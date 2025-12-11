จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ นำทีมศิลปิน-นักแสดงร่วมเป็นอาสาสมัครบรรจุถุงยังชีพพระราชทาน มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

น้ำใจของคนไทยไม่เคยทิ้งกัน เมื่อเหล่า ศิลปิน จีเอ็มเอ็ม มิวสิค ได้แก่ พลพล, ไมค์ ภิรมย์พร, ศิริพร อำไพพงษ์, ไผ่ พงศธร, ต่าย อรทัย, แสน นากา, ดอกอ้อ ทุ่งทอง, เต๋า ภูศิลป์, เวียง นฤมล, เอิ้นขวัญ วรัญญา, อายจิงจิง, กิมกลอย, เบิร์ดเดย์, แป้งร่ำ ศิวนารี, J JAZZSPER, นัท-นิ้ง-ข้าวแกง มายอายส์, เล็ก รัชเมศฐ์, ฮิว พัชรพล (ฮิว The White Hair Cut) และ กีต้าร์ นิภาพร นักแสดงจาก GMMTV ได้แก่ เกรท สพล, ไบร์ท รพีพงศ์, ป๊อด ศุภกร และ ปาแปง พรหมพิริยะ นักแสดงจาก CHANGE2561 ได้แก่ สายลับ เหมวิช, ภณ ธนภณ, ไมเคิล เกียรติศักดิ์, ท๊อปเทน ศุภกรณ์, ลิลลี่ ลฎาภา, เบลเล่ จิรัชญา, ป๊อป ภัทรพล และ ลี อัสรี ยกทีมร่วมบรรจุถุงยังชีพพระราชทาน เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ จัดโดย มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ร่วมกับภาคีเครือข่าย ณ กองการบิน ศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบก
บรรยากาศเต็มไปด้วยความตั้งใจของทุกคน ที่ช่วยกันบรรจุถุงยังชีพพระราชทาน เพื่อนำไปช่วยเหลือ พี่น้องที่ได้รับผลกระทบ ซึ่ง ไมค์ ภิรมย์พร ได้นำน้ำปลาร้า น้ำพริกป่นปลานิลฟรีซดราย และ ไผ่ พงศธร นำผลิตภัณฑ์กาแฟสำเร็จรูป เซรั่ม และครีมกันแดดมาร่วมส่งให้กับพี่น้องชาวใต้ด้วย นอกจากนี้ ยังมีอาสาสมัครจากหลายหน่วยงานที่มาร่วมบรรจุถุงยังชีพพระราชทานในครั้งนี้ ทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยพลังบวกที่ศิลปิน นักแสดง และอาสาสมัครมาร่วมแรงร่วมใจกันในวันนี้
พลพล เปิดเผยว่า “ดีใจที่วันนี้มีโอกาสมาร่วมบรรจุถุงยังชีพพระราชทาน ร่วมกับเพื่อนศิลปินและนักแสดง พี่ๆ อาสาสมัคร โดยสิ่งของจำเป็นเหล่านี้จะถูกส่งต่อให้ถึงมือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ พวกเราขอส่งแรงใจและความช่วยเหลือไปให้อย่างเต็มที่ เพื่อให้ทุกคนกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติโดยเร็วครับ”
ไมค์ ภิรมย์พร เปิดเผยว่า “วันนี้รู้สึกดีใจที่ได้มาร่วมเป็นอาสาสมัครบรรจุถุงยังชีพพระราชทานเพื่อนำไปช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบอุทกภัยในภาคใต้ และได้นำอาหารมาร่วมสมทบ เพราะเชื่อว่าคนไทยด้วยกัน ไม่ว่าจะอยู่ภาคใดก็พร้อมจะเอื้อเฟื้อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ขอให้พี่น้องชาวใต้ผ่านช่วงเวลานี้ไปได้อย่างปลอดภัยครับ”
เกรท สพล เปิดเผยว่า “วันนี้รู้สึกดีใจมากครับ ที่ได้มาร่วมบรรจุถุงยังชีพพระราชทานร่วมกับเพื่อนศิลปินทุกคน เพื่อช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ พวกเราขอส่งกำลังใจและความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ และขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพ และความปลอดภัยด้วยนะครับ”
เบลเล่ จิรัชญา เปิดเผยว่า "วันนี้รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเป็นอาสาสมัครบรรจุถุงยังชีพพระราชทานในครั้งนี้ และขอส่งกำลังใจให้ทุกคนที่ได้รับผลกระทบ เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันค่ะ"