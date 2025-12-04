ทัพเทนนิสไทยสู้ศึกซีเกมส์ โกย4ทอง‘สุชัย’หนุนเต็มที่

ทัพเทนนิสไทยประกาศความพร้อมลั่นกลองรบสู้ศึกซีเกมส์ ครั้งที่ 33 วางเป้าโกย 4 เหรียญทองจากทั้งหมด 7 เหรียญทอง "บิ๊กสุชัย" สุชัย พรชัยศักดิ์อุดม นายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสฯ หนุนเต็มสูบ อัดฉีดเหรียญทอง 1 ล้านบาท ขณะที่ ดร.ณัฏฐ์ ธีรณัฐสุภานนท์ ที่ปรึกษา กมธ.กีฬา วุฒิสภา เข้าให้กำลังใจ
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2568 ที่สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยฯ เมืองทองธานี จ.นนทุบรี พลเอกกู้เกียรติ ศรีนาคา อุปนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยฯ เป็นประธานในการต้อนรับ ดร.ณัฏฐ์ ธีรณัฐสุภานนท์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมาธิการและการกีฬาวุฒิสภา, ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการด้านการกีฬา วุฒิสภา, คณะอนุกรรมาธิการศึกษากฏหมายท่องเที่ยวและกีฬา วุฒิสภา และประธานมูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬา พร้อมด้วยคณะที่เดินทางมาเยี่ยมชมให้กำลังใจ และติดตามการฝึกซ้อมของนักกีฬาเทนนิสทีมชาติไทย ชุดซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ โดยมีคณะกรรมการอำนวยการสมาคมฯ ร่วมด้วย
พลเอกกู้เกียรติ กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีอย่างยิ่งที่ ดร.ณัฏฐ์ ธีรณัฐสุภานนท์ ได้มาให้กำลังใจคณะเทนนิสไทย ซึ่งนักกีฬามีความมุ่งมั่นตั้งใจในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ 2025 โดยนายสุชัย พรชัยศักดิ์อุดม นายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสฯ ได้ประกาศอัดฉีดคว้าเหรียญทองละ 1 ล้านบาท สำหรับเทนนิสในซีเกมส์จะแข่งขันกันที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี ซึ่งมีความพร้อมในการต้อนรับนักกีฬา เจ้าหน้า และแขกต่างชาติ อย่างเต็มที่แน่นอน
ขณะที่ ดร.ณัฏฐ์ กล่าวว่า ครั้งนี้เป็นการเข้ามาเยี่ยมชมให้กำลังใจและสนับสนุนงบในการเตรียมนักกีฬาเทนนิสไทยชุดซีเกมส์ให้มีความพร้อม ซึ่งเป็นไปตามพันธกิจของ กมธ.กีฬา วุฒิสภา โดยเชื่อมั่นว่าจากการฝึกซ้อมและการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องของสมาคม ภายใต้การนำของนายสุชัย พรชัยศักดิ์อุดม ทำให้นักกีฬามีศักยภาพความพร้อมอย่างเต็มที่ อยากจะให้กำลังใจและอวยพร ขอให้ประสบความสำเร็จ
นายวิเชษฐ์ ทีปกากร อุปนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสฯ ในฐานะผู้จัดการทีมซีเกมส์ กล่าวว่า สมาคมได้เตรียมความพร้อมมานาน โดยส่งนักกีฬาไปแข่งขันเก็บคะแนนอันดับโลก และคัดเลือกอันดับ 1-5 ที่มีอันดับโลกดีที่สุด ขณะที่ความหวังในซีเกมส์ เราตั้งเป้าหมายไว้เกินครึ่งจากทั้งหมด 7 เหรียญทอง คือ 4 เหรียญทอง เบื้องต้นหวังจากประเภททีมชาย และทีมหญิง ส่วนประเภทบุคคล ก็มีโอกาสเข้าชิงชนะเลิศได้ทั้งหมด ด้านคู่แข่งสำคัญก็มีทั้ง อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และมาเลเซีย เป็นตัวสอดแทรก
แม็กซิมัส ภราพล โจนส์ นักหวดหนุ่มดาวรุ่งทีมชาติไทย ลูกครึ่งไทย-ออสเตรเลีย ซึ่งเป็นมือ 1 ของไทยในขณะนี้ กล่าวว่า เป็นครั้งแรกของตัวเองที่ได้แข่งซีเกมส์ ส่วนตัวก็มีความพร้อมมาก และร่างกายก็สมบูรณ์สำหรับการแข่งขันแล้ว โดยตั้งเป้าอยากคว้าเหรียญทองในซีเกมส์ครั้งแรกให้ได้ อยากให้คนไทยมาเชียร์กีฬาเทนนิสซีเกมส์ครั้งนี้กันเยอะๆ พวกเราจะทำผลงานกันอย่างเต็มที่
ด้าน “บูม” กษิดิศ สำเร็จ นักเทนนิสชายทีมชาติไทย กล่าวว่า ส่วนตัวค่อนข้างพร้อมสำหรับซีเกมส์ เพราะออกไปแข่งขันมา 2 เดือนเต็ม ก่อนกลับมาฝึกซ้อมกับทีม มีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้น รวมถึงเพื่อนร่วมทีมก็พร้อมกันทุกคน ก็หวังว่าเราจะทำผลงานอย่างเต็มที่ ที่ผ่านมายังไม่เคยได้เหรียญทองซีเกมส์ประเภทบุคคลก็หวังว่าครั้งนี้จะทำได้ แต่ก็ไม่อยากกดดันตัวเองมาก แต่ก็จะเล่นให้เต็มที่ที่สุด
สำหรับนักเทนนิสชุดซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ประกอบด้วย นักกีฬาชาย แม็กซิมัส ภราพล โจนส์, กษิดิศ สำเร็จ, ภวิชญ์ สอนหลักทรัพย์, วิชยา ตรงเจริญชัยกุล และปรัชญา อิสโร ส่วนนักกีฬาหญิง มนัญชญา สว่างเเก้ว, ลัลนา ธาราฤดี, ทรรศพร นาคหล่อ, พัชรินทร์ ชีพชาญเดช และเพียงธาร ผลิพืช
คณะเจ้าหน้าที่ นายวิเชษฐ์ ทีปกากร ผู้จัดการทีม, นายธานี แสนยาอุโฆษ ผู้ช่วยผู้จัดการทีม, ดร.ธนากร ศรีชาพันธุ์ (โค้ชเบิ้ม) ผู้ฝึกสอนทีมชาย, นายพชรพล คำสมาน (โค้ชเอ็กซ์) ผู้ฝึกสอนทีมหญิง, พันโท วิทยา สำเร็จ ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน, นายวีรภัทร สิริจริยาพร นักวิทยาศาสตร์การกีฬา, น.ส.นวลพรรณ จั่นทิม นักกายภาพบำบัด และนายบุญมี โพธิ์ไพจิตร เจ้าหน้าที่นวด
ทั้งนี้ การแข่งขันกีฬาเทนนิสซีเกมส์ ครั้งที่ 33 แข่งขันระหว่างวันที่ 10-19 ธันวาคม 2568 โดยมีชิงชัยทั้งสิ้น 7 เหรียญทอง จากประเภททีมชาย ชายเดี่ยว ชายคู่ ทีมหญิง หญิงเดี่ยว หญิงคู่ และคู่ผสม ซึ่งมี 7 ประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่ อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม และไทย ส่วนผลงานของนักกีฬาเทนนิสไทยจากซีเกมส์ ครั้งที่ 32 ที่ประเทศกัมพูชา เทนนิสไทยได้ 2 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดง