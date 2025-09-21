อิสราเอลเร่งทำลายเครือข่ายใต้ดินฮามาส ก่อน10ชาติประกาศรับรองปาเลสไตน์

รอยเตอร์ – กองทัพอิสราเอลระดมโจมตีกาซาซิตี้และพื้นที่อื่นๆ ในกาซาเมื่อวันเสาร์ (20 ก.ย.) เพื่อรื้อทำลายอุโมงค์และโครงสร้างพื้นฐานใต้ดิน ทำให้มีชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตอย่างน้อย 60 คน ขณะที่ 10 ประเทศเตรียมประกาศรับรองรัฐปาเลสไตน์อย่างเป็นทางการในวันจันทร์ (22 ก.ย.) ก่อนที่การประชุมประจำปีสมัชชายูเอ็นจะเริ่มต้นขึ้นในสัปดาห์นี้
อิสราเอลเริ่มปฏิบัติการทำลายล้างทางทหารที่พุ่งเป้าตึกสูงในกาซาซิตี้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วควบคู่กับการโจมตีภาคพื้นดิน โดยกองกำลังอิสราเอลที่ควบคุมชานเมืองด้านตะวันออกของกาซาซิตี้ ได้ถล่มย่านชีครัดวันและเทลฮาวา ก่อนใช้เป็นที่มั่นบุกย่านกลางเมืองและด้านตะวันตกต่อ ซึ่งเป็นบริเวณที่ชาวปาเลสไตน์ส่วนใหญ่หลบภัยอยู่
กองทัพอิสราเอลประเมินว่า ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมาได้ทำลายตึก 20 แห่งในกาซาซิตี้ และเชื่อว่า นับจากต้นเดือนมีประชาชนกว่า 500,000 คนอพยพออกจากเมืองนี้ไปแล้ว
ทางด้านฮามาสได้เผยแพร่ภาพตัวประกันอิสราเอลบนแอปเทเลแกรม เตือนว่า ชีวิตของตัวประกันเหล่านั้นอยู่ในความเสี่ยงจากปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลในกาซาซิตี้
ฮามาสยังประเมินว่า นับจากวันที่ 11 สิงหาคม กองทัพอิสราเอลได้ทำลายและสร้างความเสียหายให้แก่อาคารที่พักอาศัยในกาซากว่า 1,800 หลัง รวมทั้งทำลายเต็นท์กว่า 13,000 หลังที่เป็นที่พักพิงของครอบครัวชาวปาเลสไตน์ที่ต้องทิ้งถิ่นฐาน
ทั้งนี้ การโจมตีของอิสราเอลในสงครามที่ดำเนินมาเกือบสองปีทำให้ชาวปาเลสไตน์ในกาซาเสียชีวิตกว่า 65,000 คน ภาวะอดอยากกระจายในวงกว้าง โครงสร้างพื้นฐานส่วนใหญ่ถูกทำลาย และประชาชนส่วนใหญ่ต้องทิ้งบ้านเรือน
อย่างไรก็ตาม อิสราเอล ระบุว่า วิกฤตความอดอยากในกาซาเป็นเรื่องที่พูดกันเกินจริง และปัญหานี้ต้องโทษฮามาส นอกจากนี้ โคแกตซึ่งเป็นหน่วยงานของกองทัพอิสราเอลที่ดูแลการนำความช่วยเหลือจากภายนอกเข้าสู่กาซา ยังกล่าวหาว่า ฮามาสยิงทีมเจ้าหน้าที่สหประชาชาติ (ยูเอ็น) เมื่อวันเสาร์ ทำให้ไม่สามารถเปิดเส้นทางเพื่อมนุษยธรรมเส้นทางใหม่ทางใต้ของกาซาได้
ฮามาสปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าว และตอบโต้ว่า แก๊งอาชญากรที่ได้รับการคุ้มกันจากกองกำลังอิสราเอลเป็นฝ่ายโจมตีและปล้นรถขนสิ่งบรรเทาทุกข์ ก่อนสำทับว่า ทางกลุ่มพยายามติดต่อหน่วยงานยูเอ็นที่รับผิดชอบการบรรเทาทุกข์และภารกิจด้านมนุษยธรรมตลอดทั้งกลางวันกลางคืน ขณะที่ทางฝ่ายยูเอ็นยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้
เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นก่อนที่ 10 ประเทศที่รวมถึงออสเตรเลีย เบลเยียม อังกฤษ และแคนาดา เตรียมประกาศรับรองรัฐปาเลสไตน์อย่างเป็นทางการในวันจันทร์ ก่อนที่การประชุมประจำปีสมัชชายูเอ็นจะเริ่มต้นขึ้นในสัปดาห์นี้
สงครามกาซาปะทุขึ้นเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2023 หลังจากนักรบฮามาสบุกเข้าไปโจมตีในอิสราเอล สังหารเหยื่อ 1,200 คน และจับตัวประกัน 251 กลับไปคุมขังที่กาซา ซึ่งเชื่อว่า ขณะนี้เหลือตัวประกันอยู่ในกาซา 48 คน แต่ที่เชื่อว่า ยังมีชีวิตอยู่มีเพียง 20 คน