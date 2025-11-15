“ดำรงค์ศักดิ์” คว้าแชมป์โลกฟิตเนสสมัยที่ 6

ทัพนักกีฬาไทย สร้างผลงานยอดเยี่ยม เรือโท ดำรงค์ศักดิ์ สร้อยศรี คว้าแชมป์โลก ฟิตเนส ชาย รุ่นความสูงเกิน 170 ซม. สมัยที่ 6 ส่วน พรชัย ธรรมสังวาลย์ พลาดหวิว ได้เหรียญเงิน ฟิตเนส ชาย รุ่นความสูงไม่เกิน 170 ซม.
การแข่งขันกีฬาเพาะกายและฟิตเนสชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 16 ที่โรงแรมแปซิฟิค พาเลส เมืองบาตัม ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 15 พ.ย.2568 เข้าสู่การแข่งขันวันที่ 2
ในวันที่ 2 ของการแข่งขันมี 3 นักกีฬาเพาะกายและฟิตเนสทีมชาติไทยลงทำการแข่งขันได้แก่ เรือโท ดำรงค์ศักดิ์ สร้อยศรี, พรชัย ธรรมสังวาลย์ และ ครูแต-ศิริพร ศรช่วย ลงแข่งขัน หลังจากวันแรก "สาวน้อยมหัศจรรย์" กันติชา สีจันทร์ นักกีฬาสาวดาวรุ่งของไทย คว้า 1 เหรียญทอง ฟิตเนสหญิง รุ่นความสูงเกิน 165 ซม. และ 1 เหรียญเงิน โมเดลฟิสิคเยาวชนหญิง รุ่นทั่วไป ไปเรียบร้อยแล้ว
ในวันที่ 2 ของการแข่งขัน นักกีฬาชายของไทย ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม เรือโท ดำรงค์ศักดิ์ สร้อยศรี เจ้าของแชมป์เอเชีย 6 สมัย แข่งขันในประภท ฟิตเนส ชาย รุ่นความสูงเกิน 170 ซม. สามารถคว้า 1 เหรียญทองมาครอง โดยนับเป็นการกลับมาเป็นแชมป์โลกอีกครั้ง และเป็นการคว้าแชมป์โลกสมัยที่ 6 หลังจาก ในชิงแชมป์โลก ปี 2022 ที่ภูเก็ต ได้เหรียญเงิน
ด้านประเภทฟิตเนสชาย รุ่นความสูงไม่เกิน 170 ซม. พรชัย ธรรมสังวาลย์ แชมป์เอเชียปีล่าสุด ที่ กทม.และ แชมป์โลก ปี 2022 ที่ภูเก็ต ได้เหรียญเงิน โดยมีนักกีฬาจากเวียดนาม คว้าเหรียญทองไปครอง
ส่วน “ครูแต” ศิริพร ศรช่วย ที่ล่าสุดในวันแรก ได้เหรียญทองแดง ฟิตเนสหญิง รุ่นความสูงไม่เกิน 165 ซม. มาในการแข่งขัน วันที่ 2 ในประเภทโมเดลฟิสิค หญิง รุ่นความสูงไม่เกิน 160 ซม.ได้อันดับที่ 5 สรุปแข่งขันมา 2 วัน นักกีฬาเพาะกายและฟิตเนสไทยทำผลงานได้ 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง