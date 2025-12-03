"ดีเจบอย" โร่ให้กำลังใจ "นานา "หวังในวันย่ำแย่ขอมีคนใจดีกับเธอบ้าง

"ดีเจบอย" รุดให้กำลังใจ "นานา ไรบีนา"เผยเคยตักเตือนแล้ว ส่วนทางคดีให้เป็นไปตามกฎหมายหวังในวันย่ำแย่ขอมีคนใจดีกับเธอบ้าง
วันนี้ (3 พ.ย.) ที่ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) นายฌาฆฤณ ชุ่มนิ่ม หรือ ดีเจบอย เพื่อนสนิท "นานา ไรบีนา" ได้เดินทางมาให้กำลังใจ โดย ดีเจบอย กล่าวว่า "นานา" โทรมาหาตั้งแต่เช้า บอกว่าอยากเจอ วิตกกังวล และเครียดเรื่องลูก ๆ ตนเองจึงรีบมาให้กำลังใจ ซึ่งจากการพูดคุยกับ "นานา" ทางคดีก็คงให้เป็นไปตามกระบวน และรายละเอียดยังไม่ได้พูดคุยกัน แต่เมื่อคืนนี้ เท่าที่ได้ไลฟ์สดด้วยกัน และพูดคุยกันเกี่ยวกับว่าต่อจากนี้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรบ้าง"นานา"ก็บอกว่าคุยกับทนายแล้ว ดูไม่ได้กังวล และไม่ได้คิดว่าจะถูกจับในเช้าวันนี้ ซึ่งส่วนตัวก็ไม่ได้เข้าข้าง "นานา" ก็รู้ว่า "นานา" ผิด และได้ตักเตือนไปแล้ว แต่ที่ยังอยู่ข้าง ๆ "นานา" ตอนนี้ อยู่ในฐานะพี่ชาย เพื่อนที่คอยซัพพอร์ต ตอนนี้ "นานา" หลังชนฝาแล้ว ก็คงอยากจะมีใครสักคนอยู่ข้าง ๆ ในชีวิต
"ยืนยันว่าไม่รู้เรื่องที่เกิดขึ้นหรือเรื่องที่ "นานา" ทำเลย ไม่เคยถูก "นานา" ชวนลงทุน หรือยืมเงินเลยสักครั้ง มารู้เรื่องพร้อมกับ "ดีเจดาด้า" และก่อนหน้านี้ทราบเพียงว่า "นานา" ทำธุรกิจร้านทำผม หรือธุรกิจต่าง ๆ เหมือนที่สื่อมวลชนทราบ เคยถาม "นานา" ว่าเอาเงินไปทำอะไร แต่เจ้าตัวก็บอกว่าเอาไปหมุนทำธุรกิจแล้วเกิดปัญหาตามที่ให้ข่าวกับสื่อมวลชนไป ซึ่งก็ไม่กล้าถามละลาบละล้วงอะไรมาก กลัวจะมีผลกระทบทางด้านจิตใจกัน" ดีเจบอย กล่าวและว่า ทางคดีก็ให้เป็นไปตามกฎหมาย แต่ก็หวังว่าในมุมเล็ก ๆ จะมีคนใจดีกับนานาบ้าง แอบลุ้นและให้กำลังใจนานา