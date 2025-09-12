ญี่ปุ่นมีผู้สูงอายุเกินร้อยปีทะลุ 99,000 คน สูงสุดเป็นประวัติการณ์! เพิ่มขึ้นกว่า 4,600 คนจากปีก่อน ผู้หญิงคิดเป็น 88% ชิเงโกะ คากาวะ วัย 114 ปี ครองแชมป์อายุยืนที่สุด
โตเกียว - รัฐบาลญี่ปุ่นแถลงเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา (12 ก.ย) ว่า จำนวนผู้มีอายุเกินร้อยปีในญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นเป็นปีที่ 55 ติดต่อกัน สู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 99,763 คน
ตามข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการญี่ปุ่น ซึ่งเผยแพร่ข้อมูลก่อนวันหยุดวันผู้สูงอายุ ตรงกับวันที่ 15 กันยายน กระทรวงฯ คาดการณ์ว่าจำนวนผู้ที่มีอายุ 100 ปีขึ้นไปจะเพิ่มขึ้น 4,644 คนจากปีก่อนหน้า
ผู้หญิงที่อายุเกินร้อยปีคิดเป็นประมาณ 88 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนทั้งหมด ที่ 87,784 คน ขณะที่ผู้ชายที่อายุเกินร้อยปีอยู่ที่ 11,979 คน
บุคคลที่มีอายุยืนยาวที่สุดคือ ชิเงโกะ คากาวะ หญิงชราวัย 114 ปี จากเมืองยามาโตะโคริยามะ จังหวัดนารา ส่วนชายที่มีอายุยืนยาวที่สุดในประเทศคือ คิโยทากะ มิซูโนะ วัย 111 ปี จากเมืองอิวาตะ จังหวัดชิซูโอกะ
ผู้มีอายุยืนยาวเกินร้อยปี คิดเป็นสัดส่วนเฉลี่ย 80.58 คน ต่อประชากร 100,000 คน ชิมาเนะ จังหวัดทางตะวันตกของญี่ปุ่น ครองตำแหน่งผู้นำประเทศเป็นปีที่ 13 ติดต่อกัน โดยมีผู้มีอายุยืนยาว 168.69 คน ต่อประชากร 100,000 คน
ในปี พ.ศ. 2567 อายุขัยเฉลี่ยของชาวญี่ปุ่นอยู่ที่ 87.13 ปีสำหรับผู้หญิง และ 81.09 ปีสำหรับผู้ชาย
รัฐบาลเริ่มการสำรวจผู้มีอายุยืนยาวในปี พ.ศ. 2506 ซึ่งในขณะนั้นมีจำนวนผู้มีอายุยืนยาวอยู่ที่ 153 คน ตัวเลขดังกล่าวเขยิบสูงกว่า 1,000 คนในปี พ.ศ. 2524 และ 10,000 คนในปี พ.ศ. 2541