มอนเดลีซ ประเทศไทย ส่ง “ทีโก” คุกกี้เสืออร่อยโฮกก เปิดตัวมาสคอตครั้งแรก "พี่เสือ" จอมป่วน เตรียมเสิร์ฟความสนุกให้กับคนไทยทั่วประเทศ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) ผู้นำขนมและของว่างระดับโลก เดินหน้าลุยตลาดบิสกิตประเทศไทยต่อเนื่อง ล่าสุดจัดงานเปิดตัวบิสกิตน้องใหม่ “ทีโก” (Tigo) อย่างเป็นทางการ พร้อม 2 รสชาติ ช็อกโกแลต และสตรอเบอร์รี่ ครั้งแรก! ส่ง “พี่เสือ Tigo” กับคาแรคเตอร์จอมป่วน ที่จะมาสร้างความสุขและโปรโมทแอคทีฟไลฟ์สไตล์ให้กับทุกคน พร้อมดึง “วินนี่ - ธนวินท์ และ สตางค์ -  กิตติภพ” ร่วมสร้างโมเมนต์สุดสนุกและร่วมกิจกรรม Lucky Fans ณ ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์

นางไอดารา หวัง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล อยู่คู่กับความอร่อยของคนไทยมานาน และเป็นผู้นำตลาดบิสกิตตัวจริง ด้วยความเข้าใจผู้บริโภคยุคนี้ที่มองหาของว่าง “อร่อย คุ้มค่า และตอบโจทย์ชีวิตจริง” จึงขอแนะนำ Tigo แบรนด์ใหม่ที่สร้างขึ้นเพื่อคนที่อยากได้ความคุ้มค่าแต่ยังอยากได้ความอร่อยแบบไม่ต้องคิดเยอะ

มอนเดลีซ ประเทศไทย จัดงาน “เปิดตัวคุกกี้พี่เสือ Tigo!” ครั้งแรกอย่างเป็นทางการ ณ ศูนย์การค้าสามย่าน มิตรทาวน์ โดยดึง 2 ศิลปินสุดฮอตขวัญใจเจนซี “วินนี่” ธนวินท์ ผลเจริญรัตน์ และ “สตางค์” กิตติภพ เสรีวิชยสวัสดิ์ ชวนแฟนๆ มาร่วมเอนจอยโมเมนต์สนุกๆ พร้อมลุ้นเป็น Lucky Fans และลุ้นของรางวัลมากมาย โดยทุกคนสามารถเข้าร่วมสนุกได้หน้างาน เพียงถ่ายคลิปสั้นๆ พร้อมถือผลิตภัณฑ์ทีโก โชว์ความ “อร่อยโฮกก” พร้อมติด #TigoXWinnysatang #Tigo #คุกกี้เสืออร่อยโฮกก และโพสต์ลงบนช่องทางโซเชียลมีเดีย โพสต์ไหนโดนใจจะได้สิทธิ์เข้างานโซน VIP และเข้าร่วมกิจกรรม Team Challenge สุดแอคทีฟ เพื่อค้นหาทีมที่ชนะเพื่อมาถ่ายภาพแบบใกล้ชิดกับวินนี่และสตางค์แบบเอ็กซ์คลูซีฟ เเละพบกับไฮไลท์สำคัญของงานกับการเปิดตัวมาสคอตจอมป่วน “พี่เสือ” ที่สร้างเสียงหัวเราะและความสนุกให้กับทุกคน

พร้อมปิดท้ายงานด้วยมินิคอนเสิร์ตให้ทุกคนได้เพลิดเพลินไปกับเพลงเพราะๆ จากวินนี่และสตางค์พร้อมฟินกับคุกกี้ทีโก สุดอร่อย “ทีโก” (Tigo) แบรนด์บิสกิตน้องใหม่ที่จะมาบูสเอเนอร์จี้และมาพร้อมความอร่อยที่ลงตัว 2 รสชาติ โดยเอาใจสายช็อกโกแลตที่ชอบความเข้มข้น กับสายสตรอเบอร์รี่มีชอบความหอมหวานกำลังดี พร้อมเติมเต็มความสนุกและความสุขในทุกๆ วันให้กับผู้บริโภคคนไทย จนทุกคนต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า “คุกกี้เสือ อร่อยโฮกก” การันตีทั้งความอร่อย คุณภาพ และราคาเข้าถึงง่าย

นายอนุรักษ์ อากาวัล ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ทีโกเป็นแบรนด์ที่เกิดขึ้นมาเพื่อถ่ายทอดความสนุก ความแอคทีฟ และพลังบวกให้กับทุกคนในทุกๆ วัน และนับเป็นครั้งแรกเราได้เปิดตัวมาสคอต “พี่เสือ Tigo” มาเป็นตัวแทนของแบรนด์ ด้วยคาแรคเตอร์จอมป่วนพร้อมส่งต่อความสนุกพลังงานดีๆ และสร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตแบบแอคทีฟไลฟ์สไตล์ให้กับผู้บริโภคในประเทศไทย ตอบโจทย์โดยเฉพาะกลุ่มเจนซี อายุระหว่าง 18-24 ปี ที่ใช้เวลาอยู่กับเพื่อนฝูง เพลิดเพลินไปกับแอคทีฟไลฟ์สไตล์ รวมถึงกลุ่มครอบครัวรุ่นใหม่ที่ชอบทำกิจกรรมร่วมกันและต้องการของว่างที่สะดวกและคุ้มค่ากับราคา เชื่อว่าแบรนด์จะอยู่ในใจคนไทย ทั้งเรื่องความอร่อย ความสนุก และพลังบวกอย่างแน่นอน

คุกกี้ทีโก (Tigo) สร้างสรรค์ขึ้นมาเหมาะกับคนรุ่นใหม่เเละกลุ่มครอบครัวที่มองหาของว่างที่มีคุณภาพดี และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในราคาที่เข้าถึงได้ง่าย ทั้งยังโดดเด่นด้วยบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยและสะท้อนถึงความสนุกสนาน มีให้เลือก 2 รสชาติ ได้แก่ รสช็อกโกแลต และรสสตรอเบอร์รี่ ซึ่งวางจำหน่ายแล้วผ่านร้านค้าทั่วไป เตรียมขยายไปยังช่องทางต่างๆ ทั้งร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศ เร็วๆ นี้

#TigoXWinnysatang #Tigo #คุกกี้เสืออร่อยโฮกก











