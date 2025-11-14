"กันทิชา" คว้าแชมป์โลกฟิตเนส ก่อนซิวอีก 1 เงินเปิดหัวเพาะกายโลก

เพาะกายไทยเปิดประเดิมสร้างผลงานได้สวยงามในการแข่งขันกีฬาเพาะกายและฟิตเนสโลก ครั้งที่ 16 ที่ เมืองบาตัม ประเทศอินโดนีเซีย หลังสาวน้อยมหัศจรรย์ กันทิชา สีจันทร์ คว้า 1 เหรียญทอง จากประเภทฟิตเนสหญิง รุ่นความสูงเกิน 165 ซม. และ 1 เหรียญเงิน ประเภท โมเดลฟิสิคเยาวชนหญิง รุ่นทั่วไป ขณะที่ศิริพร ศรช่วย คว้าเหรียญทองแดง ฟิตเนสหญิง รุ่นความสูงไม่เกิน 165 ซม.
การแข่งขันกีฬาเพาะกายและฟิตเนสชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 16 ที่เมืองบาตัม ประเทศอินโดนีเซีย เปิดฉากการแข่งขันในวันแรก เมื่อวันที่ 14 พ.ย.2568 โดยมีพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการ ซึ่งมี ดาโต๊ะ พอล ชัว ประธานสหพันธ์กีฬาเพาะกายและฟิตเนสโลก (WBPF) เป็นประธานในพิธีเปิด
สำหรับรายการนี้ มีประเทศต่างๆ เข้าร่วมการแข่งขันจาก 5 ทวีปทั่วโลก รวมทั้งหมด 40 ประเทศ โดยในการแข่งขันในครั้งนี้ สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย ส่งนักกีฬาเพาะกายและฟิตเนสทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขัน 4 คน
ด้านผลการแข่งขันวันแรก ทีมนักกีฬาเพาะกายและฟิตเนสทีมชาติไทยเปิดประเดิมสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมและสวยงามจากนักกีฬาหญิง 2 คน ที่ลงแข่งขัน “สาวน้อยมหัศจรรย์" กันทิชา สีจันทร์ นักกีฬาสาวดาวรุ่งของไทย คว้า 1 เหรียญทอง ฟิตเนสหญิง รุ่นความสูงเกิน 165 ซม. และ 1 เหรียญเงิน โมเดลฟิสิคเยาวชนหญิง รุ่นทั่วไป ส่วน สวิมมิ่งสูท โมเดลฟิสิค หญิง รุ่นความสูงเกิน 165 ซม. ได้อันดับ 4
ขณะที่ ศิริพร ศรช่วย คว้าเหรียญทองแดง ฟิตเนสหญิง รุ่นความสูงไม่เกิน 165 ซม. ส่วน สวิมมิ่งสูท โมเดลฟิสิค หญิง รุ่นความสูงไม่เกิน 165 ซม. ได้อันดับ 4 สรุปวันแรก ไทยได้ 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง
นายศุกรีย์ สุภาวรีกุล นายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า รายการนี้ สมาคมฯ ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันทั้งหมด 4 คน ซึ่งนักกีฬาทั้ง 4 คน ล้วนเคยมีผลงานระดับโลกมาแล้วทั้งสิ้น โดยการแข่งขันในวันแรกนักกีฬาไทยลงแข่ง 2 คนและทำผลงานได้ตามเป้าหมายที่ทางสต๊าฟโค๊ชวางแผนไว้ ซึ่งในการแข่งขันอีก 2 วันที่เหลือ เชื่อว่านักกีฬาเพาะกายและฟิตเนสทีมชาติชุดนี้ น่าจะทำผลงานอย่างยอดเยี่ยม และสามารถทำได้ตามเป้าหมาย ที่สมาคมฯ ตั้งเป้าไว้อย่างแน่นอน