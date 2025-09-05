ไทยเป็นศูนย์วอลเลย์บอลเอเชียแห่งใหม่ของ AVC

สหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชีย เปิด AVC House ที่ทำการสหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชีย (AVC) แห่งใหม่ อย่างถาวร ส่งผลดีต่อประเทศไทย ในการประสานงาน จัดการประชุม และจัดการแข่งขันรายการต่างๆ เป็นศูนย์กลางกีฬาวอลเลย์บอลของเอเชีย
นายรามอน ซูซารา ประธานสหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชีย (AVC) เป็นประธานเปิด AVC House ที่ทำการสหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชีย (AVC) แห่งใหม่ ณ บ้านเลขที่ 76 ซอยนักกีฬาแหลมทอง 40 แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร โดยมี นายฟาบิโอ อาเซเวโด ประธานสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ (FIVB) พร้อมด้วย คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากล ไอโอซี เมมเบอร์, ร.ท.ชาญฤทธิ์ วงษ์ประเสริฐ รองประธานกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ สหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชีย, นายสมพร ใช้บางยาง นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย และ นายธนา ไชยประสิทธิ์ รองประธาน และเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ ร่วมในงาน เมื่อวันที่ 5 ก.ย.
สำหรับการเปิด AVC House ที่ทำการสหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชีย (AVC) อย่างเป็นทางการ มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าของการพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลในระดับเอเชียในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็น กีฬาอาชีพ กีฬาเพื่อ
ความเป็นเลิศ การท่องเที่ยว การศึกษา และการพัฒนาสังคม ซึ่งจะเป็นการสนับสนุนและ
ส่งเสริมการพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลในภูมิภาคเอเชียต่อไป
นายรามอน ซูซารา ประธานสหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชีย (AVC) กล่าวว่า สำหรับ การเปิด AVC House ที่ทำการสหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชีย (AVC) แห่งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงของเอวีซีในประเทศไทย ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางขอฃวอลเลย์บอลในเอเชีย และเชื่อว่าจะสามารถผลักดันการแข่งขันรายการต่างๆในระดับเชียและนานาชาติมายังประเทศไทยได้มากขึ้น
ร.ท.ชาญฤทธิ์ วงษ์ประเสริฐ รองประธานกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ สหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชีย กล่าวว่า สำหรับ AVC House ที่ทำการสหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชีย (AVC) แห่งนี้ มีพื้นที่ประมาณ 2 ไร่ ใช้งบประมาณของเอวีซีกว่า 70 ล้านบาท เพื่อเป็นที่ทำการอย่างถาวรของสหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชีย หลังจากที่สหพันธ์ย้ายมาอยู่ที่ประเทศไทย ที่ชั้น 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. เมื่อปี 2014 โดยก่อนหน้านี้เริ่มตั้งอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นกว่า 20 ปี และที่ประเทศจีนกว่า 20 ปี ก่อนจะย้ายมาอยู่ที่ประเทศไทย
สำหรับ การที่สหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชีย (AVC) ย้ายมาอยู่ที่แห่งใหม่นี้เนื่องจากมีพื้นที่กว้างขวางมีอาคารสิ่งปลูกสร้างครบครัน และเดินทางสะดวกอยู่ไม่ห่างจากสนามบินสุวรรณภูมิ และ การกีฬาแห่งประเทศไทย และการมีตั้งเป็นที่ทำการถาวร จะเป็นประโยชน์กับประเทศไทย ในการประสานงาน จัดประชุมของสหพันธ์ รวมทั้งการเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขัยรายการต่างๆของเอเชีย ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่สหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชียไว้ใจให้ประเทศไทยเป็นที่ตั้งของสหพันธ์ อย่างถาวร
ขณะที่ นายสมพร ใช้บางยาง นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ถือเป็นความภาคภูมิใจและเป็นหลักประกันว่า สหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชีย ได้มาตั้งอยู่ที่ประเทศไทยอย่างถาวร เป็นผลมาจากที่พยายามผลักดันบุคลากรของไทยมาทำงานในสหพันธ์10กว่าปี จนทำให้มีความแข่งแกร่งและสามารถซื้อที่ทำการสหพัธ์อย่างถาวรได้ และภาพรวมประเทศไทยก็ถือเป็นศูนย์กลางกีฬาวอลเลย์บอลในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งประเทศต่างๆก็ให้การยอมรับในการตั้งที่ทำการสหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชียในประเทศไทย เชื่อว่าการประสานต่างๆในระดับวอลเลย์บอลเอเชีย จะเป็นไปได้อย่างราบรื่น ทั้งนี้ก็ต้องขอขอบคุณการกีฬาแห่งประเทศไทย ที่ให้ทางสหันธ์ใช้พื้นที่เป็นที่ทำการสหพันธ์มานานกว่า 10 ปีด้วย