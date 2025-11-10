เทควันโดประกาศกร้าวคว้าเจ้าซีเกมส์ “บิ๊กเอ” มั่นใจพุ่มเซ่ประเดิมทองแรกให้ไทย

“บิ๊กเอ” ประมุขเทควันโดไทย ประกาศกร้าวทัพเทควันโดไทย ซึ่งเตรียมทัพมาอย่างต่อเนื่อง คว้าเจ้าเหรียญทอง ซีเกมส์ 2025 ได้แน่นอน โดยมั่นใจทีมต่อสู้ ที่นำโดย บัลลังก์ ทับทิมแดง แชมป์โลกคนล่าสุด จะได้อย่างน้อย 5 เหรียญทอง ส่วนทีมพุมเซ่ ตั้งธงเอาไว้ที่ 2-3 เหรียญทอง เชื่อในประเภทท่ารำหญิง ฟรีสไตล์ ซึ่งจะแข่งขันในช่วงเช้าวันที่ 10 ธ.ค.นี้ ว่าจะประเดิมคว้าเหรียญทองแรกให้กับทัพไทย
สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย เปิดแคมป์ฝึกซ้อม ภายในการกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก เมื่อช่วงเย็นวันที่ 10 พ.ย.ที่ผ่านมา ให้สื่อมวลชนเข้าเก็บภาพ พร้อมทำการสัมภาษณ์ นักกีฬา และโค้ชก่อนทำศึกซีเกมส์ 2025 ซึ่งจะมีขึ้นที่ประเทศไทย 9-20 ธ.ค.นี้
“บิ๊กเอ” ผศ.พิมล ศรีวิกรม์ ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในฐานะนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า แข่งขันซีเกมส์ครั้งนี้ทีมเทควันโดไทยพร้อมมาก เพราะเป็นการแข่งขันในบ้านด้วย เป้าหมายสำคัญ คือการรักษาเจ้าเหรียญทองให้ได้อีกหนึ่งสมัย โดยหวังเหรียญทองจากพุ่มเซ่ 2-3 เหรียญทอง และต่อสู้ 5-6 เหรียญทอง และหวังจะคว้าเหรียญทองแรก ให้กับทัพซีเกมส์ไทย ตั้งแต่การชิงชัย ในช่วงเช้าวันที่ 10 ธ.ค.นี้ จากพุ่มเซ่ท่ารำหญิง ส่วนสถานการณ์ชายแดน ที่ครุกรุ่นขึ้นมา ระหว่างไทยและกัมพูชา ตนเองยังมองว่า จะไม่ส่งผลกระทบกับการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ซึ่งที่ผ่านมา มีการเตรียมมาตรการด้านความปลอดภัยเอาไว้อย่างเข้มข้น และเชื่อว่าการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ จะเป็นไปอย่างราบรื่น
”โค้ชเช“ ชัชชัย เช หัวหน้าผู้ฝึกสอนเทควันโดทีมชาติไทย เผยว่า ก่อนการแข่งขันซีเกมส์ 2025 ไทยจะเป็นเจ้าภาพ รายการนานาชาติ เวิลด์ เทควันโด กรังด์ปรีซ์ ชาเลนจ์ ระหว่างวันที่ 21-24 พ.ย. 2568 ที่อินดอร์ สเตเดียม หัวหมาก ซึ่งเราก็จะใช้รายการนี้ เตรียมนักกีฬา โดยจะมี 3 คนที่อยู่ชุดซีเกมส์ อย่าง บัลลังก์ ทับทิมเเดง, พรรณนภา หาญสุจินต์ และ ศศิกานต์ ทองจันทร์ ที่เราพัก เพราะอยากให้โฟกัสกับซีเกมส์ ซึ่งครั้งนี้ก็ยังเชื่อมั่นว่าทีมต่อสู้จะคว้าได้ 5 เหรียญทอง เป็นอย่างน้อย และมองว่าซีเกมส์ครั้งนี้ จะเป็นเวทีที่ปูทางและสร้างความมั่นใจให้กับนักกีฬาไทย เพื่อไปต่อในศึกเอเชียนเกมส์ และโอลิมปิกเกมส์
ขณะที่ ลี นา ยอน หัวหน้าผู้ฝึกสอนเทควันโดพุ่มเซ่ แสดงความมั่นใจในทีม จะสามารถสร้างผลงานออกมาได้อย่างที่คาดหวัง คว้าอย่างน้อย 2-3 เหรียญทอง และเชื่อว่ามีลุ้นจะคว้าเหรียญทองแรก ให้กับทัพนักกีฬาไทย จาก “นาโน” วัชรกุล ลิ้มจิตรกร ในประเทศพุ่มเซ่ เดี่ยวหญิง ฟรีสไตล์
ด้าน “หยู” บัลลังก์ ทับทิมเเดง จอมเตะเจ้าของแชมป์โลก 2025 เผยว่า ซีเกมส์ครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกของตัวเอง ส่วนตัวตื่นเต้นมากๆ แต่ก็มุ่งมั่นจะสร้างผลงานให้ดีที่สุด ในการคว้าเหรียญทองมาฝากแฟนกีฬาชาวไทย ส่วนตอนนี้ร่างกายมีอาการบาดเจ็บที่ฝ่าเท้าเล็กน้อย จากศึกชิงแชมป์โลก ส่วนตัวจะพยายาม ฟื้นฟูอาการบาดเจ็บให้กลับมาหายดี ให้พร้อมสำหรับการแข่งขัน
สำหรับรายชื่อนักกีฬาประเภทต่อสู้ 14 คน ประกอบด้วย วิศวกร ใจชู รุ่น 54 กก., สิรวิชญ์ มะหะหมัด รุ่น 58 กก.,ธนภูมิ เฟื่องน้อย รุ่น 63 กก., บัลลังก์ ทับทิมเเดง รุ่น 68 กก., กฤตชญ์ พร้อมปัจจุ รุ่น 74 กก., ธนาธร แซ่โจ รุ่น 80 กก., ชายชล โช รุ่น 87 กก., พัชรกัญน์ พูลเกิด รุ่น 46 กก., กมลชนก สีเคน รุ่น 49 กก., ชุติกาญจน์ จงกลรัตนวัฒนา รุ่น 53 กก., พรรณนภา หาญสุจินต์ รุ่น 57 กก., ศศิกานต์ ทองจันทร์ รุ่น 62 กก., ปิยะฉัตรฤทัย ชารีวรรณ รุ่น 67 กก. และ กัญจ์ณาลักษณ์ ชื่นชูกลิ่น รุ่น 73 กก.
ประเภทท่ารำ 13 คน ประกอบด้วย ฐิตารีย์ แก้วโอฬารวสุ, ศศิภา ชูผล, ชุติกาญจน์ ลาภนิตยพันธ์, วัชรกุล ลิ้มจิตรกร, สาริศา ไทยทองหลาง, ชลกร ชยวัฑโฒ, รัชฎาวัลย์ ตะเพียนทอง, ธนา เขียวลายเลิศ, สิปปกร เวชกรปฏิวงศ์, นาวิน ปิ่นฑะสูตร, พีรพัฒน์ ตระกาลวิจิตร, อัจฉริยะ เกิดแก้ว และณัฏฐชัย สุทา