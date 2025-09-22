"อนุทิน" เตรียมแผนร่วมประชุม UN ตั้งเป้าไปเช้าเย็นกลับ ขอหารือ ครม.นัดแรก 24 ก.ย.นี้ก่อน

"อนุทิน" เตรียมแผนบินร่วมวง UN แล้ว ตั้งเป้าไปเช้าเย็นกลับ ขอหารือครม.นัดแรก 24 ก.ย.นี้ก่อน ถกความชัดเจนจาก กฤษฎีกาและ กต. เหตุยังไม่ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา มองจำเป็นไทยจะหายจากเวทีนี้ไม่ได้ ชี้เป็นโอกาสดีชี้แจงผู้นำโลก หลังมีคนร้องไทยรุกล้ำดินแดน ลั่นไทยไม่ละเมิดใคร
วันนี้(22 ก.ย.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงการเดินทางไปร่วมประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ ที่สหรัฐอเมริกา ว่าตอนนี้กำลังตรวจสอบอยู่ว่าประธานรัฐสภา จะให้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาในวันใด โดยได้ขอแถลงในวันจันทร์ที่ 29 – 30 กันยายน ทั้งนี้ทางยูเอ็น จะประชุมในช่วงวันที่ 26 กันยายน แต่เมื่อรัฐบาลยังไม่ได้แถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภา ในวันที่ 24 กันยายน หลังเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณแล้ว จะมีการเรียกประชุมคณะรัฐมนตรีทันที โดยจะมีการหารือเรื่องนี้ด้วย พร้อมกับหารือกับคณะกรรมการกฤษฎีกา กระทรวงการต่างประเทศว่าสถานะของรัฐบาลในการเดินทางไปประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ สามารถไปได้หรือไม่ และเมื่อไปได้แล้ว สามารถพบปะหารือทวิภาคี พหุภาคีได้อย่างไร ซึ่งจะมีการหารือเพื่อหาความชัดเจน
เมื่อถามว่า นายกรัฐมนตรีมองว่ามีความจำเป็นที่จะต้องเดินทางไปใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า เรื่องนี้มีความจำเป็น เพราะอยู่ดี ๆ ประเทศไทยหายไปจากวงประชุมนี้ ทั้งที่มีเรื่องที่คนไปร้องเรียนว่าประเทศไทยละเมิดด้านนั้นด้านนี้ ซึ่งจริง ๆ ไทยไม่ได้ละเมิด แต่กลับเป็นประเทศไทยถูกละเมิดมากกว่า ดังนั้นจะเป็นโอกาสที่ดีที่จะไปพบกับประชาคมโลก ผู้นำต่างประเทศที่จะชี้แจงให้ทุกคนได้รับทราบว่าประเทศไทยไม่ได้เป็นไปตามที่ถูกกล่าวหามา ดังนั้นจึงมีความจำเป็น แต่ทั้งนี้ได้เตรียมให้ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เตรียมการไว้ ซึ่งตนเองยืนยันไปได้อยู่แล้ว เพราะได้เตรียมแผนการเดินทางไว้ไปเช้าเย็นกลับ ซึ่งเดินทางมากกว่าเวลาที่ร่วมประชุมอีก โดยวันที่จะหารือมากที่สุด คือ 25-27 กันยายนนี้ จากนั้นก็กลับมาทันการแถลงนโยบายต่อรัฐสภา หากประธานรัฐสภา นัดวันที่ 29 หรือ 30 กันยายนนี้ ซึ่งประเด็นหลักที่จะไปชี้แจงในเวทีมีหลายเรื่อง ทั้งการค้า มาตรการทางภาษี อธิปไตย และอีกหลายประเด็น