"จิมมี่" ใจสู้คว้าแชมป์คิกบ็อกซิ่ง ส่งไทยโกย 4 ทองซีเกมส์

คิกบ็อกซิ่ง ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 แข่งที่ศูนย์กีฬาจอห์นปอลที่ 2 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ รอบชิงชนะเลิศ เมื่อวันที่ 16 ธ.ค.2568 โดยนักสู้ไทยเข้าชิงถึง 7 รุ่น
ไฮไลท์อยู่ที่ ประเภททาทามิ Point Fighting รุ่น 63 กิโลกรัม ชาย "จิมมี่" พิฆเนศ สุขหยิก นักสู้ LGBTQ ไทย ลงดวลกับ สิเตปู อริยานตา จากอินโดนีเซีย โดยรูปเกม "จิมมี่" เหนือกว่าแต่พอมาถึงยก 3 กลับมีอาการเจ็บไหล่จนต้องเรียกแพทย์สนามมาดูอาการ เมื่อแพทย์เปิดแขนเสื้อขึ้นปรากฎว่าเหมือนมีอาการไหล่หลุด ทำให้ทีมต้องประชุมกัน แต่ "จิมมี่" ยืนยันว่าจะขอสู้ต่อในช่วง 1 นาทีสุดท้าย ซึ่งตอนนั้นเป็นฝ่ายนำอยู่ 8-6
หลังจากที่กัดฟันเดินขึ้นเวทีสู้ต่อก็ยังบุกตะลุยทั้งชกและเตะจนเอาชนะไปอย่างสะใจกองเชียร์ 14-7 คว้าเหรียญทองซีเกมส์ครั้งแรกในชีวิตได้สำเร็จ ท่ามกลางน้ำตาของกองเชียร์ชาวไทยที่เอาใจช่วยในสนาม
โดย "จิมมี่" พิฆเนศ สุขหยิก กล่าวว่า ดีใจมากๆที่สามารถคว้าเหรียญทองซีเกมส์ครั้งนี้ ในบ้านได้สำเร็จ ตอนปลายยกที่ 3 จะมีอาการบาดเจ็บที่ไหล่ซ้าย มันเป็นอะไรที่เราไม่คิดมาก่อน แอบตกใจเล็กน้อย แต่ก็คุมสติให้กลับมาอยู่ในเกมให้ได้ ใจตอนนั้นก็คือ ถึงฉันที่มีแค่หมัดเดียว แขนเดียว ก็ต้องชนะให้ได้ ซึ่งเราตั้งใจมากๆที่จะคว้าเหรียญทองนี้ให้ได้ เราฝึกซ้อมอย่างหนัก อยากให้ทำสมาคมคิกบ็อกซิ่งพอใจกับผลงาน เพราะสมาคมฯซัพพอร์ตเรามาโดยตลอด เราภูมิใจมากๆที่คว้าเหรียญทองมาได้ ในการแข่งขันวันนี้เราไม่ได้คิดเลยว่าเราต้องแพ้ เรามาเพื่อคว้าเหรียญทองให้กับพี่น้องชาวไทยทุกคน ที่ผ่านมาเราไม่ได้สู้แค่คนเดียว เราสู้ไปกับคนไทยทั้งประเทศ แล้ววันนี้เราคว้าเหรียญทองซีเกมส์ได้แล้ว
ขอบคุณแฟนกีฬาทุกคนที่อยู่ในสนามและทางบ้าน เหรียญทองซีเกมส์นี้ ขอให้เป็นเครื่องการันตีในสิ่งที่ทุกคนเชียร์และให้กำลังใจจิมมี่มาโดยตลอด และขอมอบเหรียญทองนี้ให้กับตัวเอง ครอบครัว
ส่วนอาการบาดเจ็บไหล่ในยกที่ 3 นั้น ตอนนี้ยังไม่ได้รู้สึกว่าไหล่หลุด น่าจะเกิดจากแรงกระแทกมากกว่า แต่ไม่ได้หลุดออกมาทั้งก้อน นี่คือสิ่งที่ทุ่มเทมาโดยตลอด ก็ต้องให้เครดิตสมาคมกีฬาคิกบ็อกซิ่งด้วย ซึ่งทางสมาคมก็ปล่อยให้เราเป็นตัวของตัวเองได้เลย ถึงแม้เมื่อวานจะโดนสมาพันธ์คิกบ็อกซิ่งเรื่องท่าดีใจฟูลเทิร์น ซึ่งมันไม่เหมาะสมก็ตาม แต่ทางผู้ใหญ่ของทางสมาคมไม่ได้ตำหนิเรา แถมยังซัพพอร์ตกับเราเรื่องนี้ด้วยซ้ำ ซึ่งในรอบแรกเราก็ทำท่าฟูลเทิร์นในแมตช์ที่ชนะ เวียดนามมาได้ โดยทางสมาคมกีฬาคิกบ็อกซิ่งแห่งประเทศไทย เขาอยากให้ทำท่าดีใจนี่ให้สุดจัด แต่โดนทางสมาพันธ์คิกบ็อกซิ่ง สั่งห้ามเรื่องเพศสภาพ แต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาสำหรับเราซึ่งเราก็ต้องเซฟตัวเองไว้ก่อน เพื่อรักษาสิทธิ์ของตัวเราเอง และสามารถเข้าไปชิงเหรียญทองในวันนี้ได้
ส่วนอนาคตอยากให้มีการเปิดกว้างในเรื่องของเพศสภาพมากขึ้น เพราะว่า เพศสภาพไม่ใช่อุปสรรคต่อการแข่งขัน แล้ววันนี้เราพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า เพศสภาพเมื่อเราขึ้นไปชกในสนามแข่งขัน เพศสภาพ ก็คือ เพศสภาพ สุดท้ายแล้วเราก็ต้องมาต่อสู้กันในสนาม มาโชว์ทักษะ โชว์เทคนิคต่างๆ เพื่อที่คว้าชัยชนะอย่างเดียว ในรายการหน้าแฟนๆกีฬาก็อาจะได้ "จิมมี่" พิฆเนศ โชว์ฟูลเทิร์นอีกแน่นอน
ขณะที่ ประเภททาทามิ Kick Light รุ่น 57 กิโลกรัม "อเล็ก" อเล็กซานเดอร์ มังกร เบอร์รี พบกับ บายาวอน วินนี่ จากฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นทางจอมเตะไทยที่ออกลีลาบรรเลงเพลงเตะได้ดีเอาชนะไป 3-0 คะแนน คว้าเหรียญทองไปครอง ส่วน Lowkick รุ่น 51 กิโลกรัม "บันลือโลก ศิษย์วัชรชัย" เนติพงษ์ พรหมโคตร พบกับ เหงียน ดิน มิน จากเวียดนาม ซึ่งเป็นทางนักสู้ไทยที่ทำได้ดีกว่าออกอาวุธได้ดี เอาชนะไป 3-0 คะแนน คว้าเหรียญทอง
ด้าน "น้องปุ้ม" จันทกานต์ มโนบาล หรือ "พญาหงส์ อโยธยาไฟต์" อดีตแชมป์โลก K-1 และแชมป์มวยหญิงรุ่น 105 ปอนด์ เวทีราชดำเนิน พลิกพ่าย ให้กับ บอน แอส ไซรา นักสู้จากฟิลิปปินส์ ทำให้ได้เหรียญเงินคิกบ็อกซิ่ง Lowkick รุ่น 48 กิโลกรัม หญิง
เมื่อลงจากเวที จันทกานต์ มโนบาล เปิดเผยว่า กรรมการตัดสินได้ผิดพลาดมาก เพราะตนโดนศอก โดนเข่า กรรมการไม่ว่าอะไรคู่แข่งเลย ขนาดทีมผู้ฝึกสอนทำท่าประท้วงก็ยังนิ่งเฉย อีกทั้งยังมีบางจังหวะที่ตัวเองควรได้แต้ม แต่กลับไม่ได้ ซึ่งตนมั่นใจว่าเตะแบบนี้ในระดับเวิลด์แชมเปี้ยนชิพได้คะแนนแน่นอน และยังมีเรื่องสกอร์บอร์ดที่มีปปัญหาในยกแรก ทำให้ต้องมีเริ่มสู้กันใหม่หมด เท่ากับว่าคู่ตนลงแข่งถึง 4 ยกเลยทีเดียว
สรุปทัพคิกบ็อกซิ่งไทยซีเกมส์ ทำได้ 4 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง