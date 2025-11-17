นร.ไทยวางเป้าคว้า 22 เหรียญทองกีฬาอาเซียนสกูลเกมส์ที่บรูไน

ว่าที่ร้อยตรี ปราโมทย์ เลิศจิตรการุณ ผู้อำนวยการสำนักนันทนาการ กรมพลศึกษา เป็นประธานในพิธีมอบโอวาทแก่คณะเจ้าหน้าที่และนักกีฬาตัวแทนนักเรียนไทย ก่อนเดินทางเข้าการแข่งขันกีฬานักเรียนอาเซียน ครั้งที่ 14 (14th ASEAN SCHOOLS GAMES 2025) ณ กรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน เนการาบรูไนดารุสซาลาม โดยมีผู้บริหารกรมพลศึกษา ผู้ฝึกสอนและนักกีฬา ร่วมพิธี
กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ส่งคณะเจ้าหน้าที่และคณะนักกีฬาตัวแทนนักเรียนไทย จำนวน 185 คน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนอาเซียน ครั้งที่ 14 (14th ASEAN SCHOOLS GAMES 2025) ณ กรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน เนการาบรูไนดารุสซาลาม ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ระหว่างวันที่ 19 - 29 พฤศจิกายน 2568 โดยจัดแข่งขัน 8 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย กรีฑา ว่ายน้ำ แบดมินตัน บาสเกตบอล ปันจักสีลัต เซปักตะกร้อ เนตบอล และวูซู
สำหรับเป้าหมายในการแข่งขันครั้งนี้ ทีมนักกีฬาตัวแทนนักเรียนไทยตั้งเป้าไว้ที่ 22 เหรียญทอง โดยกรีฑา ตั้งไว้ 9 เหรียญทอง, ว่ายน้ำ ตั้งไว้ 6 เหรียญทอง, แบดมินตัน ตั้งไว้ 1 เหรียญทอง จาก ประเภทหญิงเดี่ยว, บาสเกตบอล ตั้งไว้ 1 เหรียญทอง จากประเภททีมหญิง, ปันจักสีลัต ตั้งไว้ 2 เหรียญทอง จากประเภทต่อสู้, เซปักตะกร้อ ตั้งไว้ 3 เหรียญทอง จากประเภททีมเดี่ยว ทีมชุด ประเภทคู่ และวูซู ตั้งไว้ 1 เหรียญทอง ส่วนกีฬาเนตบอล คาดหวังว่านักกีฬาจะสร้างผลงานติดเหรียญใดเหรียญหนึ่งในการแข่งขันครั้งนี้
ทั้งนี้ คณะเจ้าหน้าที่และนักกีฬา ที่จะเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนอาเซียน ครั้งที่ 14 ณ ประเทศเนการาบรูไนดารุสซาลาม จะแบ่งการเดินทางออกเป็น 3 กลุ่ม
โดยกลุ่มแรก ประกอบด้วย กีฬาบาสเกตบอล เซปักตะกร้อ เนตบอล แบดมินตัน ปันจักสีลัต จะออกเดินทางในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2568 ด้วยสายการบินรอยัลบรูไนแอร์ไลน์ เที่ยวบิน Bl520 สุวรรณภูมิ-บันดาร์เสรีเบกาวัน เวลา 21.00 น.
กลุ่มที่ 2 ประกอบด้วย กรีฑาและว่ายน้ำ จะออกเดินทางในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2568 ด้วยสายการบินรอยัลบรูไนแอร์ไลน์ เที่ยวบิน Bl514 สุวรรณภูมิ-บันดาร์เสรีเบกาวัน เวลา 13.55 น.
กลุ่มที่ 3 ปันจักสีลัต จะออกเดินทางในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2568 ด้วยสายการบินรอยัลบรูไนแอร์ไลน์ เที่ยวบิน Bl520 สุวรรณภูมิ-บันดาร์เสรีเบกาวัน เวลา 21.00 น.