการทำงานสนุกและทุกอย่างไหลลื่นมาก ถ้าในอนาคตมีงานแสดงเอ็มวีหรืองานบันเทิงด้านอื่น ๆ ติดต่อมา ผมพร้อมรับแน่นอนครับ”
“ผมไม่เคยคิดเลยว่าวันหนึ่งจะได้เข้ามาทำงานในวงการบันเทิง ถ้าไม่ได้ชกใน ONE ผมเชื่อว่าคงไม่ได้รับโอกาสแบบนี้ เพราะเมื่อก่อนผมไม่ได้เป็นที่รู้จักมากนัก แต่หลังจากมาชกใน ONE ยอดผู้ติดตามในโซเชียลมีเดียเพิ่มขึ้นเยอะทุกช่องทาง ทำให้มีโอกาสสร้างรายได้มากขึ้น ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีงานรีวิวสินค้าที่ผมเคยทำ และในอนาคตผมอยากลองทำช่องยูทูบของตัวเองด้วย น่าจะเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับการซ้อมมวยและชีวิตประจำวัน ให้แฟน ๆ ได้ติดตามกันครับ”
สำหรับไฟต์ต่อไปของ “จ้าวเสือใหญ่” มีคิวขึ้นชกในกติกามวยไทย รุ่นสตรอว์เวต (115-125 ป.) เป็นครั้งแรกบนเวที ONE โดยจะต้องดวลเดือดกับ “สามเอ ไก่ย่างห้าดาว” คู่ชกรุ่นใหญ่ระดับตำนานจากบุรีรัมย์ ในศึกใหญ่ส่งท้ายปี ONE ลุมพินี 137 ที่จะถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ไปยัง 195 ประเทศทั่วโลก ในวันศุกร์ที่ 19 ธ.ค. นี้ เริ่มคู่แรก 19.30 น.