สงครามกู้ศรัทธา! “ทาเครุ” ดวลเดือด “เดนิส” ในศึก ONE 173 ที่ญี่ปุ่น

ONE ได้ฤกษ์เผยอีกหนึ่งคู่หยุดโลกเข้ามาเสริมความยิ่งใหญ่ในศึก ONE 173 ที่จะเปิดฉากขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 16 พ.ย.นี้ ที่สนามอาริอาเกะ อารีนา กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยประกบให้ “ทาเครุ เซกาวา” นักชกคนดัง วัย 34 ปี จากญี่ปุ่น ผู้ท้าชิงเบอร์ 3 ของแรงกิง ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) พบกับ “เดนิส พูริช” จอมบู๊เก๋าเกม วัย 40 ปี ตัวแทนจากบอสเนีย-แคนาดา โดยจะดวลกันในกติกาคิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต
ถือเป็นการเจอกันแบบถูกที่ถูกเวลา เมื่อทั้ง “ทาเครุ” และ “เดนิส” กำลังกระหายชัยชนะอย่างหนักเพื่อเรียกศรัทธาแฟน ๆ กลับคืน หลังต่างพ่ายมาในไฟต์ล่าสุด งานนี้ใครจะได้กลับสู่เส้นทางของผู้ชนะสมใจ
ต้องรอลุ้นกัน
“ทาเครุ” ยังต้องเฝ้ารอชัยชนะครั้งที่ 2 บนสังเวียน ONE หลังล่าสุดพลาดท่าถูก “รถถัง จิตรเมืองนนท์” กดร่วงตั้งแต่ยกแรก ในการแข่งขันคิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต ซูเปอร์ไฟต์ 5 ยก ในศึก ONE 172 เมื่อวันที่ 23 มี.ค. ที่ผ่านมา ครั้งนี้เจ้าตัวตั้งเป้าคว่ำ “เดนิส” แบบเด็ดขาด เพื่อคืนความมั่นใจต่อหน้าแฟน ๆ ในบ้านเกิด โดยมีหมุดหมายสำคัญในการล่าเข็มขัดจาก “ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9” ต่อไป
ขณะที่ “เดนิส” เดินหน้าบู๊ไม่สนอายุ หวังล้างตาจากความพ่ายแพ้ต่อ “จ้าวเสือใหญ่ ม.กรุงเทพธนบุรี” ในไฟต์ล่าสุด พร้อมสลับมาลุยกติกาคิกบ็อกซิ่งอีกครั้ง โดยการเจอกับ “ทาเครุ” ถือเป็นไฟต์ในฝันที่ “เดนิส” รอคอย หลังจากที่เคยออกมาส่งสารเรียกหาซูเปอร์สตาร์จากแดนซามูไรก่อนหน้านี้
ทั้ง “ทาเครุ” และ “เดนิส” หวังใช้ไฟต์นี้เป็นจุดเปลี่ยนคืนฟอร์มเก่ง ต้องลุ้นว่าใครจะออกอาวุธได้เด็ดขาดกว่ากัน วันอาทิตย์ที่ 16 พ.ย.นี้ ห้ามพลาดชมเด็ดขาด!