“เงือกมีอา” คว้าทองกรรเชียง 200 ม. ซีเกมส์ ให้ไทยคนแรกในรอบ 22 ปี

มีอา มิลลาร์ นักว่ายน้ำทีมชาติไทย คว้าเหรียญทอง รายการกรรเชียง 200 เมตรหญิง ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่สระว่ายน้ำการกีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม
มีอา เงือกสาววัย 18 ปี ลงแข่งขันในรายการกรรเชียง 200 เมตรหญิง ด้วยดีกรีเหรียญทองแดง ศึกชิงแชมป์เอเชีย 2025 และไม่ทำให้ผิดหวัง แตะขอบสระเป็นคนแรกด้วยเวลา 2.13.95 นาที ทำลายสถิติประเทศไทยที่เจ้าตัวเคยทำไว้ 2.15.52 นาที และเป็นเหรียญทองที่ 2 ของทีมว่ายน้ำไทยในซีเกมส์ครั้งนี้ นอกจากนั้นยังเป็นการทวงเหรียญทองรายการกรรเชียง 200 เมตรหญิงในซีเกมส์กลับมาอีกครั้งได้ในรอบ 22 ปีของว่ายน้ำไทย หลังจากครั้งสุดท้ายที่ทำได้มาจาก “เงือกโอ” ชลธร วรธำรงที่เคยได้แชมป์ในซีเกมส์ ครั้งที่ 22 ที่ประเทศเวียดนาม
เหรียญเงิน เซียนตี้ ชัวะ แชมป์เก่าจากฟิลิปปินส์ และเจ้าของสถิติซีเกมส์ มาครั้งนี้ทำเวลา 2.15.73 นาที เหรียญทองแดง อเดเลีย ชานติกา ออเลีย จากอินโดนีเซีย 2.16.39 นาที
นอกจากนั้น “เงือกเนย” กมนชนก ขวัญเมือง ยังทำเพิ่มได้อีก 1 เหรียญงิน จากรายการฟรีสไตล์ 400 เมตรหญิง ทำเวลา 4.13.56 นาที นับเป็นเหรียญที่ 3 ในซีเกมส์ครั้งนี้ของเงือกเนย หลังจากก่อนหน้านี้ได้มา 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน ส่วนเหรียญทองรายการนี้เป็นของชิง ฮวี กาน จากสิงคโปร์ 4.11.88 นาที เหรียญทองแดง ธิ มี เทียน วอ จากเวียดนาม 4.17.39 นาที
เงือกมีอากล่าวว่า ดีใจมากๆ ไม่เคยคิดว่าจะทำได้ และที่ดีใจมากๆ คือ เหรียญทองแรกในซีเกมส์ของตัวเองทำได้ต่อหน้าคนไทยที่มาเชียร์ในบ้านของเราเอง ตั้งแต่ไปเก็บตัวที่เมืองคุนหมิง ประเทศจีน ได้วางแผนกับโค้ชไว้ว่าจะเน้นที่ท่ากรรเชียง ในระยะ 200 เมตร เพราะเป็นระยะที่ถนัดที่สุด มีโอกาสดีที่จะได้เหรียญทองมากที่สุด
ต่อจากนี้ไปจะพัฒนาตัวเองให้ทำผลงานได้ดีขึ้นไปกว่านี้อีก อยากจะเก่งให้ได้เหมือนที่ชลธรเคยทำได้
ด้าน “เงือกโอ” ชลธร วรธำรง อดีตนักว่ายน้ำสาวทีมชาติไทย เปิดเผยว่า ก่อนการแข่งขันก็ได้มีการพูดคุยกับมีอาร์ถึงความพร้อม ซึ่งตัวน้องก็พร้อมมากๆ อีกทั้งได้ไปซ้อมที่คุนหมิงเวลาก็ดี ทำให้น้องมีความมั่นใจมาก ส่วน อ.ยุทธนา กุลตัน โค้ชจากชมรมว่ายน้ำสิงห์ก็ค่อนข้างมั่นใจว่าคว้าเหรียญทองซีเกมส์ได้แน่นอน ส่วนตัวแล้วก็เฝ้ารอมานานมากว่าจะมีนักว่ายน้ำหญิงคนไหนจะมาคว้าเหรียญทองกรรเชียงได้ต่อจากเรา จนวันนี้รู้สึกดีใจมากๆ เพราะมีคนไทยทำได้แล้วก็คือ มีอาร์ ตอนที่น้องแข่งก็เชียร์จากวีดีโอคอล เห็นแล้วก็ตื้นตันใจมากที่คนไทยทำได้ ยินดีกับน้องมีอาร์มากๆ และหวังว่าน้องจะไปได้ไกลกว่านี้ เป็นกำลังใจให้เสมอ
ผ่านการแข่งขันไป 3 วัน ทีมว่ายน้ำไทยได้ไป 2 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง