“คีริน” ซิว 10000 ม.ปิดจ็อบทองที่ 3, ผลัด 4x400 ชายทุบสถิติ 30 ปีซีเกมส์

การแข่งขันกรีฑา ที่สนามศุภชลาศัย เมื่อ 16 ต.ค.ที่ผ่านมา แข่งขันเป็นวันสุดท้าย มีชิงชัยทั้งสิ้น 9 เหรียญทอง ไฮไลต์ที่น่าสนใจ อยู่ที่การลงสนามลุ้นเหรียญทองที่ 3 ในศึกซีเกมส์ 2025 ของ คีริน ตันติเวทย์ จอมอึดลูกครึ่งไทย-อเมริกัน ที่ก่อนหน้านี้คว้าไปแล้ว 2 เหรียญทอง จากระยะ 1500 เมตร และ 5000 เมตร
ในระยะนี้มีนักวิ่งปอดเหล็ก 12 คน ร่วมชิงชัย ซึ่งผลการแข่งขันปรากฎว่า คีริน ที่เป็นเจ้าของเหรียญทองในระยะนี้ เมื่อปี 2019 ที่ฟิลิปปินส์ ยังคงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม วิ่งอยู่ในกลุ่มนำตั้งแต่ออกสตาร์ท ก่อนมาระเบิดฝีเท้าในช่วงทางโค้งสุดท้าย เข้าเส้นชัยเป็นคนแรก ด้วยเวลา 29.41.81 นาที คว้าเหรียญทองที่ 3 ให้กับตัวเองในซีเกมส์หนนี้ ต่อจากรายการ 1500 เมตร และ 5000 เมตร
คีริน คว้าเหรียญทองที่ 7 ให้กับตัวเองและประเทศไทยตลอดการลงแข่งขัน 3 สมัยในซีเกมส์ ด้านเหรียญเงินเป็นของ ยาซิน กิวมาลี จากฟิลิปปินส์ เวลา 29.43.94 นาที และทองแดง มาร์ติน ลูเธอร์ ซิมเบอลอน ริกกี้ จากอินโดนีเซีย 29.54.64 นาที
ด้านวิ่งผลัด 4x400 เมตรชาย ไทยที่มี ศราวุฒิ นวลศรี (ไม้ 1), คุณภัทร ไกรจันทร์ (ไม้ 2), จิรายุ ปลีนารัมย์ (ไม้ 3) และ จอร์ชัวร์ โรเบิร์ต แอทคินสัน (ไม้ 4) ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม โดย จอชชัว ที่ก่อนรับไม้ในผลัด 4 ยังตามหลังคู่แข่งจากเวียดนาม สับเต็มฝีเท้า ก่อนจะมาแซงในช่วง 150 เมตรสุดท้าย พร้อมเข้าเส้นชัยเป็นทีมแรก ด้วยเวลา 3.03.07 นาที คว้าเหรียญทองไปครอง พร้อมทุบสถิติซีเกมส์ ที่ วิโรจน์ ศรหิรัญ, ชานนท์ แก่นจันทร์, ยุทธนา ทองเล็ก และ เอกธวัช สกุลจันทร์ เคยทำไว้ 3.05.47 น.ในกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 18 ที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพเมื่อปี 1995 หรือเมื่อ 30 ปีที่แล้ว ด้วย
ส่วนวิ่งผลัด 4x400 เมตรหญิง ไทยที่ประกอบด้วย ไม้ที่ 1 อริสา เวฬุวนารักษ์, ไม้ที่ 2 เบนนี่ โนนทะนำ, ไม้ที่ 3 มลธิดา ทองประจุแก้ว และ ไม้ที่ 4 ชิเนเยะ โจเซฟฟิน โอนูโอราห์ ทำเต็มที่ ก่อนเข้าป้ายอันดับ 2 ด้วยเวลา 3.36.87 นาที คว้าเหรียญเงิน ส่วนเหรียญทอง เป็นของเวียดนาม เวลา 3.32.59 นาที และทองแดง ฟิลิปปินส์ เวลา 3.38.92 นาที