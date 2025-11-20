“วิคเตอร์” ถือธงนำทัพนักเรียนไทยเปิดอาเซียนสคูลเกมส์ที่บรูไน

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2568 ที่อินดอร์ สเตเดียม ภายในศูนย์กีฬาแห่งชาติฮัสซานัล โบลเกียห์ กรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน เนการาบรูไนดารุสซาลาม นายมงคล วิมลรัตน์ อธิบดีกรมพลศึกษา ในฐานะหัวหน้าคณะ นำคณะนักกีฬาตัวแทนนักเรียนไทย และคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนอาเซียน ครั้งที่ 14 โดยมีคณะเจ้าหน้าที่และนักกีฬาตัวแทนนักเรียนไทย จำนวน 185 คน ร่วมพิธีเปิด
บรรยากาศในพิธีเปิดเริ่มด้วยเดินขบวนพาเหรดของนักกีฬาทั้ง 10 ประเทศ เข้าสู่สนาม โดยทีมนักเรียนไทย มี วิคเตอร์ ธรรม์ เยอร์เกนเซน นักกีฬาบาสเกตบอล ลูกครึ่งไทย-เดนมาร์ก เป็นตัวแทนนักกีฬาถือธงชาติไทยเข้าสู่สนาม ต่อด้วยการกล่าวถึงบทบาทของสภากีฬาโรงเรียนแห่งอาเซียน โดย นายกิ่งมะโน พรมมะหาไซ ประธานสภากีฬาโรงเรียนแห่งอาเซียนจาก สปป.ลาว และเปิดการแข่งขันโดย ดร.ไฮจาห์ โรไมซา บินติ ฮาจิ โมฮัมหมัด ซาเลห์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของประเทศบรูไน ก่อนเป็นการแสดงเฉลิมฉลองการเปิดฉากการแข่งขัน โดยเจ้าภาพเตรียมการแสดงเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมของชาติอาเซียน รวมถึงการแสดงเกี่ยววิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวบรูไน
สำหรับการแข่งขันกีฬานักเรียนอาเซียน ครั้งที่ 14 จะจัดระหว่างวันที่ 19 - 29 พฤศจิกายน 2568 ณ กรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน เนการาบรูไนดารุสซาลาม โดยมีเจ้าหน้าที่และนักกีฬาจำนวน 1,400 คน จาก 10 ประเทศในอาเซียนเข้าร่วมการชิงชัยกันทั้งสิ้น 106 เหรียญทอง จาก 8 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย กรีฑา, ว่ายน้ำ, แบดมินตัน, บาสเกตบอล, ปันจักสีลัต วูซู, เซปักตะกร้อ และเนตบอล