ปืนรณยุทธฯไทยเบียดปินส์คว้า 3 ทองซีเกมส์

การแข่งขันยิงปืนรณยุทธในมหกรรมการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่สนามยิงปืนรณยุทธ ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก เมื่อวันที่ 15 ธ.ค.68 ซึ่งเป็นวันสุดท้าย มีชิงชัย 8 เหรียญทอง ปรากฎว่า มือปืนไทยทำผลงานคว้มาได้ 3 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน และ 1 ทองแดง
สำหรับเหรียญทองทีมไทย คว้ามาจาก ประภทโอเพ่น บุคคลชาย ซึ่ง วีรวิทย์ จารุเกียรติพงศา ยิงทำคะแนนได้ 1,660.4064 คะแนน ขณะที่เหรียญเงิน ปราบู รุคยัน รากา นาลีนดรา จากอินโดนีเซีย 1,632.3037 คะแนน, ทองแดง เจอร์ราด ลอย จากฟิลิปปินส์ 1,517.4139 คะแนน
ประเภทสแตนดาร์ด บุคคลหญิง ทอง ภัทรธิดา มะเเก้ว ยิงทำคะแนนได้ 1,167.4181 คะแนน, เงิน อัซซิซ่า ปูตรี ฮาร์ยันโต จากอินโดนีเซีย 1,122.0495 คะแนน, ทองแดง สเตฟานี่ แคทรินี่ ลี จากฟิลิปปินส์ 1,101.4280 คะแนน
ประเภทโปรดักชั่น บุคคลหญิง ทอง กัญญาณัฐ ประเสริฐเจริญสุข 1,329.1287 คะแนน, เงิน เอเวลีน วูดส์ จากฟิลิปปินส์ 1,150.9254 คะแนน, ทองแดง จาฟาร์ มิสซี่ จากมาเลเซีย 1,015.2944 คะแนน
ขณะที่มือปืนจากฟิลิปปินส์ คว้ามาได้ 4 เหรียญทอง จากประเภทโอเพ่น บุคคลหญิง ทอง อิริน มัตเทีย ไมโคร จากฟิลิปปินส์ 1,399.3154 คะแนน, เงิน ซาร่าห์ เอยู ทาเมล่า จากอินโดนีเซีย 1,368.6061 คะแนน, ทองแดง มินตรา ปราโมทย์ จากไทย 1,347.4685 คะแนน
ประเภทสแตนดาร์ด บุคคลชาย ทอง โรลลี่ นาทืานีล เทคซ่อน จากฟิลิปปินส์ 1,680. 7889 คะแนน, เงิน จ่าตรีณัฐวัฒน์ นกไธสง 67จากไทย 1,421.83 คะแนน, ทองแดง คริสเตียน ฮานส์ จากอินโดนีเซีย คะแนน1334.2401
ประเภทโปรดักชั่น ออฟติก บุคคลชาย ทอง จอห์น เอ็ดเซล จีโน่ จากฟิลิปปินส์ 1,654.0344 คะแนน, เงิน พีรณัฐ ตันไพเราะห์ จากไทย 1,421.8367 คะแนน, ทองแดง มูฮัมหมัด เอวาลูดิน จากอินโดนีเซีย 1,507.6242 คะแนน
ประเภทโปรดักชั่น ออฟติก บุคคลหญิง ทอง เจเนซิส พิเบิล จากฟิลิปปินส์ 1,293.7900 คะแนน, เงิน ธนาวดี เพิกแย้ม จากไทย 1,289.7216 คะแนน, ทองแดง ซุคมาวตี อับเลาห์ จากอินโดนีเซีย 1,002.8508 คะแนน
ส่วนอีก 1 เหรียญทอง เป็นของมือปืนอินโดนีเซีย จากประเภทโปรดักชั่น บุคคลชาย ทอง วินเซนติอัส จาจาดินินกราต์ จากอินโดนีเซีย 1,655.4542 คะแนน, เงิน ณัฐภูมิ กมลวงศ์ จากไทย 1,584.6081 คะแนน, ทองแดง จอห์น แอร่อน ลานูซ่า จากฟิลิปปินส์ 1,555.8814 คะแนน
หลังการแข่งขัน มิสเตอร์วิทารี่ ครูชิน ประธานสมาพันธ์กีฬายิงปืนรณยุทธนานาชาติซึ่งมาร่วมชมการแข่งขัน ได้กล่าวว่า ทางสมาพันธ์ขอขอบคุณสหพันธ์ซีเกมส์ที่ได้อนุญาตให้ การแข่งขันกีฬายิงปืนรณยุทธ เข้าร่วมในการแข่งขันในกีฬาซีเกมส์ในครั้งนี้ ซึ่งเป็นครั้งแรกของโลกในกีฬายิงปืนประเภทนี้ได้ร่วมในมหกรรมกีฬา ที่รับรองโดยคณะกรรมการโอลิมปิกสากล ต่อไปหวังว่ากีฬายิงปืนรณยุทธจะได้รับการบรรจุในมหกรรมกีฬาต่อไปอีก อย่างต่อเนื่อง และขอขอบคุณรัฐบาลไทยที่จัดการแข่งขันได้อย่างดี
ขณะที่ ผศ.พิมล ศรีวิกรม์ ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ และ ประธานมนตรีซีเกมส์ กล่าวชื่นชมการแข่งขันยิงปืนรณยุทธฯในซีเกมส์ครั้งนี้ แม้จะเป็นครั้งแรกที่ถูกบรรจุแต่ก็ประสบความสำเร็จทั้งชาติสมาชิกที่ส่งนักกีฬาเข้าแข่งถึง 5 ประเทศ รวมถึงเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันได้ดี สนามได้มาตรฐาน ก็หวังว่าจะถูกบรรจุในซีเกมส์อย่างต่อเนื่อง