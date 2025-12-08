เทคบอลไทยฟอร์มเปรี้ยง คว้า 2 แชมป์โลกที่โรมาเนีย

ทัพนักกีฬาเทคบอลไทย สร้างผลงานกระหึ่มโลก คว้า 2 แชมป์ ในการแข่งขันเทคบอลชิงแชมป์โลก 2025 ที่ประเทศโรมาเนีย เมื่อช่วงเช้าตรู่วันที่ 8 ธ.ค.ที่ผ่านมา โดย 2 แชมป์โลก ได้มาจากประเภทหญิงเดี่ยว “หยก” จุฑาทิพย์ กันทะธง มือ 1 ของโลกคนปัจจุบัน ซึ่งเอาชนะ คินกา บาราบาซี่ มือ 2 ของโลก จากโรมาเนีย 2-1 เซต 12-8, 10-12 และ 12-3 “หยก” คว้าแชมป์โลก 2 สมัยที่ 2 ติดต่อกัน
นอกจากนี้ “หยก” จุฑาทิพย์ กันทะธง ยังจับคู่กับ “นิด” สุภาวดี วงศ์คำจันทร์ ลงสนามรอบชิงชนะเลิศหญิงคู่ ในฐานะคู่มือ 1 ของโลก เอาชนะ เปตรา เพชี กับ โนรา วิชเซก จากฮังการี 2-1 เซต 12-9, 8-12 และ 12-6 ทำให้คว้าแชมป์โลกไปครองเป็นสมัยที่ 3 ติดต่อกัน และทำให้ “หยก” คว้าแชมป์โลก 2 ประเภทในศึกชิงแชมป์โลก 2025
ขณะที่ ประเภทคู่ชาย “สอ” สรศักดิ์ เทาศิริ กับ “ตุ้ม” จีรติ จันทร์เลียง แชมป์โลกหนก่อน พ่าย บอกดาน มาโรเยวิช กับ นิโคล่า มิโตร จากเซอร์เบีย 0-2 เซต 7-12 และ 3-12 ในรอบชิงฯ พลาดแชมป์อย่างน่าเสียดาย เช่นกันกับประเภทคู่ผสม “ต้น ราชนาวี” พักตร์พงษ์ เดชเจริญ กับ “นิด” สุภาวดี วงศ์คำจันทร์ ดีกรีอันดับ 1 ของโลก และแชมป์โลก 2 สมัยหลังสุด ก็พ่าย คินกา บาราบาซี่ กับ อาปอร์ ยอร์กีเดค จากเจ้าถิ่น 0-2 เซต 2-12 และ 10-12 ชวดคว้าแชมป์โลกสมัยที่ 3 อย่างน่าเสียดาย
ขณะเดียวกัน ไทยยังได้อีก 1 ทองแดง จาก อุเทน กู้เขียว ในประเภทเดี่ยวชาย ทำให้ศึกชิงแชมป์โลก 2025 ทีมเทคบอลไทย ทำผลงานคว้ารวม 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง โดยโปรแกรมต่อไปของทัพเทคบอลไทย เตรียมลงสนามในศึกซีเกมส์ 2025 ซึ่งจะแข่งขัน 11-13 ธ.ค.นี้ ที่จังหวัดชลบุรี