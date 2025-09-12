xs
ญี่ปุ่นมีผู้สูงอายุเกินร้อยปีทะลุ 99,000 คน สูงสุดเป็นประวัติการณ์!

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



โตเกียว - รัฐบาลญี่ปุ่นแถลงเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา (12  ก.ย)​ ว่า จำนวนผู้มีอายุเกินร้อยปีในญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นเป็นปีที่ 55 ติดต่อกัน สู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 99,763 คน

ตามข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการญี่ปุ่น ซึ่งเผยแพร่ข้อมูลก่อนวันหยุดวันผู้สูงอายุ ตรงกับวันที่ 15 กันยายน ​กระทรวงฯ คาดการณ์ว่าจำนวนผู้ที่มีอายุ 100 ปีขึ้นไปจะเพิ่มขึ้น 4,644 คนจากปีก่อนหน้า​

ผู้หญิงที่อายุเกินร้อยปีคิดเป็นประมาณ 88 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนทั้งหมด ที่ 87,784 คน ขณะที่ผู้ชายที่อายุเกินร้อยปีอยู่ที่ 11,979 คน

บุคคลที่มีอายุยืนยาวที่สุดคือ ชิเงโกะ คากาวะ หญิงชราวัย 114 ปี จากเมืองยามาโตะโคริยามะ จังหวัดนารา ส่วนชายที่มีอายุยืนยาวที่สุดในประเทศคือ คิโยทากะ มิซูโนะ วัย 111 ปี จากเมืองอิวาตะ จังหวัดชิซูโอกะ

ผู้มีอายุยืนยาวเกินร้อยปี​ คิดเป็นสัดส่วนเฉลี่ย 80.58 คน ต่อประชากร 100,000 คน ชิมาเนะ จังหวัดทางตะวันตกของญี่ปุ่น ครองตำแหน่งผู้นำประเทศเป็นปีที่ 13 ติดต่อกัน โดยมีผู้มีอายุยืนยาว 168.69 คน ต่อประชากร 100,000 คน

ในปี พ.ศ. 2567 อายุขัยเฉลี่ยของชาวญี่ปุ่นอยู่ที่ 87.13 ปีสำหรับผู้หญิง และ 81.09 ปีสำหรับผู้ชาย​

รัฐบาลเริ่มการสำรวจผู้มีอายุยืนยาวในปี พ.ศ. 2506 ซึ่งในขณะนั้นมีจำนวนผู้มีอายุยืนยาวอยู่ที่ 153 คน ตัวเลขดังกล่าวเขยิบสูงกว่า 1,000 คนในปี พ.ศ. 2524 และ 10,000 คนในปี พ.ศ. 2541

