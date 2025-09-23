เปตองไทยควักเงินไปแข่งเอง แต่กวาด 3 แชมป์โลกที่อิตาลี

เปตองไทยประกาศศักดิ์ดาคว้า 3 แชมป์โลก จาก 3 รายการที่เข้าชิงในศึกเปตองชิงแชมป์โลก 2025 ที่อิตาลี คันธรส ชูช่วย ประเดิมแชมป์โลกเดี่ยวหญิง ก่อนผนึกกำลังกับ นันทวัน เฟื่องสนิท ซิวแชมป์โลกหญิงคู่ ด้าน ศราวุฒิ ศรีบุญเพ็ง กับ รัชตะ คำดี ปราบคู่สวิตฯขาด ช่วยซิวแชมป์โลกชายคู่ปิดท้าย ส่งไทยคว้า 3 เหรียญทอง 1 เหรียญทองแดง ในทัวร์นาเมนต์นี้
การแข่งขันเปตองชิงแชมป์โลก 2025 ที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี เมื่อช่วงดึกวันที่ 21 ก.ย.ที่ผ่านมา แข่งขันเป็นวันสุดท้ายในรอบชิงชนะเลิศ โดยนักกีฬาไทยทำผลงานยอดเยี่ยม ผ่านเข้ามาชิงชนะเลิศได้ถึง 3 ประเภท คือ เดี่ยวหญิง, หญิงคู่ และชายคู่ โดยนักกีฬาทั้งหมดได้รับการรับรองจากสหพันธ์โลก เนื่องจากมาแข่งในนามโอลิมปิคไทย และออกค่าใช้จ่ายกันเอง
ประเภทหญิงเดี่ยว “เลิฟ” คันธรส ชูช่วย เจ้าของเหรียญทองแดง ชูตติ้งหญิงโลก เมื่อปี 2023 งัดฟอร์มเก่ง ปราบ เนลลี เปเรย์ ตัวเต็ง จากฝรั่งเศส ในรอบชิงชนะเลิศ 13-10 คว้าแชมป์โลกเป็นครั้งแรกให้ตัวเองได้สำเร็จ พร้อมกับประเดิมแชมป์โลกให้กับไทยในรายการนี้
จากนั้นแข่งขันต่อในประเภทหญิงคู่ คันธรส ผนึกกำลังกับ “ฝ้าย” นันทวัน เฟื่องสนิท ดีกรีแชมป์โลก 6 สมัย สยบคู่นักกีฬาจากฝรั่งเศส เนลลี เปเรย์ กับ อันเดร บันดิเอรา ไปแบบขาดลอย 13-2 คว้าเหรียญทองที่ 2 ให้กับทีมเปตองไทยในรายการนี้
จากนั้นประเภทชายคู่ “ที” รัชตะ คำดี ดีกรีแชมป์โลกเดี่ยวชายและทีมชาย เมื่อปี 2023 ผนึกกำลังกับ “แจ็ค“ ศราวุฒิ ศรีบุญเพ็ง ดีกรีแชมป์โลก 3 สมัย เอาชนะ โจเซฟ โมลินาส และ ไมกี โมลินาส จากสวิตเซอร์แลนด์ ไปได้อย่างขาดลอยเช่นกัน 13-0 คว้าแชมป์โลกรายการที่ 3 ให้กับไทย
สรุปศึกเปตองชิงแชมป์โลก 2025 ไทย คว้าแชมป์โลกทั้ง 3 รายการที่เข้าชิง จากประเภทเดี่ยวหญิง, หญิงคู่ และชายคู่ นอกจากนี้ยังได้อีก 1 เหรียญทองแดง ในประเภทคู่ผสม