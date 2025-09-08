"วีรวิทย์-แอนเดรีย"ครองถ้วยในหลวงยิงปืนรณยุทธ"คิงส์คัพ"

พล.อ.เพิ่มศักดิ์ พวงสาโรชน์ นายกสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานถ้วยรางวัลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในรายการ "THPSA IPSC Handgun King’s Cup 2025" ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2568 ที่สนามกีฬาภาคตะวันออก การกีฬาแห่งประเทศไทย เมืองพัทยา จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 4-7 กันยายน 68 โดยกำหนดให้มีการแข่งขันปืนสั้นใน 12 ประเภทจาก 6 รายการแข่งขัน (ชาย-หญิง) ซึ่งมีนักกีฬา 220 คน จาก 6 ชาติเข้าร่วมการแข่งขัน ประกอบด้วย ไทย,จีน, มาเก๊า, ออสเตรเลีย, อินโดนีเซีย และ ฮ่องกง
สำหรับผลการแข่งขันปรากฎว่า นักแม่นปืนไทยสามารถทำผลงานได้อย่างเยี่ยมยอดคว้าแชมป์และได้ครองถ้วยพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 2 รายการ คือ นายวีรวิทย์ จารุเกียรติพงศา จากประเภท โอเพ่น บุคคลชาย ขณะที่ประเภทโอเพ่น บุคคลหญิง แชมป์เป็นของ แอนเดรีย เกล ลูกครึ่งไทย-ฟิลิปปินส์
นอกจากนี้นักกีฬายิงปืนไทยยังสามารถครองถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี จำนวน 4 รายการ คือ นายณัฐภูมิ กมลวงษ์ ประเภทโปรดักชั่น บุคคลชาย, ร.ต.อ.หญิงพัชรินทร์ อินหอม โปรดักชั่น บุคคลหญิง, ร.ต.ท.หัสณัฐ วิจิตรปฏิมา โปรดักชั่น ออฟติก บุคคลชาย และ นางสาวธนาวดี เพิกแย้ม โปรดักชั่น ออฟติก บุคคลหญิง
ขณะที่ถ้วยรางวัลพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา จำนวน 4 ถ้วย ผู้ชนะเลิศ มีดังนี้ ประเภทสแตนดาร์ด บุคคลชาย จ่าตรีณัฐวัฒน์ นกไธสง, ประเภทสแตนดาร์ด บุคคลหญิง เด็กหญิงกัญญาณัฐ ประเสริฐเจริญสุข, ประเภทคลาสสิค บุคคลชาย นายศดิศกร ชมฤทธิ์ และ ประเภทคลาสสิค บุคคลหญิง นางสาวนันท์นลิน เหลืองประเสริฐ
ส่วนถ้วยรางวัล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา ผู้ชนะเลิศ มีนักกีฬาไทยชนะเลิศ 1 รายการ คือ นายกบิทร์ สุศิวะ จากประเภทรีวอลเวอร์ บุคคลชาย
นาย ชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา เลขาธิการสมาคมฯ กล่าวว่า การแข่งขันครั้งนี้เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ สมาคมฯได้มีโอกาสจัดการแข่งขันรายการ "คิงส์คัพ" ครั้งนี้เป็นปีที่ 2 และยังเป็นการซ้อมใหญ่ของนักกีฬาทีมชาติไทยชุดชิงแชมป์โลก ที่ประเทศอาฟริกาใต้ ในกลางเดือนกันยายนนี้อีกด้วย