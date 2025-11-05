ทัพกรีฑาสูงอายุไทยประเดิม 6 ทอง “ตาสว่าง” วัย 105 ปีเหมา 2 ทองศึก อช.

การแข่งขันกรีฑาสูงอายุชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ครั้งที่ 23 ระหว่างวันที่ 5-11 พ.ย. 68 ที่เมืองเจนไน ประเทศอินเดีย ซึ่งไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน 50 คน และเมื่อวันที่ 5 พ.ย.ที่ผ่านมา เป็นวันแรกของการชิงชัย นักกีฬาไทยทำผลงานได้ยอดเยี่ยม ประเดิมคว้า 6 เหรียญทอง โดยตาสว่าง จันทร์พราหมณ์ วัย 105 ปี เจ้าของ 4 เหรียญทองชิงแชมป์เอเชีย ครั้งที่ 22 ประเทศฟิลิปปินส์ ลงแข่งขัขในรุ่นอายุ 100 ปีชายขึ้นไป คว้าไป 2 เหรียญทองจาก วิ่ง 100 ม, และ ทุ่มน้ำหนัก
ส่วนอีก 4 เหรียญทอง ได้ดจาก ลูกสาวตาสว่าง “ศิริพรรณ จันทร์พราหมณ์ ไม่น้อยหน้าคุณพ่อ ลงแข่งในรุ่น 70-74 ปีหญิงคว้าเหรียญทองขว้างจักรมาครองได้สำเร็จ
หรียญทอง , วิ่ง 800 ม.หญิง อุษณีย์ คำภากุล หญิง รุ่นอายุ 75-79 ปี ,วิ่ง 800 มงชาย สรวิชญ์ เพชรสวาท ชาย รุ่นอายุ 55-59 ปี และ วิ่ง 100 ม. จาก วรรณา คุ้มปิยะผล รุ่น 85-89 ปีหญิง
นอกจากยังคว้าได้อีก 3 เหรียญเงินจาก วิ่ง 800 ม. เตียมตา กุมมาลือ รุ่นอายุ 60-64 ปีหญิง, ดวงพร ธรรมสิทธิ์ จากขว้างจักร รุ่นอายุ 65-69 ปีหญิง , พัทยา คงมีชนม์ วิ่ง 800 เมตร 65-69 ปีหญิง และ 1 เหรียญทองแดงจาก ไสว พิชญาภรณ์ เขย่งก้าวกระโดด รุ่นอายุ 75-79 ปีชาย