เขมรเคลมอีกเเล้ว! จัดการเเข่งขันโอลิมปิกเด็ก โดยไม่ได้รับอนุญาต

สื่อเขมรรายงานวว่า ประเทศกัมพูชาเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการเเข่งขัน "โอลิมปิกเด็ก" เเต่ไม่มีการยืนยันรับรองจากคณะกรรมการโอลิมปิกสากลเเต่อย่างใด
สื่อดังกล่าวรายงานว่า พวกเขาเตรียมจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเด็กครั้งแรกของโลก ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ปี 2569 ณ ศูนย์การค้าอิออนมอลล์มีนเจย งานนี้จัดขึ้นโดยคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติกัมพูชา โดยอ้างว่าเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของโอลิมปิกสากล ที่ส่งเสริมให้เเต่ละประเทศส่งเสริมอุดมคติและค่านิยมโอลิมปิกให้กับเด็กๆ
นอกจากนั้นยังระบุอีกว่า นายวัธ จำเริญ เลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติกัมพูชา ออกมาเเถลงการณ์ว่า "การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเด็ก ซึ่งกัมพูชาได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรก มีเป้าหมายเพื่อปลูกฝังให้เด็กๆ รู้จักขบวนการโอลิมปิก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยส่งเสริมให้เด็กๆ มีวินัย สร้างมิตรภาพ มีความสัมพันธ์ที่ดี และมีความกล้าหาญ เด็กๆ จะมีความเต็มใจ สามารถทำงานหนัก และตัดสินใจด้วยตนเอง ซึ่งหมายความว่าเด็กๆ จะเข้าใจคุณค่าเหล่านี้ในสังคมได้เป็นอย่างดี"
เขากล่าวเสริมว่าการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกสำหรับเด็กเป็นส่วนหนึ่งของความคิดริเริ่มในการปลูกฝังความคิดของเด็กๆ ตั้งแต่อายุยังน้อย
อย่างไรก็ตาม เเนวคิดนี้ไม่ได้มาจากคณะกรรมการโอลิมปิก เเต่เกิดจากทางฝั่งกัมพูชาคิดขึ้นเอง ไม่ได้รับการรับรอง เเถมการเเข่งขันโอลิมปิกเด็กก็ยังไม่เคยเกิดขึ้น ไม่มีใครเคยได้ยิน กัมพูชาก็เอาชื่อโอลิมปิกมาใช้ทั้งที่ยังไม่ได้รับอนุญาติ