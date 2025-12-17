ขอกลับสู่จุดสูงสุด! “โจ ณัฐวุฒิ” เล็งโค่น “โมฮัมหมัด” หวนล่าโอกาสชิงบัลลังก์

“โจ ณัฐวุฒิ” มวยเก๋าเกม วัย 36 ปี จากนครราชสีมา อันดับ 5 ของแรงกิง ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต (145-155 ป.) ขอดับซ่า “โมฮัมหมัด เซียซารานี” จอมบู๊ฟอร์มสด วัย 23 ปี จากอิหร่าน เพื่อเปิดทางกลับสู่การล่าบัลลังก์อีกครั้ง โดยทั้งคู่จะสู้กันภายใต้กติกามวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต ในศึกใหญ่ ONE ลุมพินี 137 ที่จะถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ไปยัง 195 ประเทศทั่วโลก ในวันศุกร์ที่ 19 ธ.ค. นี้ เริ่มคู่แรก 19.30 น.
ตอนนี้ “โจ ณัฐวุฒิ” กำลังอยู่ในช่วงเวลายากลำบาก หลังจากฟอร์มสะดุดมา 3 ไฟต์ติด ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์หนาหูจากแฟนมวย อย่างไรก็ตาม เจ้าตัวขอโฟกัสแค่ภารกิจตรงหน้า เพื่อทำให้ผลงานออกมาดีที่สุด
“หลายคนอาจมองว่าผมหมดไฟ ไม่มีที่ยืนใน ONE หรือชกไม่ดีเหมือนเดิม แต่มันคือเรื่องปกติของชีวิต มีทั้งคนรักและคนไม่ชอบ แม้แต่นักกีฬาระดับโลกยังโดนวิจารณ์ ผมจึงไม่ได้ใส่ใจมากนัก เพราะหน้าที่ของผมคือทำงาน ตั้งใจชก และเก็บเงิน ทุกไฟต์ผมทำเต็มที่เสมอ ส่วนผลการแข่งขันจะออกมายังไง ผมมองว่ามันดีทั้งหมด”
ไฟต์นี้ “โจ ณัฐวุฒิ” ต้องวัดฝีมือกับ “โมฮัมหมัด” เจ้าของผลงานแรงชนะ 3 ไฟต์ติด ที่ตัดสินใจสลับมาชกมวยไทยอีกครั้ง งานนี้กำปั้นชาวไทยหวังเปิดหน้าแลกสู้เต็มที่ เพื่อพิสูจน์ว่ายังมีดีพอที่จะไต่ขึ้นไปชิงบัลลังก์อีกครั้ง
“ไฟต์นี้ผมไม่ได้เตรียมมารับอาวุธ แต่หวังมาแลกกันตรง ๆ ผมถนัดหมัดก็ซ้อมหมัดมาเต็มที่ ซึ่งเขาเองก็หมัดหนัก คม และอันตรายไม่แพ้กัน ส่วนจุดอ่อนยังมองไม่ออก ขึ้นอยู่กับจังหวะบนเวทีมากกว่า ผมรู้ว่าเขามีลุ้นสัญญา แต่ขอยืนยันว่าไม่ยอมเป็นบันไดให้ง่าย ๆ แน่นอน ไฟต์นี้เตรียมมาบู๊เต็มที่ รับรองว่าสนุกแน่”
“ตอนนี้ผมอายุ 36 ปีแล้ว แต่สภาพร่างกายยังดีเหมือนเดิม และยังสนุกกับการชกอยู่ เป้าหมายคืออยากกลับไปชิงแชมป์อีกครั้ง ก่อนหน้านี้แพ้มา 3 ไฟต์ติด ถือว่าหลังชนฝา ครั้งนี้แพ้ไม่ได้แล้ว พร้อมสู้ถวายหัวครับ”