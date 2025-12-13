เทคบอลไทยกระหึ่ม กวาดครบ 5 เหรียญทองซีเกมส์

การแข่งขันกีฬาเทคบอล ในมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่โรงยิมซีเกมส์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.ที่ผ่านมา เดินทางเข้าสู่วันสุดท้าย เป็นรอบชิงชนะเลิศ 5 เหรียญทอง ซึ่งทัพนักกีฬาเทคบอลทีมชาติไทยสามารถทำผลงานสุดแกร่ง ทะยานเข้ารอบชิงชนะเลิศได้ทั้ง 5 ประเภทที่บรรจุแข่งขัน
ประเดิมประเภทเดี่ยวหญิง "หยก" จุฑาทิพย์ กันทะธง เจ้าของแชมป์โลกเดี่ยวหญิง 2 สมัย และ แชมป์โลกหญิงคู่ 3 สมัยล่าสุดของทีมชาติไทย ลงสนามพบ สิกรา ดวี ปูตรี นักกีฬาจากอินโดนีเซีย
เซตแรกแชมป์โลกต้อนคู่แข่งได้ไม่ยาก กดไป 12-1 คะแนน ถัดมาในเซตสอง เทคบอลสาวจากอินโดฯ ขยับผลงานขึ้นมาดีขึ้น ทำให้ จุฑาทิพย์ ทำคะแนนได้ไม่ง่ายเหมือนเซตแรก แต่จนแล้วจนรอด แชมป์โลกก็ยังไว้ลายความแกร่ง ฟาดเอาชนะไปได้ในที่สุด 12-6 จบการแข่งขัน จุฑาทิพย์ กันทะธง ของไทย ชนะ สิกรา ดวี ปูตรี จากอินโดนีเซีย 2-0 เซต 12-1, 12-6 หยก จุฑาทิพย์ คว้าเหรียญทองประเภทเดี่ยวหญิงสำเร็จ ในการบรรจุกีฬาเทคบอลปีแรกของมหกรรมกีฬาซีเกมส์ด้วย
ต่อมาในประเภทคู่หญิง “หยก” จุฑาทิพย์ จับคู่กับ "นิด" สุภาวดี วงศ์คำจันทร์ ทั้งคู่มีดีกรีระดับแชมป์โลกประเภทคู่หญิง 3 สมัยหลังสุด ลงแข่งรอบชิงดวลกับ เนียง เนียง วิน และ ซู หม่อน อัง คู่สาวจากเมียนมา โดยรูปเกมยังเป็นสองสาวแชมป์โลกที่มาตามนัด ไม่ได้มีท่าทางอะไรที่น่าเป็นห่วงมาก ก่อนจะเป็นคู่สาวไทยที่ขึ้นฟาดคว้าเหรียญทองคู่หญิงด้วยผลงาน 2-0 เซต 12-3, 12-6 เหรียญทองเหรียญที่ 2 ตกเป็นของไทย
ประเภทที่สามอยู่ในประเภทเดี่ยวชาย "อาร์ท ท่าเรือ" อุเทน กู้เขียว เหรียญทองแดงศึกชิงแชมป์โลกล่าสุดของไทย ลงสนามปะทะ โยกา อาดิกา ปูตรา จากอินโดนีเซีย ต้องยอมรับว่าไม่ใช่งานง่ายเลยสำหรับเทคบอลหนุ่มของไทย เพราะในรอบรองฯ ก็เพิ่งเฉือนเมียนมามาหวุดหวิด 2-1 เซต มารอบนี้กว่าจะเบียดชนะอินโดฯ ได้ในเซตแรกก็ถือว่าหืดขึ้นคอ 12-10 ก่อนที่เซตสอง อาร์ท ท่าเรือ จะใช้ความเก๋าไล่กดคู่แข่ง 12-6 อุเทน กู้เขียว คว้าเหรียญทองที่ 3 ให้แก่ทัพเทคบอลไทยไปอย่างยอดเยี่ยม
ถัดมาในการชิงชัยเหรียญทองที่สี่ ประเภทคู่ชาย ทีมชาติไทยส่ง "สอ" สรศักดิ์ เทาศิริ แชมป์โลกประเภทคู่ชายปี 2024 จับคู่กับ "ตุ้ม" จีรติ จันทร์เลียง ดาวรุ่งฝีมือฉกาจของวงการเทคบอลไทยซึ่งทั้งคู่เพิ่งไปคว้ารองแชมป์โลกคู่ชาย 2025 มาล่าสุด ลงสนามชิงกับ ฮุสนี อูบา และ มร์ดาน เลาเด อาร์ดิน จากอินโดนีเซีย ก่อนเกมเหมือนจะเป็นทางคู่หนุ่มไทยที่ดีกรีเหนือกว่าหลายช่วงตัวแต่ด้วยความที่ไม่เคยปะทะกับนักกีฬาจากอินโดฯ มาก่อน ทำเอาสองหนุ่มไทยเกือบไม่รอด หลังเซตแรกโดนนำไปถึง 7-11 ต้องกลับมาตั้งสมาธิแล้วเน้นสุดขีดก่อนพลิกสถานการณ์กลับมาชนะ 12-11 ขึ้นนำ 1-0 เซต จากนั้นในเซตสอง หนังคนละเรื่อง สรศักดิ์ กับ จีรติ กลับมาเข้าฟอร์มเก่ง ไล่ฟาดคู่แข่งยับ 12-2 คว้าเหรียญทองที่ 4 ให้แก่เทคบอลไทยไป
ก่อนถึงการชิงเหรียญทองสุดท้ายในประเภทคู่ผสม ไทยส่ง "ต้น ราชนาวี" พักตร์พงษ์ เดชเจริญ จับคู่กับ "นิด" สุภาวดี วงศ์คำจันทร์ ที่จับคู่กันคว้าแชมป์โลกคู่ผสมปี 2024 และเพิ่งได้รองแชมป์โลกมาล่าสุดที่ประเทศโรมาเนีย พบกับ โค โค ลวิน และ เนียง เนียง วิน จากเมียนมา ซึ่งคู่นี้ก็โชว์ผลงานสมราคาระดับโลก ฟาดเอาชนะคู่แข่งไม่ยาก 12-1 และ 12-6 สรุปผลการแข่งขันกีฬาเทคบอลในมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ กีฬาเทคบอลบรรจุในมหกรรมกีฬาซีเกมส์ปีแรก เปิดชิงชัย 5 เหรียญทอง ทัพนักกีฬาไทยกวาดเหรียญทองไปได้ทั้งหมด