เทควันโดหวังยึดทองซีเกมส์ “บัลลังก์” แชมป์โลกคนล่าสุดนำทัพ

เทควันโดไทย จริงจัง หวังคว้าเจ้าเหรียญทองในกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ให้ได้ต่อเนื่อง โดยมี “หยู” บัลลังก์ ทับทิมแดง เจ้าของแชมป์โลกคนล่าสุด นำทัพ ซึ่งเจ้าตัวมุ่งมั่นเต็มที่ มีเป้าหมายได้เหรียญทองซีเกมส์เป็นสมัยแรก
ความเคลื่อนไหว นักกีฬาทีมชาติไทย ชุดเข้าร่วมมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ซึ่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2568 ใน 3 เมืองหลัก กรุงเทพมหานคร, จังหวัดชลบุรี และจังหวัดสงขลา โดยเทควันโด ถือเป็นหนึ่งในกีฬาความหวังของไทย แข่งขันที่ไอส์แลนด์ฮอลล์ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ กรุงเทพมหานคร มีชิงชัยทั้งหมด 20 เหรียญทอง แบ่งเป็นประเภทพุมเซ่ (ท่ารำ) 6 เหรียญทอง และประเภทต่อสู้ 14 เหรียญทอง
ในช่วงที่ผ่านมา ทีมจอมเตะไทย ได้ฝึกซ้อมต่อเนื่องภายใต้การดูแลของ “โค้ชเช” นายชัชชัย เช หัวหน้าผู้ฝึกสอน และ ร้อยตำรวจเอกชัชวาล ขาวละออ, นายวิชิต สิทธิ์กัณฑ์ ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน และเมื่อเดือนกันยายน 2568 ได้ไปเก็บตัวอย่างเข้มข้นที่ประเทศเกาหลีใต้ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับ 3 ศึกใหญ่เริ่มจากรายการชิงแชมป์โลก ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อเดือนตุลาคม 2568 และ ไทยแลนด์ เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ ระหว่างวันที่ 21-24 พฤศจิกายน 2568 รวมไปถึงมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทย
ทั้งนี้ นักเทควันโดทีมชาติไทยชุดนี้ ใช้ชุดที่ดีที่สุด ในการไล่ล่าเหรียญทอง นำโดย “หยู” บัลลังก์ ทับทิมแดง รุ่น 66 กิโลกรัมชาย ซึ่งเพิ่งผงาดคว้าแชมป์โลกเป็นคนที่ 6 ของไทย จะแข่งขันลุ้นเหรียญทองซีเกมส์ครั้งแรกของตัวเอง หลังกวาดแชมป์มาแล้วมากมาย และ “ใบเตย” ศศิกานต์ ทองจันทร์ รุ่น 62 กิโลกรัมหญิง เป็นต้น โดยในการเก็บตัวฝึกซ้อม ได้รับการสนับสนุนจากการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เป็นอย่างดี ทั้งงบประมาณ และวิทยาศาสตร์การกีฬา พร้อมกันนี้ยังมีนักกายภาพบำบัด คอยดูแลอย่างใกล้ชิด ตลอดการฝึกซ้อมด้วย
“หยู” บัลลังก์ ทับทิมแดง กล่าวว่า เป้าหมายต่อไปจะโฟกัสไปที่การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ซึ่งตั้งความหวังไว้ว่าจะคว้าเหรียญทองซีเกมส์สมัยแรกของตัวเองมาครองให้ได้ ขอแฟน ๆ กีฬาทั่วประเทศช่วยส่งกำลังใจ
“บิ๊กเอ” ผศ.พิมล ศรีวิกรม์ นายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ทัพเทควันโดไทยทั้งประเภทพุมเซ่ และต่อสู้ หวังที่จะครองตำแหน่งเจ้าเหรียญทองในกีฬานี้ให้ได้อีกสมัย หลังจากก่อนหน้านี้ไปแข่งขันที่ต่างประเทศ ก็คว้าเจ้าเหรียญทองมาได้ตลอด ซึ่งเทควันโดในซีเกมส์ครั้งนี้ ยังมีโอกาสลุ้นคว้าเหรียญทองแรกในการแข่งขัน วันที่ 10 ธันวาคม 2568 ด้วย
สำหรับผลงานของทีมเทควันโดไทยในมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 32 ที่ประเทศกัมพูชา คว้ามาได้ 7 เหรียญทอง ขณะที่ในการแข่งขันครั้งที่ 33 นับเป็นการชิงชัยในบ้านในรอบ 18 ปี ซึ่งสมาคมกีฬาเทควันโดฯ ตั้งเป้าคว้า 7 เหรียญทองเช่นกัน จากประเภทพุมเซ่ 2 เหรียญทอง และประเภทต่อสู้ 5 เหรียญทอง โดยมี เวียดนาม, อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ เป็นคู่ต่อสู้สำคัญ ซึ่งจะประมาทไม่ได้