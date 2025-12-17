เคารพแต่ไม่เกรง! “จ้าวเสือใหญ่” ชี้โค่น “สามเอ” คือเกียรติยศนักสู้

“จ้าวเสือใหญ่ ม.กรุงเทพธนบุรี” จอมบู๊ขาลุย วัย 24 ปี จากเมืองกรุง ผู้รั้งอันดับ 5 ของแรงกิง ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) แสดงความนับถือความสามารถและตัวตนของ “สามเอ ไก่ย่างห้าดาว” มวยไทยระดับตำนาน วัย 42 ปี จากบุรีรัมย์ ก่อนทั้งคู่จะดวลกันภายใต้กติกามวยไทย รุ่นสตรอว์เวต (115-125 ป.) ในศึกใหญ่ส่งท้ายปี ONE ลุมพินี 137 ที่จะถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ไปยัง 195 ประเทศทั่วโลก ในวันศุกร์ที่ 19 ธ.ค. นี้ เริ่มคู่แรก 19.30 น.
ไฟต์นี้ “จ้าวเสือใหญ่” ลดลงมาชกในรุ่นสตรอว์เวต เป็นครั้งแรกบนเวที ONE โดยต้องพบกับ “สามเอ” กำปั้นที่สร้างชื่อเสียงมายาวนาน รวมถึงเคยคว้าเข็มขัดแชมป์โลกถึง 3 เส้น ได้แก่ แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต และแชมป์โลก ONE รุ่นสตรอว์เวต 2 กติกา (มวยไทยและคิกบ็อกซิ่ง) ซึ่งเจ้าตัวให้ความเคารพนักชกรุ่นพี่อย่างมาก และถือว่าเป็นเกียรติสูงสุดในชีวิตที่ได้ชกกันในครั้งนี้
“ผมนับถือพี่สามเอ ที่ยังสามารถยืนระยะชกมวยยืนได้จนถึงอายุ 42 ปี แถมสภาพร่างกายยังดีมาก ผมแทบมองหาจุดบกพร่องไม่ได้เลย พี่เขาคือตำนานมวยไทยอย่างแท้จริง ทั้งการแก้เกม การออกอาวุธ รวมถึงแข้งซ้ายที่หนัก ผมคิดว่าเป็นนักชกที่สมบูรณ์แบบและแทบไม่มีที่ติเลย”
“ครั้งนี้น่าจะเป็นไฟต์ที่ยากที่สุดในชีวิต ถ้าผมเอาชนะได้ มันจะเป็นความภูมิใจและเป็นประวัติศาสตร์ในอาชีพ ผมตั้งใจเอาทุกอย่างที่มีไปสู้ เพราะการชกใน ONE ไม่มีอะไรแน่นอน อยู่ที่จังหวะว่าใครจะเข้าเป้าได้ดีกว่า พี่สามเอน่าจะออกอาวุธมาขู่ตามสไตล์ แต่ผมพร้อมรับมือเต็มที่ และเชื่อว่าไฟต์นี้สนุกแน่นอน”
นอกจากนี้ “จ้าวเสือใหญ่” ยังย้ำให้เหล่าแฟนคลับอุ่นใจว่า ตนไม่มีปัญหาในการปรับตัวชกในรุ่นสตรอว์เวตแต่อย่างใด และยังไม่ได้คิดที่จะเลิกชกในรุ่นฟลายเวตตามที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ออกมาด้วย
“การลดมาชกในรุ่น 125 ป. โดนกระแสโจมตีพอสมควร หลายคนมองว่าชกรุ่นฟลายเวตมาหลายไฟต์จนได้สัญญาและติดแรงกิงแล้ว เมื่อแพ้ไฟต์เดียวทำไมถึงลงมาชกในพิกัดที่เล็กกว่า ผมยืนยันตรงนี้ว่าผมไม่ได้เลิกชกรุ่น 135 ป. และไม่ได้หนีอะไรทั้งนั้น เพียงแต่มองว่าถ้าลงมาน่าจะได้เจอคู่ชกที่สูสีมากขึ้น และทำให้เกมสนุกกว่าเดิม”
“ผมรู้สึกว่าร่างกายตอนนี้กระฉับกระเฉงและมีความไวขึ้นมาก พลิ้วกว่าเดิมชัดเจน ตอนชกรุ่น 135 ป. ยังไม่รู้สึกคล่องขนาดนี้ แม้น้ำหนักอาวุธตอนนั้นจะออกเต็มร้อยก็ตาม พอขยับมาชกรุ่น 125 ป. ก็อยากรู้เหมือนกันว่าน้ำหนักอาวุธจะยังเท่าเดิมไหม แต่จากที่ดูในการซ้อมตอนนี้ ผมมั่นใจว่าทุกอย่างจะออกมาได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ”