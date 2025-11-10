ปืนรณยุทธไทยเบียดปินส์คว้า 5 แชมป์ศึกซีซ่า มั่นใจซีเกมส์มีผลงานตามเป้า

สมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันยิงปืนนานาชาติ รายการ "เซาท์อีสต์ เอเชีย ชู๊ตติ้ง แอสโซซิเอชั่น" (Southest Asian Shooting Association) หรือ ซีซ่า ครั้งที่ 47 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ โดย ยิงปืนรณยุทธ เป็นชนิดกีฬาที่ได้เข้าเป็น หนึ่งในประเภทการแข่งขัน เป็นครั้งที่ 2 ต่อจาก ฟิลิปปินส์ ที่เป็นเจ้าภาพในปีที่แล้ว สำหรับการแข่งขัน ซีซ่า ครั้งนี้ จัดขึ้นที่สนามแข่งขันยิงปืนรณยุทธ ในศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ ภาคตะวันออก จ. ชลบุรี ระหว่างวันที่ 6-9 พ.ย.68 โดยมีนักกีฬาเข้าร่วม 402 คน จาก 12 ชาติ โดยเฉพาะ มีนักกีฬาทีมชาติฟิลิปปินส์ และ อินโดนีเซีย ที่ส่งมือปืนอันดับต้นๆของโลก คู่แข่งสำคัญของนักกีฬาไทยในการแข่งขันในกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 33 ที่จะจัดในเดือนธันวาคมนี้ ก็ร่วมการแข่งขันครั้งนี้เพื่ออุ่นเครื่องซีเกมส์กัน เกือบครบทุกคน
สำหรับการแข่งขันยิงปืนรณยุทธซีซ่า จัดแข่งทั้งสิ้น 11 รายการ ปรากฎว่า นักกีฬายิงปืนไทยซึ่งส่งทีมชาติชุดซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ลงสนาม สามารถคว้ามาได้ 5 เหรียญทอง จากประเภท โอเพ่น ชาย นายวีรวิทย์ จารุเกียรติพงศา, ประเภทโปรดักชั่น ออฟติก ชาย นายพีรณัฐ ตันไพเราะห์, ประเภทรีวอลเวอร์ ชาย นายธีรพงษ์ ทิมอินทร์, ประเภทโปรดักชั่น หญิง ร.ต.อ.พัชรินทร์ อินหอม, ประเภทโปรดักชั่น ออฟติก หญิง นางสาวธนาวดี เพิกแย้ม
ขณะที่อีก 6 รายการแชมป์ตกเป็นของนักกีฬาฟิลิปปินส์ จาก ประเภทคลาสสิค ชาย เอดริก อัลลิซโอ, ประภทโปรดักชั่น ชาย จอห์น แอร่อน ลานูซ่า, ประเภทสแตนดาร์ด ชาย โรลลี่ เนทธานีล เทคสัน, ประเภทคลาสสิค หญิง คลาวเดธ เจวี ลิม, ประเภทโอเพ่น หญิง เอริน แมทเทีย ไมคอร์, ประเภทสแตนดาร์ด หญิง สเตฟานี่ แคทเธอรีน ลี
หลังการแข่งขัน นายวรวิทย์ ชวนะนันท์ อุปนายกสมาคมฯ ในฐานะผู้อำนวยการจัดการแข่งขันฯ กล่าวว่า รายการแข่ง ซีซ่า ไม่ใช่แค่เป็นการอุ่นเครื่องให้นักกีฬาเท่านั้น แต่ยังเป็นรายการที่สมาคมฯได้ใช้ทดสอบความพร้อมของสนาม ระบบการจัดการแข่งขัน อุปกรณ์ และ เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ซึ่งผลออกมาค่อนข้างน่าพอใจ นักกีฬาต่างชาติก็ให้การยอมรับว่าสนามได้มาตรฐาน ระบบการจัดก็เป็นไปตามสากลมีความพร้อมอย่างมาก เพราะฉะนั้นตนยืนยันได้เลยว่าเราพร้อมจัดซีเกมส์เต็มที่แล้ว
ขณะที่นายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา เลขาธิการสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธฯ และ รองเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ ว่า ในส่วนการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ยิงปืนรณยุทธจะจัดให้มีการชิงชัยทั้งหมด 8 เหรียญทอง จาก 4 ดิวิชั่น คือ ปืนสั้น ชาย 4 และ หญิง 4 ซึ่งผลการแข่งขันครั้งนี้ ทำให้เห็นว่า ทีมชาติไทยกับทีมชาติฟิลิปปินส์ จะขับเคี่ยวกันอย่างเข้มข้นแน่นอน โดยมีทีมชาติอินโดนีเซียอาจเป็นตัวสอดแทรกได้ตลอด
ด้านนาย คเชน เจียกขจร อุปนายกสมาคมฯ ในฐานะผู้จัดการทีมชาติชุดซีเกมส์ เผยว่า จากผลงานในซีซ่าที่ออกมาของนักกีฬาไทยถือว่าเป็นที่น่าพอใจและทำให้ขณะนี้นักกีฬาทุกคนมีขวัญกำลังใจที่ดี ที่สำคัญเป็นครั้งแรกที่ยิงปืนรณยุทธถูกบรรจุในซีเกมส์ และ ได้จัดที่ประเทศไทยทำให้ทุกคนมีความมั่นใจและเชื่อว่าผลงานจะออกมาได้ตามเป้าหมาย 4 เหรียญทองที่สมาคมฯได้วางไว้แน่นอน