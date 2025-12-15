"FC Online" ทีมชาติไทย คว้าเหรียญทองในศึกซีเกมส์!

นักกีฬาอีสปอร์ต FC Online ทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองให้ประเทศไทยได้สำเร็จ จากการแข่งขัน EA Sports FC Online ในมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 (SEA Games 2025) ซึ่งเป็นไปอย่างดุเดือด โดยทีมชาติไทยได้โคจรมาพบทีมชาติเวียดนามในรอบชิงชนะเลิศ ก่อนจะเอาชนะไปได้อย่างสมศักดิ์ศรีแชมป์เก่า
ทีมอีสปอร์ต FC Online ชุดทีมชาติไทยนำทัพโดยผู้เล่นหลัก ได้แก่ TDKeane (ธีเดช ทรงสายสกุล), Michael04 (สรวิศ รจนะศิลปิน), JUBJUB (พัฒนศักดิ์ วรนันท์) และ JiffyJay (จิฟรีย์ ใบกาเด็ม) ซึ่งยังคงโชว์ความแข็งแกร่งและป้องกันแชมป์ได้อย่างยอดเยี่ยม พร้อมเก็บชัยชนะแบบขาดลอย 4-1 เกม และคว้าแชมป์ซีเกมส์สมัยที่ 2 ไปได้อย่างสง่างาม
ในรอบชิงชนะเลิศ ซึ่งทำการแข่งขันเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2568 ทีมชาติไทยออกสตาร์ทได้อย่างยอดเยี่ยม จากผลงานของน้องเล็กประจำทีม JiffyJay ที่ประเดิมชัยเอาชนะ Quy Duy ตัวแทนจากเวียดนาม ก่อนจะส่งไม้ต่อให้ Michael04 ลงสนามในเกมถัดมา และเสมอกับ Tan Sang ด้วยสกอร์รวม 2-2 ประตู
อย่างไรก็ตาม ทีมชาติไทยพลาดท่าในการดวลจุดโทษ ส่งผลให้เวียดนามไล่ตีเสมอขึ้นมาได้สำเร็จ ก่อนจะเป็นคิวของ JUBJUB ที่ลงสนามในเกมที่สาม พบกับ Hoang Hiep ซึ่ง JUBJUB แสดงความนิ่ง ซัดประตูตีเสมอในช่วงนาทีสุดท้าย ก่อนคว้าชัยในการดวลจุดโทษ พาทีมชาติไทยกลับมาขึ้นนำอีกครั้ง
จากนั้นเป็นหน้าที่ของพี่ใหญ่ TDKeane ที่ลงสนามในเกมที่ 4 พบกับ Anh Tuan โดย TDKeane เฉือนเอาชนะไปด้วยสกอร์ 1-0 ส่งทีมชาติไทยขึ้นสู่ Gold Medal Point และยังได้รับความไว้วางใจให้ลงสนามต่อในเกมตัดสิน ก่อนที่ TDKeane จะปิดจ็อบได้อย่างสมบูรณ์แบบ ด้วยการเอาชนะ Tan Sang นาทีบาปไปด้วยสกอร์ 3-2 พาทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จ
สรุปอันดับคะแนน
อันดับที่ 1 - ไทย
อันดับที่ 2 - เวียดนาม
อันดับที่ 3 - อินโดนีเชีย
อันดับที่ 4 - เมียนมา
อันดับที่ 5 - 6 - สิงคโปร์, ติมอร์ เลสเต
ติดตามข่าวสารอัปเดตเพิ่มเติมได้ที่ FC Online Esports Thailand
