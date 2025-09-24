อินโดนีเซียยินดีนานาชาติรับรองปาเลสไตน์ ย้ำพร้อมส่งทหาร 20,000 นายเข้าดูแลกาซา

เอเอฟพี – อินโดนีเซียเสนอส่งทหารอย่างน้อย 20,000 นายเข้าร่วมกองกำลังรักษาสันติภาพในกาซาเพื่อปกป้องข้อตกลงสันติภาพที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต พร้อมแสดงความยินดีที่ในช่วงไม่กี่วันมานี้มีประเทศมากมายจากทั่วโลกให้การรับรองรัฐปาเลสไตน์
ประธานาธิบดีปราโบโว ซูเบียนโตของอินโดนีเซีย แถลงต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ (ยูเอ็น) เมื่อวันอังคาร (23 ก.ย.) ว่า อินโดนีเซีย ซึ่งเป็นประเทศที่ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมที่มีประชากรมากที่สุดในโลก ต้องการสันติภาพที่แสดงให้เห็นว่า อำนาจไม่ได้ทำให้เกิดสิ่งที่ถูกต้องเสมอไป
ปราโบโวเสริมว่า อินโดนีเซียเชื่อมั่นในยูเอ็น และเมื่อใดก็ตามที่คณะมนตรีความมั่นคงและสมัชชาใหญ่ยูเอ็นตัดสินใจ อินโดนีเซียพร้อมส่งทหารอย่างน้อย 20,000 นายไปช่วยรักษาสันติภาพในกาซา รวมทั้งยังยินดีส่งทหารไปร่วมรักษาสันติภาพในทุกประเทศ อาทิ ยูเครน ซูดาน หรือลิเบีย และสำทับว่า อินโดนีเซียยังคงเป็นหนึ่งในประเทศที่ส่งทหารเข้าร่วมกองกำลังรักษาสันติภาพของยูเอ็นมากที่สุด
จากข้อมูลของยูเอ็น จนถึงปี 2024 อินโดนีเซียส่งเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายด้านความมั่นคงเข้าร่วมกองกำลังรักษาสันติภาพยูเอ็น 2,715 คน หรือมากที่สุดเป็นอันดับ 6
ปราโบโวยังบอกว่า ดีใจที่ช่วงไม่กี่วันมานี้มีประเทศมากมายทั่วโลกรับรองรัฐปาเลสไตน์ ทั้งนี้ สหราชอาณาจักร แคนาดา ออสเตรเลีย และฝรั่งเศส ที่เป็นพันธมิตรดั้งเดิมของอิสราเอล ประกาศรับรองรัฐปาเลสไตน์เมื่อวันอาทิตย์ (21 ก.ย.) เช่นเดียวกับอีกกว่า 140 ประเทศที่ประกาศไปแล้ว ส่วนอินโดนีเซียนั้นให้การรับรองรัฐปาเลสไตน์มาตั้งแต่ปี 1988
ในการประชุมว่าด้วยการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ด้วยแนวทางสองรัฐที่ฝรั่งเศสและซาอุดีอาระเบียร่วมกันจัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ (22 ก.ย.) ปราโบโวย้ำการสนับสนุนการแก้ปัญหาด้วยแนวทางสองรัฐว่า เป็นกุญแจสำคัญสู่สันติภาพ และเสริมว่า อินโดนีเซียจะรับรองรัฐอิสราเอลทันทีที่อิสราเอลยอมรับรัฐปาเลสไตน์ ซึ่งปัจจุบัน อินโดนีเซียและอิสราเอลไม่มีความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการระหว่างกัน
ทั้งนี้ อเมริกาและประเทศอาหรับหารือกันนานนับเดือนเกี่ยวกับแผนการหลังสงครามในกาซาสิ้นสุดลง โดยที่มีความคืบหน้าน้อยมาก
ทางด้านอิสราเอลยืนกรานให้ทำลายฮามาส และปฏิบัติการทางทหารล่าสุดคือการเข้ายึดใจกลางเมืองกาซาซตี้ ขณะที่ข้อเสนอก่อนหน้านี้ระบุให้กองกำลังต่างชาติเข้าควบคุมสถานการณ์ความปลอดภัยในกาซา
ในส่วนฝรั่งเศสและซาอุดีอาระเบียนั้นได้เสนอญัตติที่ได้รับความเห็นชอบจากสมาชิกส่วนใหญ่ของสมัชชาใหญ่ยูเอ็น ซึ่งเรียกร้องให้จัดตั้งคณะผู้แทนนานาชาติเข้าฟื้นเสถียรภาพกาซาเป็นการชั่วคราวโดยเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงหยุดยิง